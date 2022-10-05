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Наразі невідомо, що сталося зі скіфським золотом із окупованого росіянами Мелітополя, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

золото

Міністерству культури та інформаційної політики невідомо, де наразі може перебувати скіфське золото із краєзнавчого музею окупованого російськими військами Мелітополя.

Про це заявив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, завчасно евакуювати ці експонати було неможливо.

"На жаль, на цю територію (у Мелітополь. - Ред.) війська РФ зайшли буквально впродовж двох-трьох днів. А для того, щоб вивезти ті чи інші експонати, їх потрібно, згідно з протоколом, запакувати, мати відповідні можливості для вивезення у безпечному транспорті і в безпечні місця. Це не робиться за один день", - пояснив міністр.

Водночас міністр стверджує, що кількість викрадених російськими військами експонатів скіфського золота може бути незначна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна потребує близько 350 млн євро на відновлення культурної спадщини, підтримку митців і ЗМІ, - Ткаченко

"Там, звичайно, були деякі (викрадені. -ред.) об’єкти (скіфського золота. - Ред.). Але переважна більшість цінних об’єктів з розкопок знаходиться і знаходилась не в Мелітополі. І з ними все окей", – пояснює він.

Однак, за словами Ткаченка, точного переліку викрадених експонатів скіфського золота, а також інших культурних цінностей, у Міністерства культури та інформаційної політики наразі немає.

"Нам потрібно з’ясувати, що вивезено і, відповідно, подаватися до міжнародних судів не тільки з приводу повернення, а й з приводу репарацій за заподіяну шкоду", - наголосив міністр.

У 1954 році старовинне скіфське золото виявили у скіфському кургані в Мелітополі. Його намагалися вивезти в "Ермітаж", але українські археологи домоглися того, щоб знахідку зберігали в Україні.

Після початку широкомасштабного російського вторгнення, 27 квітня 2022 року, військовий речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв повідомив про отримання інформації, що військові РФ захопили Мелітопольський міський краєзнавчий музей, зазначивши, що "колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого століття".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Здогадайся придурок!
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05.10.2022 13:41
+21
Протоколы мля.. Из Крыма помню сообразительный машинист новый поезд успел вывести в 2014. А некоторые военные технику и авиацию. Пока вы дрочите в свои протоколы
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05.10.2022 13:43
+18
Це робота ткаченка про це знати. Всяких скотиняк слуги привлаштували.
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05.10.2022 13:42
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05.10.2022 13:41 Відповісти
)))))) у нього у самого ???
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05.10.2022 13:52 Відповісти
Це робота ткаченка про це знати. Всяких скотиняк слуги привлаштували.
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05.10.2022 13:42 Відповісти
руССкие варвары-имбецилы в ломбард сдали...
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05.10.2022 13:42 Відповісти
Продали как лом. Что орки еще могут?
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05.10.2022 13:42 Відповісти
шо-шо... ******** кацапы.
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05.10.2022 13:42 Відповісти
Протоколы мля.. Из Крыма помню сообразительный машинист новый поезд успел вывести в 2014. А некоторые военные технику и авиацию. Пока вы дрочите в свои протоколы
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05.10.2022 13:43 Відповісти
В москві, у спецхранах. Згодом видадуть за якість "русскіе древності".
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05.10.2022 13:43 Відповісти
Або взагалі ніколи не віддадуть, як гармату з клеймом Мазепи в кремлі, або корону короля Данила яку викрали гебешники з Перемишля в 1944 році
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05.10.2022 14:17 Відповісти
Садисты, насильники, убийцы, так еще и варвары. Нельзя их подпускать близко к цивилизации, все испоганят.
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05.10.2022 13:49 Відповісти
прорашистський холуй Ткаченко.той хто силою краде в України території .силою витягує у полонених золоті зубні коронки ,теж саме зробив із скіфським золотом він його вкрав ..Питання, чому "зе влада" не вивезла цінності"?
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05.10.2022 13:49 Відповісти
СПІЗДИЛИ! Придурок, а що з ним сталося?
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05.10.2022 13:54 Відповісти
Хз що з ним сталося а у ткаченка острів ніібатца появився. В гідропаркі. Хз шо за город.
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05.10.2022 13:56 Відповісти
Музейные работники перед 24 звонили в минкульт и спрашивали ЧТО ДЕЛАТЬ. Там их вроде успокоили , что все Ферня.

