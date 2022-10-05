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Новини Політика України
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СБУ (10050) Сербія (257) Наумов Андрій (52)

Ексгенерал СБУ Наумов перебуває під вартою у Сербії та вважає, що в Україні проти нього розслідування не ведеться, - журналістка Єгошина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

наумов

Наразі ексгенерал СБУ Андрій Наумов перебуває під вартою у Сербії за підозрою у відмиванні грошей.

Про це пише у фейсбуці журналіст програми "Схеми" Валерія Єгошина, інформує Цензор.НЕТ.

"Як людина, яка явила світу колишнього бригадного генерала Наумова, продовжую відстежувати його пригоди, тож доповідаю. По-перше, він досі під вартою - днями Вищий суд міста Ниш (Сербія) продовжив термін утримання Андрія Наумова до 2 грудня. По-друге, там він перебуває все ще за підозрою у відмиванні грошей (на що явно натякали дорогоцінні камені та гроші при затриманні). Це розслідування веде Спецвідділ боротьби з корупцією Вищої прокуратури Ниша. Сам ексСБУшник все заперечує та вперше запросив зустріч з представниками посольства України", - пише журналістка.

"І, третє, моє улюблене. Згідно зі словами представника захисту пана Наумова, він вважає, що розслідувань у відношенні нього в Україні... НЕМАЄ, цитата: "Він не має про це інформації. Пан Наумов весь час стверджував, що проти нього в Україні не проводилося жодного процесу чи розслідування". Та найцікавіше у цій ситуації інше. Очевидно, сербське розслідування зав'язане також і на українських справах, принаймні вони запросили деякі документи і очікують на відповідь", - додає Єгошина.

Вона також акцентує увагу, що їй складніше дізнатися, що відбувається в українському правовому полі, ніж в закордонному.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ані Росія, ані Україна не вимагали екстрадиції ексгенерала СБУ Наумова, - МВС Сербії

"Наші запити до Державного бюро розслідувань і Офісу генерального прокурора залишилися без відповіді по суті. Служба безпеки України історично ці питання не коментує - як під час "хазяйнування" Наумовим в службі, так і після (заради справедливості, за моєю інформацією, і розслідувань по ньому в системі служби зараз немає). Так, це було красиво, коли після нашого зі Схеми: корупція в деталях - RFERL репортінгу по втечі Наумова і обшуках, президент Володимир Зеленський відреагував швидко і публічно, та час минає і суспільство заслуговує знати - що відбувається зі справою по людині, яка під час повномасштабного вторгнення потрапила у світові заголовки, презентуючи як саму спецслужбу, так і всю Україну в сумнівному світлі", - резюмує журналістка.

Раніше ЗМІ повідомляли про виїзд експосадовця СБУ за кордон напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну та розслідування щодо ймовірної передачі даних щодо ЧАЕС російським спецслужбам.

