Угорщина і "Газпром" домовилися відстрочити платежі на 1,9 млрд євро, - Bloomberg
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Угорщина отримала від "Газпрому" відстрочку для платежів у розмірі близько 1,9 мільярда євро, які вона мала б перерахувати протягом цього опалювального сезону.
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням, пише Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Угорщина оголосила у понеділок, що отримала від "Газпрому" трирічну відстрочку за платежами, які підлягають сплаті у шестимісячний період. Проте Будапешт не розкрив умов угоди.
Джерела агентства проливають світло на домовленості Угорщини з "Газпромом".
У перший рік Угорщина заплатить 20% від суми платежу, який буде відтерміновано, а згодом сплачуватиме по 40% у наступні два роки, за словами двох джерел. За даними співрозмовників, відстрочка платежу буде проведена під 3,5%.
Агентство пише, що у зимовий період 2022/23 року Будапешт без урахування відстрочки, ймовірно, має заплатити за російський газ 4 млрд євро.
Чиновники в Будапешті заявили, що граничної суми відкладеного платежу не існує і вона може збільшитися зі зростанням ринкових цін на природний газ.
Угорщина прогнозує, що вартість імпорту нафти та газу до країни підскочить до 19 мільярдів доларів цього року порівняно з 4 мільярдами доларів у 2019 році.
Зростання цін на енергоносії посилює стурбованість станом економіки Угорщини у той час, коли мільярди євро, виділені ЄС, залишаються заблокованими через побоювання блоку з приводу корупції за прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Будь ласка, зачекайте...
Чемодан с миллионом от "солнцевских"Инкассатор из окружения Семена Могилевича
обвинил "авторитета" в подкупе будущего премьера Венгрии Виктора Орбана
http://www.compromat.ru/page_37691.htm
Чемодан от солнцевских: у пуйла есть видеокомпромат на лидера Венгрии?
Анастасия Кириленко
Оригинал этого материала
© The Insider, 02.02.2017
Сегодня пуйло с официальным визитом прибывает в Венгрию, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, одним из наиболее лояльных Кремлю европейских лидеров. Как удалось выяснить The Insider, одной из причин лояльности может являться видеокомпромат на Орбана, полученный криминальным авторитетом Семеном Могилевичем еще в середине 90-х годов. И пока крепнет российско-венгерская дружба, деньги от совместных контрактов утекают в непрозрачные офшоры.
Когда в 1998 году лидер партии Фидес Виктор Орбан был впервые избран на пост премьер-министра, он, в отличие от своих предшественников, избегал визитов на москву и часто критиковал рассею, особенно после прихода к власти педофилки-карлицы путятишны.
Скажем, в 2007 году Орбан (на тот момент в статусе лидера крупнейшей оппозиционной партии) жестко критиковал правительство за «слепоту» в отношении «растущего влияния» паРашии на Венгрию посредством ее энергетических гигантов, предлагая ориентироваться на Европу. «То молодое поколение, которое нас поддерживает, должно не допустить, чтобы Венгрия стала самым веселым бараком Газпрома!», - заявлял Орбан, отсылая сторонников к советской шутке о том, что Венгрия - самый веселый барак социалистического лагеря.
В 2008 году он продолжал критиковать кремлядь, называя другие европейские правительства «путинскими марионетками», а поддержку предыдущим главой правительства проекта «Южный поток» -национальным предательством.
Виктёк Орбан и пуйло
И вдруг в 2009 году все резко изменилось. В ноябре Орбан неожиданно приехал в Санкт-Петербург на съезд «Единой России», где познакомился с Путиным. Критиковать Путина и Россию он перестал вовсе, а после того как через год стал премьер-министром Венгрии, прославился как один из ключевых апологетов Путина в Европе. Что же произошло с Орбаном в этот период? Возможно, повлиять на него могло событие, на первый взгляд никак с Венгрией не связанное - арест в Москве криминального авторитета Семена Могилевича.Чемодан с деньгамиВ действительности, сюжет этой истории начал развиваться намного раньше, еще в середине 90-х годов. И стал он известен благодаря немецкому журналисту Юргену Роту, которому удалось разговорить бизнесмена Дитмара Клодо (откровения которого попали в недавно изданную книгу Юргена Рота «Грязная демократия»). Клодо - гражданин Германии, в молодости входил в RAF («Фракция Красной Армии»), совершавшую теракты на территории ФРГ. Он также является основателем охранной фирмы SAS, которая занимается инкассаторскими и охранными услугами в Германии, Франции и России. В 90-е Клодо жил в Будапеште и был заведующим секцией Торгово-Промышленной палаты Венгрии. Клодо отсидел 8,5 лет в венгерской тюрьме за изготовление бомбы (сам он утверждает, что невиновен) и освободился в 2011 году. Ему также приписывают связи с различными разведками. А с Могилевичем его якобы познакомил племянник Сергея Михайлова (Михася, Солнцевская ОПГ), с которым они, в свою очередь познакомились в Афганистане.
