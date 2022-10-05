Створення в РФ компанії для управління ЗАЕС є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, - Енергоатом
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Російська корпорація Росатом, яка керує російськими атомними станціями, створила акціонерне товариство "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" з реєстрацією в Москві.
Про це повідомляє Енергоатом, передає Цензор.НЕТ.
Нова компанія, яка має на меті взяти під управління окуповану ЗАЕС, з'явилася 3 жовтня.
"Нікчемні рішення Росатома щодо створення товариства "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" з юридичною адресою в Москві є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, в якому тепер дійшли до створення псевдопідприємств з назвами українських компаній.
Шкода лише, що до нього намагаються затягнути українських атомників ЗАЕС, які вже понад 7 місяців героїчно працюють в окупації. Щодня відчуваючи це божевілля на собі, вони продовжують забезпечувати ядерну й радіаційну безпеку України та Європи.
Україна і весь цивілізований світ знають, що Запорізька АЕС продовжить працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі", – заявили в компанії.
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як ти це не назви, це всеодно відбувається і створює нам проблеми.
дурна привичка відмазуватись і називати це агонією, це це все плани ***** які він реалізовує.
але і факт що це дрочило, свої плани так чи інакше втілює, можливо не всі, але проблем нам додає.
ООО Управляющая компания Кремль 95 с регистарцией в Кривом Роге Украина...
Опекун Путина В.В.-Зеленский В.А.(Путин признан международным ВОЗ и судами ООн ГААГИ и ЕСПЧ)--- лицом невменяемым недееспособным .. тому и назначили над ним опеку...
ГОСУДАРСТВО РОССИЯ признаная недееспособной отвечать за свои действия последствия поступки представляет угрозы для Земли поэтому Генеральная Ассамблея ООН установила над Россией опекунство назначив опекунами 27 членов ЕС 30 членов НАТО Японию Бразилию Аргентину Чили Австралию Южную Корею Индию Китай, Египет, ОАЭ, Кувейт, Оман, Пакистан, Израиль,Казахстан и Украину.......