а ведь музейные сотрудники МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ . И потом их обвинят в халатности , а не Ткаченко
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05.10.2022 13:57 Відповісти
Шо ви нагнітаїте , жарьті шашлікі.
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05.10.2022 13:59 Відповісти
Ще одна мілка деталь картини "як ми готувалися до війни"...
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05.10.2022 14:00 Відповісти
Зате відомо, що сроти Ткаченка досі не відкрито справу за як мінімум халатність.
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05.10.2022 14:02 Відповісти
Ще мені одна таємниця! Ато ви не знаєте де воно. Більше цікаво, як так сталось в Маріуполем!
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05.10.2022 14:04 Відповісти
За таке нехлюйство... судити потрібно! І Ткаченка в першу чергу!!!
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05.10.2022 14:05 Відповісти
"На жаль, на цю територію (у Мелітополь. - Ред.) війська РФ зайшли буквально впродовж двох-трьох днів. " (с)
Вам , 3,14ДАРАМ , с осени говорили , что будет война ...
Какой еще протокол вам нужен для эвакуации и сколько времени для этого ?
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05.10.2022 14:21 Відповісти
Don't worry! Всі на шашлики! Що ж сталося з скіфським золотом? Невже вкрали? Якже це могло статися?
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05.10.2022 14:24 Відповісти
незруйновані перед ворогом мости, розміновані мінні поля, спалена у Гостомелі "Мрія", зруйновані міста, трагедія Маріуполя, прой.бане скіфське золото, спалені цінності музеїв, тисячі загиблих...
і це при тому, що Найвеличнівшиве та його КоЗе Ностра були попереджені задовго до цього...
- зебіли, ви це мали на увазі, коли, як хвойди, щЄголялі по Раді у спідньому "імєю право на ошІбку".. с.ки безродні.. шо усе це, як не зрада?
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05.10.2022 14:25 Відповісти
Універсальна відповідь на справедливі запитання суспільства у "зє-влади" одна ,- "********"...
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05.10.2022 14:32 Відповісти
Этот министр- полный ноль!
сразу видно было чего стоит кандидатура Каламойского.

что он несёт:
1. Не знаю Где Скифское золото из госмузея.

2. Не знаю, что с ним случилось ( вроде оно не украдено радистами, а « где то затерялось»).

3. У меня даже списка Нет !?!

4. Эвакуировать не смогли- война началась «»неожиданно», без предупреждения» ( мы собрались на шашлыки, а тут война).

5. Но, украли не все. Мы молодцы...

Эту тварь надо срочно гнать из правительства.
Не может быть Ткаченко министром Информации в воюющей Украине.
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05.10.2022 14:39 Відповісти
Тебе, Ткаченко, за яйця треба підвісити, за безвідповідальність, бездіяльність та безпорадність
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05.10.2022 15:01 Відповісти
Читаю цього культурного "міністра" та й диву даюсь ..., чи він ідіот чи нас за ідіотів сприймає ...
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05.10.2022 15:19 Відповісти
Можливо,що все тіпа вкрадене вже розділено по колекціях,чи забули як 2014 знаходили речі з музеїв у регіоналів і іх холуїв...
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05.10.2022 15:38 Відповісти
Як казав Данілов, ми ж готовились.... Так хто брехун ??? 😡

" Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нинішня влада України готувалась до війни з грудня 2019 року. Усі твердження про відсутність підготовки не відповідають дійсності.

Про це він заявив в інтервʼю Wyborcza. Данілов додав, що якби підготовки не було, то "сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі".

Завдяки тому, що ми стримували цей натиск, завдяки тому, що ми знищували їх тут десятками і сотнями, сьогодні Європа живе трохи іншим життям", - сказав Данілов.

Секретар РНБО зауважив, що повномасштабне вторгнення росіян не було несподіванкою. ... (Данілов)

"На жаль, на цю територію (у Мелітополь. - Ред.) війська РФ зайшли буквально впродовж двох-трьох днів..." (Ткаченко)

Джерело: https://censor.net/ua/n3371660
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05.10.2022 15:48 Відповісти
 
 