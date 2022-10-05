Створення в РФ компанії для управління ЗАЕС є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, - Енергоатом

Російська корпорація Росатом, яка керує російськими атомними станціями, створила акціонерне товариство "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" з реєстрацією в Москві.

Про це повідомляє Енергоатом, передає Цензор.НЕТ.

Нова компанія, яка має на меті взяти під управління окуповану ЗАЕС, з'явилася 3 жовтня.

"Нікчемні рішення Росатома щодо створення товариства "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" з юридичною адресою в Москві є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, в якому тепер дійшли до створення псевдопідприємств з назвами українських компаній.

Шкода лише, що до нього намагаються затягнути українських атомників ЗАЕС, які вже понад 7 місяців героїчно працюють в окупації. Щодня відчуваючи це божевілля на собі, вони продовжують забезпечувати ядерну й радіаційну безпеку України та Європи.

Україна і весь цивілізований світ знають, що Запорізька АЕС продовжить працювати в Україні, згідно з українським законодавством, в українській енергосистемі, в Енергоатомі", – заявили в компанії.

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