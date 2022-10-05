Путін чекає на прихід "генерала Зими", який завжди рятував російську армію, - Боррель
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На думку глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, президент РФ Володимир Путін розраховує на те, що труднощі зими посилять втому західного світу від війни в Україні.
Про це Боррель сказав під час виступу в Європарламенті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Як зазначив Боррель, наслідки війни для багатьох країн, безумовно, погані з точки зору цін, енергії та продовольства.
"Ми повинні дуже активно взаємодіяти з рештою світу, щоб допомогти їм подолати наслідки цієї війни. Ми маємо докласти великих дипломатичних зусиль, роз'яснень, щоб світ зрозумів, "чому" ця війна і як вона може закінчитися", - сказав він.
Боррель наголосив, що війна не може закінчитися через втому західного світу, на що і розраховує Путін.
"Путін вважає, що демократії слабкі, що системи громадської думки не витримають холодної зими. Він чекає на прихід "генерала Зими", який завжди у підсумку рятував російську армію. Він чекає холоду, перебоїв з постачанням газу, високих цін і низьких температур, щоб підірвати нашу волю і надалі підтримувати Україну. Це місце, де можна попросити європейців зрозуміти, що стоїть на кону. Тому що наша підтримка України - це не просто питання щедрості. Наша підтримка України має бути незмінною, оскільки безпека України нерозривно пов'язана з нашою безпекою. Від того, що там вирішується, залежить і наше майбутнє", - заявив він.
"Ця війна може закінчитися лише у спосіб, який забезпечить мир. А для забезпечення миру Україні має бути повернута її територіальна цілісність і повний суверенітет; Росія має бути змушена визнати свою політичну і моральну відповідальність за війну, заплатити за відбудову і відповісти за людські злочини, які там відбулися. Саме це, і ніяке інше, має бути нашою метою. Тому і санкції. Саме тому військова допомога. Саме тому дипломатичні дії. На цих трьох фронтах ми повинні продовжувати працювати, не покладаючи рук: зараз не час для зволікань", - сказав очільник європейської дипломатії.
Будь ласка, зачекайте...
ОТОЖ!
Захід поступово відмовиться від російського газу .Тільки кожна країна в свій час. Угорщина сказала що зможе відмовитися від російського газу до 2050 року . Але все ж таки це не вічність .
Більш заможні країни раніше відмовляться
А не про боевые действия
Газ и все такое
А кацапи нехай вірять в "свєрхдержаву".
Кратко о мобилизации:
1. «Покупать за свой счет незаконно - жалуйтесь», пишут ордынские СМИ. При этом мобилизованным начали выдавать портянки и кирзовые сапоги. Носков и ботинок «вторая армия мира» не припасла.
2. В частях у мобилизованных старослужащие пытаются отбирать купленное за свой счет снаряжение. Те дают отпор, повсеместно в учебках - мордобой.
3. Медкомиссий нет в принципе - поэтому мрут, как мухи, от инсультов и инфарктов. Размещают не просто в плохих, а буквально в скотских условиях. В Белоруссии готовят... коровники для приема российских военных. Бухают страшно - уже есть случаи госпитализаций с белой горячкой и тяжелыми алкогольными интоксикациями.
4. Готовность вновь формируемых частей - начало декабря. Подготовки, как таковой нет. Реально учат строевой. Мне писали подписчики из Орды: в одной из учебок выкатили БТРы-60. 5 штук. Выпуск - 70-х годов. Завести сумели два. Один сгорел - коротнула проводка.
5. К холодам не готовы вообще. Нет зимней одежды, снаряжения, палаток, печек - буквально ничего, кроме бухла. См. пункт 3. Потери от обморожений и простуд будут, возможно, еще больше, чем от огня украинской артиллерии.
Как я и писал, да, собственно, это и так ясно - первая волна мобиков поляжет полностью. До 1 декабря у ВСУ хорошая фора выйти к Днепру, освободить Херсон и дойти до Луганска.
А так, самій цікаво, хто їх першим доб'є:
а) пан Залужний та інше шановне панство;
б) генералісімус Мороз;
в) генерал Голод;
г) рядовий Бодун;
На экзамене его спрашивают:
- Какая разница между скрипкой и контрабасом?
Пожарник подумав:
- Контрабас дольше горит.
Тим більше що Земля зараз виходить з малого льодовикового періоду і зими зараз зовсім не такі суворі як навідь 40 років тому.
1.Для українців зима теж не є дивиною.
2. Кацапи і в більш теплий час потерпають від голоду, поганої екіпіровки та погадної медицини.
Тому є всі шанси, що цього разу гегерал Мороз воює за Україну.
Реальність: генерал Пи*да