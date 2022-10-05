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війна (56581) Гуляйполе (68) Запорізька область (2565) Старух (198)

Окупанти завдали ракетного удару по Гуляйполю. Загинули заступник голови громади Савицький та керівник "Благоустрійсервісу" Косаренко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гуляйполе

Сьогодні, 5 жовтня, окупанти завдали ракетного удару по Гуляйполю Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог вбив двох наших земляків. Внаслідок ракетного обстрілу міста Гуляйполе загинули Олександр Анатолійович Савицький, заступник голови місцевої громади та керівник КП "Благоустрійсервіс" Олександр Анатолійович Косаренко. Світла пам’ять. Наші співчуття всім рідним та близьким загиблих. Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Захищали та підтримували нескорене місто-герой Гуляйполе", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти обстріляли Оріхів та Гуляйполе, є численні руйнування, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Пока не будет аналогичных ответок по Раше, наши люди будут гибнуть
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05.10.2022 12:58 Відповісти
Саме так , погоджуюсь 🙁
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05.10.2022 13:04 Відповісти
открою страшный секрет, даже если будут ответные удары (бессмысленные) по гражданским объектам с нашей стороны, то это НИЧЕГО не изменит. Ибо рашистам на своих плевать.
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05.10.2022 13:47 Відповісти
Ці люди нікуди не тікали, до останнього були на своїх робочих місцях. Джерело: https://censor.net/ua/n3371648

Вічна пам'ять - загиблим, але все-таки треба ховатися в бомбосховища. Особливо людям на керівних посадах. Вони є першочергоими цілями для ворога.
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05.10.2022 13:02 Відповісти
Батько наш Махно! Живе Гуляйполе, живе!
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05.10.2022 13:05 Відповісти
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05.10.2022 13:09 Відповісти
Kak bi prositsia udar na Berdiansk napravlenije.Jest tam takyje sili.poka ja nevizu
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05.10.2022 13:10 Відповісти
Харьковская обл., Луганское направление, Криворожско-Херсонское ... Понятно, что силы и резервы ВСУ не бесконечны. Поэтому Запорожское направление и Донецкое ПОКА в обороне. Контрольное слово "пока" ...
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05.10.2022 13:19 Відповісти
Коли ВСУ вийде на Перекоп та до кордонів з РФ, кацапи будуть бити зі артою через кордони. Прийдеться відповідати. Накривати можливо Белгород, можливо Джанкой або далі. Сподіваюсь нащі партнери не полізуть у пляшку.
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05.10.2022 13:56 Відповісти
 
 