Знищено російський безпілотник над морем біля Очакова, ймовірно "Орлан-10", - ОК "Південь"

5 жовтня, близько 11:30 години, над морем біля Очакова збито безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10", силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь". Безпілотник намагався провести повітряну розвідку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"Не втомлюємося нищити ворога в українському небі! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

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