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Знищено російський безпілотник над морем біля Очакова, ймовірно "Орлан-10", - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

орлан

5 жовтня, близько 11:30 години, над морем біля Очакова збито безпілотник оперативно-тактичного рівня, ймовірно "Орлан-10", силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь". Безпілотник намагався провести повітряну розвідку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"Не втомлюємося нищити ворога в українському небі! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Білу Церкву: БПЛА вилетіли з півдня, половину вдалося збити

Автор: Ірина Дашківська
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Знищено?? Це приємно, але вже нецікаво... вот если бы его на лету перепрограммировали и отправили на мацкву - это другое дело..
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05.10.2022 13:37 Відповісти
Эти парашники для искандеров рисуют наведение, которые мы не сбиваем. Раз один сбили, то еще пошлют и еще и еще. Те на помоечную камеру кэнон (или никон) нафоткают. Может быть, подогнали искандер на Юг и будут палить своим единственным высокоточным оружием, но которое требует фотосъемки перед возможностью пострелять, иначе КВО будет от туалета до туалета.
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05.10.2022 13:42 Відповісти
Зря ты в путинятах сомневаешься.. я в них уверен - будет всё как у настоящих касапов - всё и все через ж0пу....
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05.10.2022 13:46 Відповісти
"Не втомлюємося нищити ворога в українському небі! - ті, що мали захищати небо української Білої Церкви , втомилися.
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05.10.2022 13:55 Відповісти
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05.10.2022 15:14 Відповісти
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05.10.2022 15:15 Відповісти
 
 