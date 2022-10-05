Гендиректор російської судноплавної компанії, яка вивозить крадене українське зерно, отримав підозру

Генеральний директор компанії "Крейн Марін Контрактор" Дмитро Риндін є організатором схеми перевезення українського зерна через окупований Крим

Про це повідомляється на сайті прокуратури АР Крим та Севастополя, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадянин РФ, обіймаючи посаду генерального директора судноплавної компанії "Крейн Марін Контрактор", організовував схеми маршрутів та керував систематичними незаконними порушеннями порядку в’їзду/виїзду з/на тимчасово окупований півострів. Зокрема, встановлено, що судна "Матрос Позиніч", "Михаил Ненашев" та "Матрос Кошка", які знаходяться у власності вказаної компанії, з лютого по червень 2022 року, систематично здійснювали незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту та виходи з нього, задля перевезення награбованого українського зерна до третіх країн", - йдеться в повідомленні.

Компанії "Крейн Марін Контрактор" належать три судна, залучені Росією до вивезення краденого українського зерна, тому слідчі вважають Риндіна організатором порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію. Дії підозрюваного кваліфіковано як організацію порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 332-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років.

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