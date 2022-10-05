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176 російським військовим і 626 керівникам РФ вже повідомлено про підозру у воєнних злочинах, - Костін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генпрокурор

Офіс генпрокурора повідомив про підозру у воєнних злочинах 176 російським військовослужбовцям, суди вже ухвалили 10 вироків.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен, хто приходить зі зброєю на чужу землю, має розуміти: кара буде неминучою. Говорили про це з міністром юстиції Франції паном Еріком Дюпон-Моретті", - написав він.

Костін наголосив: "Офіс генпрокурора повідомив про підозру 176 військовим РФ. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 44. 10 уже отримали вироки".

Український генпрокурор поінформував, що про підозру у злочині агресії повідомлено 626 керівникам РФ.

"Для притягнення їх до відповідальності потрібен Міжнародний трибунал. Його створення стане доказом того, що жодна агресія у світі не залишиться безкарною", - додав Костін.

Також читайте: Генпрокурор Костін закликав міжнародну спільноту долучитися до боротьби з Росією на юридичному фронті, - Офіс генпрокурора

Автор: Наталя Джума
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А может как в древнем китае - наказывать всю семью.. яблоко от яблони..........
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05.10.2022 13:24 Відповісти
Кантора пішет. Судьйо львов проходіт. Хто в підозрі смертна кара. Тоді повірю.
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05.10.2022 13:29 Відповісти
А що премій цим під...озрюкам повиписували за те, що підозри висували - неміряно. На фронт не хочуть, підо...зри виписують. Як в народі кажуть: #здіти - не мішки ворочати.
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05.10.2022 19:04 Відповісти
 
 