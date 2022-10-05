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Гендиректор російської судноплавної компанії, яка вивозить крадене українське зерно, отримав підозру

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

матрос,кошка

Генеральний директор компанії "Крейн Марін Контрактор" Дмитро Риндін є організатором схеми перевезення українського зерна через окупований Крим

Про це повідомляється на  сайті прокуратури АР Крим та Севастополя, інформує Цензор.НЕТ

"Громадянин РФ, обіймаючи посаду генерального директора судноплавної компанії "Крейн Марін Контрактор", організовував схеми маршрутів та керував систематичними незаконними порушеннями порядку в’їзду/виїзду з/на тимчасово окупований півострів. Зокрема, встановлено, що судна "Матрос Позиніч", "Михаил Ненашев" та "Матрос Кошка", які знаходяться у власності вказаної компанії, з лютого по червень 2022 року, систематично здійснювали незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту та виходи з нього, задля перевезення награбованого українського зерна до третіх країн", - йдеться в повідомленні.

Компанії "Крейн Марін Контрактор" належать три судна, залучені Росією до вивезення краденого українського зерна, тому слідчі вважають Риндіна організатором порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію. Дії підозрюваного кваліфіковано як організацію порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 332-1 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сприяли вивезенню українського зерна: СБУ повідомила про підозру новопризначеним "міністрам" окупаційної адміністрації Криму

Автор: Марина Макєєва
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А вывезли и продали на сумму более 550 млн. долл.
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05.10.2022 13:29 Відповісти
пох.... нах..
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05.10.2022 13:29 Відповісти
А отримав би пару Гарпунів, то і бажання вивозити виникло би назавжди
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05.10.2022 13:32 Відповісти
Гарпунами можно палить по высотным зданиям у воды (лахта-центр) и по мосту с отменной точностью. С самолета стрелять тоже можно и нужно. Притом по небоскребу еще можно стрелять с предельно низкой высоты на хорошем расстоянии, если цель в радиогоризонте ГСН гарпуна, а значит ПВО не поможет и вообще кацапы не будут знать и не смогут доказать, какая именно балтийская страна предоставила нам свое воздушное пространство и дозаправку или аэродром, и не смогут никого обвинить.
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05.10.2022 13:38 Відповісти
Ну неплохо, корабли можно перехватить в нейтральных водах и конфисковать по решению суда. Хрен они куда смог сплавать больше. Вот это рабочее и полезное расследование, которое можно имплементировать, заставив кацапов отправить эти суда на внутренние рейсы, ну и далее распространить уже санкции еще больше и еще на корабли под чужим флагом, которые формально являются кацапскими, пока они все бабки не заплатят.

Кацапам не фартит. Спутники, транспондеры (которые отслеживают простые граждане и сразу видят, когда кто-то отрубил), камеры наблюдения, телефоны у всех. 300 лет истории россии грабили всех и врали непрерывно, а теперь так вышло, что это не работает. Смысл существования нации поставлен под удар.
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05.10.2022 13:35 Відповісти
Треба капитанам судов и старпомам рішення суда про арест і в портах арестовивать
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05.10.2022 13:59 Відповісти
 
 