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війна (56581) житло (474) опитування (1405) руйнування (186)

У кожного десятого українця росіяни зруйнували чи пошкодили житло, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

війна,руйнування

10% респондентів заявили, що мають пошкоджене або зруйноване житло внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні.

Про це директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович повідомив під час презентації результатів дослідження, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми бачимо, що тільки два відсотки (опитаних. - Ред.) говорять, що їхнє житло зруйновано, але ще вісім відсотків говорять, що їхнє житло пошкоджено. Тобто в цілому десять відсотків мають пошкодження або руйнування житла. Це величезна цифра. І ще п'ять відсотків не знають, не мають інформації, в якому стані їхнє житло, бо вони виїхали і не повертаються на свої території", - сказав Антипович.

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У кожного десятого українця росіяни зруйнували чи пошкодили житло, - опитування Рейтингу 01

Він зауважив, є ще частина людей, які не знають, в якому стані їхнє житло.

"І якщо кожен шостий українець має житло в зоні бойових дій, то уявіть собі, що буде по закінченні війни, коли українці дізнаються, приїдуть, повернуться, побачать, коли закінчиться ця війна, скільки ще буде злочинів. Тобто це динамічний процес", - зауважив соціолог.

За його словами, найбільша кількість людей, які відповідають, що їх житло зруйноване, саме із зони бойових дій.

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"У тих 10% , які мають або зруйноване, або частково пошкоджене житло, ми запитали, чи почали вже якісь роботи з відновлення житла. Бачимо, що проводиться капітальний ремонт або проводиться частковий ремонт лише у третини цих людей, дві третини не починали ніякої роботи. Тому попереду в українців і в принципи в державі, яка буде допомагати українцям відновлювати своє житло, попереду ще дуже велика частина і роботи, і матеріальних витрат", - підкреслив Антипович.

Згідно з результатами дослідження, серед тих, хто втратив житло, 18% вже подали заяву про пошкодження в Дію, 16% - у правоохоронні органи, 15% - у інші державні інституції, 67% - поки не подавали нікуди заяви.

У кожного десятого українця росіяни зруйнували чи пошкодили житло, - опитування Рейтингу 02

Також 39% постраждалих вважають, що їх будинки потрібно відновлювати якомога швидше, 59% - навпаки, думають, що варто спочатку дочекатись закінчення війни.

Окрім того, як зазначено в результатах дослідження, 58% тих, хто втратив житло, планують залучати для відновлення насамперед свої власні кошти, 27% розраховують відновити будинок за державні кошти, 12% - за кошти міжнародних організацій, 9% - за кошти волонтерів, по 7% - за кошти родичів чи благодійних фондів.

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У кожного десятого українця росіяни зруйнували чи пошкодили житло, - опитування Рейтингу 03

Соціологічне дослідження на тему "Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами Росії в Україні" проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 15-19 вересня 2022 року. Під час дослідження було опитано 2 000 осіб шляхом інтерв’ю з використанням комп’ютера, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Похибка близька до 2%.

Автор: Ольга Лузан
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мене ще й грабанули!
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05.10.2022 13:55 Відповісти
Будто бы это самое страшное. Могли найти ЭЛТ-телевизор 30-ти летней давности, проломить крышку и срать в него, подтирая сраку о подголовье дивана. То, что рядом был туалет со светом и водой, их не интересовало, не те ощущения, когда срешь на унитазе, надо именно срать в ведро, в очко или на улице на корточках, но тогда было реально холодно и на улице не срали.
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05.10.2022 13:59 Відповісти
Синдром чемодана
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05.10.2022 14:01 Відповісти
у мене не залишиось не машини, не гаражу, не квартири. - все майно умістилося в одну ноутбучну сумку - якісь документи, побитий та залитий водою від тушіння пожежі ноутбук та шкарпетки- це усе що було вциліле .. Після прильоту ракет по місту Харкову.... навпроти мого дому була військова частина. та 5 калібрів по ній.. на дачі під дергачами засіли росіяни, потім наші їх звідти вибили, декілька гранат у вікно... потім наші на руїнах дачі користувалися , потім ще росіяни по ним РСЗО влупили.... зараз суцільна воронка. Радію що живий та Поляки добре допомогли стати на ноги....реабілітували, родину прихистили, на перший час всім необхідним забезпечили... Усім здоров`я та безпеки родини
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05.10.2022 16:29 Відповісти
ну хоч дороги лишились...
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05.10.2022 14:01 Відповісти
Дик 2 раба, чи навіть щас 3 роздадуть. Хай упражняються.
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05.10.2022 14:03 Відповісти
А что можно ожидать от дикарей и недоумков? Их мамки для этого на войну и погнали.
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05.10.2022 14:29 Відповісти
 
 