Вот что можно узнать из письменного свидетельства (так называемого аффидавита), подписанном Дитмаром Клодо (имеется в распоряжении The Insider):
«В девяностых годах я жил в Будапеште, где занимался консалтингом и был владельцем частной охранной компании SAS. В Будапеште я познакомился с известным бизнесменом Семеном Могилевичем. Между нами возникли доверительные отношения, отчасти потому, что мы оба были иудеями. Из-за этих близких доверительных отношений он поручил мне в середине девяностых годов, это было в период между 1993 и 1996 годами, передавать деньги различным лицам. Один из них был человеком по имени Шандор Пинтер <нынешний министр внутренних дел Венгрии - The Insider>. В то время я знал о нем только, что он был какой-то большой чин в полиции и, конечно же, что он работал на г-на Могилевича. Я познакомился с ним официально позже, когда он ушёл из полиции. Это было в 1996/97. Семен Могилевич попросил меня передать ему деньги, что я и сделал.То, что это были влиятельные люди, было для меня ясно. Для меня Шандор Пинтер был тогда только одним из многих коррумпированных лиц, которым я передавал конверты от имени Могилевича. Я принимал его и других людей в моем доме по адресу Meggy Uca 19, в 3-м районе Будапешта. Они брали деньги в конвертах. Это были по 10 000 немецких марок. Так продолжалось до 1996 года, а позже эти операции шли уже через кого-то другого. Один раз, это было весной 1994 незадолго до парламентских выборах, переводчик Могилевича принес мне чемодан, где было около миллиона марок.
Он предназначался для молодого человека. Но этот молодой человек не хотел заходить в мой дом. Я сказал ему: «Слушайте. У меня есть чемодан с этими чертовыми деньгами. И я не собираюсь выходить с этим чемоданом на улицу. Так что, если вы отказываетесь, то я передаю это господину Могилевичу, и пусть он заберет с собой чемодан с миллионами. Мне все равно». И он все-таки поднялся ко мне вместе с еще одним пожилым джентльменом, и я принес чемодан с деньгами. Кто это был, мне в то время было неинтересно. Только после парламентских выборов я понял, что молодым человеком был Виктор Орбан из Фидес. Могилевич назвал это «поворотным вкладом в предвыборную кампанию». Среди других лиц, которые регулярно забирали свою лепту, среди других были также Тонхаузер Ласло, тогдашний глава отдела организованной преступности в Будапештской полиции Шандор Иштван, старший следователь полиции Юст Ласло, влиятельный человек в средствах массовой информации.
витёк Орбан в молодости
Основной причиной, почему именно я должен был передавать эти деньги, было то, что у меня не было ничего общего с русскими, и в качестве председателя международной секции независимой венгерской торгово-промышленной палаты меня воспринимали довольно серьезно. Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я сообщил правду.
Регенсбург
06/15/2016»
Дитмар Клодо также дал интервью австрийскому телеканалу ORF, где заявил, что в 90-е Шандор Пинтер ежемесячно принимал 10 000 дойчмарок от Могилевича, чтобы «венгерская полиция закрывала глаза на его махинации с Украиной и паРашией», в то время как основной офис преступного авторитета находился в Будапеште.
Венгерский политик, экс-министр образования Балинт Мадьяр, автор нашумевшей книги «Посткоммунистическое мафиозное государство на примере Венгрии», разоблачающей коррупционные схемы, сообщил The Insider, что о связи Пинтера с Дитмаром Клодо было известно и ранее: «Мы подозревали об этих связях уже в 90-е. В 1998-м партия «Свободные демократы» даже проводила пресс-конференцию по поводу коррупционной связи Шандора Пинтера с Дитмаром Клодо».
Дитмар Клодо (слева)
Сами венгерские политики и силовики какое-либо знакомство с Дитмаром Клодо отрицают. Так, Шандор Пинтер заявил еще в 1999 венгерской прессе, что был на деловых переговорах, где секретарем была супруга Дитмара Клодо, но это было случайностью. Мол, он слышал об этом человеке, но лично его не знает. Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач также отказался комментировать The Insider информацию об этих коррупционных связях.
Обвинения Клодо легко игнорировать - ведь он человек с, мягко говоря, небезупречной репутацией. Совсем другое дело, если у этих обвинений найдется документальное подтверждение. И Могилевич - именно тот человек, который этим подтверждением может обладать. Реальной причиной, почему передача конвертов венгерским политикам должна была непременно происходить дома у Клодо, а не на улице, являлись отнюдь не его опасения за сохранность денег. Процесс передачи денег дома у Клодо снимала «для страховки» скрытая камера, а пленки передавались Могилевичу.Сделка МогилевичаСемен Могилевич перебрался в Будапешт в 1990-м и прожил здесь до начала 2000-х (в 300 метрах от российского посольства). В период приватизации, он посредством различных махинаций заполучил контроль над заводом по производству оружия в Венгрии. Основной его деятельностью, по данным ФБР, было отмывание денег Солнцевской ОПГ.
Сегодня Могилевич