176 російським військовим і 626 керівникам РФ вже повідомлено про підозру у воєнних злочинах, - Костін

Офіс генпрокурора повідомив про підозру у воєнних злочинах 176 російським військовослужбовцям, суди вже ухвалили 10 вироків.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Кожен, хто приходить зі зброєю на чужу землю, має розуміти: кара буде неминучою. Говорили про це з міністром юстиції Франції паном Еріком Дюпон-Моретті", - написав він.

Костін наголосив: "Офіс генпрокурора повідомив про підозру 176 військовим РФ. До суду направлено обвинувальні акти стосовно 44. 10 уже отримали вироки".

Український генпрокурор поінформував, що про підозру у злочині агресії повідомлено 626 керівникам РФ.

"Для притягнення їх до відповідальності потрібен Міжнародний трибунал. Його створення стане доказом того, що жодна агресія у світі не залишиться безкарною", - додав Костін.

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