Ексгенерал СБУ Наумов перебуває під вартою у Сербії та вважає, що в Україні проти нього розслідування не ведеться, - журналістка Єгошина 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
Так хто ж буде проти нього в Україні розслідування проводити?
Так можна і на САМОГО вийти.
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05.10.2022 14:16
+22
воно ВПЕВНЕНО!!!
що зе влада буде його оберігати та нічого поганого не зробить..
Мабудь ще й зарплатню отримує
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05.10.2022 14:21
+21
Бо якщо відкриє рота, то зелю з завхозом, та всім шоблом, як би це дипломатичніше.., чекають неприємності.
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05.10.2022 14:36
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мабуть здохне скоро ця свиня жидівська
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05.10.2022 14:14 Відповісти
Яке розслідування? Він з Зе щобли -**** і цим усе сказано.
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05.10.2022 14:41 Відповісти
СПРУТ КОШЕР-НОСТРА КАЛАМОЙША -КРЕСТНЫЙ ПАПАША СМОТРЯЩИЙ ДЕРЬМАК Какая несправедливость , как жалко подвиги ЗСУ И ЭТИ ММРАЗИ-ГНИДЫ СТРАШНЕЕ САДИСТОВ РАШИСТСКИХ
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05.10.2022 20:10 Відповісти
А я інший варіант запропоную - невдовзі звільнять у зв"язку з тим що з боку держави Україна ніяких претензій до цього продажного жида не висунуто , а якась арахамія іще і довідку видасть що мільйони і камінці нажиті непосильною працею на благо держави та за рахунок економії на харчуванні і оплаті комунальних послуг (( Після того як це падло відпустять на всі чотири боки воно повернеться в Україну , відновиться на посаді , поверне те що у нього там щось понизили у званні і отримає компенсацію по зарплаті (( ,а от проти журналістів відкриють кримінальне провадження у кращому випадкові - у гіршому , можуть ненароком зникнути , час важкий ((
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05.10.2022 20:37 Відповісти
Так хто ж буде проти нього в Україні розслідування проводити?
Так можна і на САМОГО вийти.
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05.10.2022 14:16 Відповісти
1000%
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05.10.2022 14:20 Відповісти
торгуються, мабуть, тому й мовчать як партизани..., сподіваються, щось перепаде з тих камінців...
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05.10.2022 14:20 Відповісти
воно ВПЕВНЕНО!!!
що зе влада буде його оберігати та нічого поганого не зробить..
Мабудь ще й зарплатню отримує
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05.10.2022 14:21 Відповісти
нажаль, тиких хєРнералів ше, десятки, а то і сотні, особливо в Фсб(у), і в мусарні!! ((
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05.10.2022 14:22 Відповісти
Бо якщо відкриє рота, то зелю з завхозом, та всім шоблом, як би це дипломатичніше.., чекають неприємності.
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05.10.2022 14:36 Відповісти
напевно наумов правий. ні якого розслідування немає. Ну зрадник. ну і що. з ким не буває. основна вимога це повернути "общак" зеленій банді . а там і генеральскі пагони повернуть і компенсацію виплатять та щей медаль дадуть.
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05.10.2022 14:37 Відповісти
Він має рацію. Проти зрадників в країні розслідування не ведуься.
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05.10.2022 15:02 Відповісти
Наумова назначили по представлению Баканова. Баканова - человек Зеленского. Если получить Наумова от Сербии, то во время следственных действий есть шанс получить показания на Баканова и даже на Зеленского. Я Президента идиотом не считаю.
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05.10.2022 15:25 Відповісти
это точно . идиот бы не додумался назначить в сбу такое ничтожество как баканов . вова назначил
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06.10.2022 07:08 Відповісти
Як влада може розслідувати саму себе? Ніхто і пальцем не зачепить Наумова,бо тоді він конкретно назве імена тих хто дав команду розмінувати підходи до Херсону,але ж ми всі добре знаємо ці імена...
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05.10.2022 18:28 Відповісти
А звання в нього хоч відібрали? Бригадний генерал для мілкого шахрая це забагато.
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05.10.2022 19:24 Відповісти
СБУ такое СБУ. Пасичник, потирая орден от Ющенка, наверное ржет с этого лоха Наумова.
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05.10.2022 20:04 Відповісти
этот жирный Кнур кошелек и подельник баканова, билетера 95 квартала и дружбана Оманского Осла, думаю все понятно чем закончиться экстрадиция...
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05.10.2022 22:02 Відповісти
Наумов знає, хто і як здавав Південь.
На ключових посадах в сбу на Півдні станом на лютий 2022 були його люди.
То хто ж зараз його в Україну забере? Щоб він почав говорити?
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05.10.2022 22:21 Відповісти
Хтось може зробити петицію "про екстрадицію Наумова в Гуантонамо "?
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06.10.2022 04:02 Відповісти
а что в этой истории ..непонятного.. -- наумов друг баканова . баканов друг вовы зеленого --- скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты . если открыть настоящее уголовное дело выйдеш на самого себя . поэтому наумов и говорит сербам что дела против него не открывали
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06.10.2022 07:05 Відповісти
 
 