Генпрокурор Костін закликав міжнародну спільноту долучитися до боротьби з Росією на юридичному фронті, - Офіс генпрокурора

"Настав час верховенству права покласти край безкарності", - заявив Генеральний прокурор Андрій Костін під час свого виступу на Паризькому форумі "Ніч права".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Організатором правового форуму виступив голова Конституційної ради Французької Республіки Лоран Фабіус. Участь у заході взяли урядовці, правники зі всесвітньо відомими іменами, вчені та судді. Серед спікерів — прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Панельну дискусію "Війна і Право" відкрив Президент України Володимир Зеленський із закликом дати відповідь тим, хто розв’язав "цю несправедливу і неспровоковану війну". За його словами, відповідь має бути простою — спеціальний трибунал для військово-політичного керівництва російської федерації.

У ході дискусії учасники форуму обговорили дієві механізми притягнення до відповідальності за вчинені в Україні злочини, а також шляхи подальшої співпраці на всіх рівнях з метою забезпечення міжнародного правосуддя й відновлення справедливості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не сумніваюсь - трибунал буде, - Зеленський про створення міжнародного суду над Росією

"Це не проста війна: обравши цей шлях, Росія кинула виклик усталеному світовому порядку. І відповідь може бути тільки одна: правосуддя. Маю унікальну можливість ще раз донести світу інформацію про Бучу, Ізюм, Маріуполь, Харків. Будь-яке з цих міст може дати назву майбутньому спецтрибуналу", — заявив генпрокурор.

Костін підкреслив, що станом на цей час у порядку денному ОГП — злочин агресії, воєнні злочини та злочин геноциду. Він додав, що українська прокуратура співпрацює як із державами-партнерами й Офісом прокурора МКС, так і з українськими та міжнародними громадськими організаціями.

"Наша мета незмінна — адекватна відповідь агресору на правовому полі та відновлення справедливості", — наголосив Костін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Робочу групу щодо спеціального міжнародного трибуналу очолив заступник глави ОП Смірнов, до складу увійшли Єрмак, Кулеба, Малюська та інші, - указ