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Знищено російський безпілотник над морем біля Очакова, ймовірно "Орлан-10", - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
5 жовтня, близько 11:30 години, над морем біля Очакова збито безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10", силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь". Безпілотник намагався провести повітряну розвідку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".
"Не втомлюємося нищити ворога в українському небі! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.
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Колян Коляныч
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Vlad Cheh
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Колян Коляныч
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
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Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
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