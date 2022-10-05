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Путін чекає на прихід "генерала Зими", який завжди рятував російську армію, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

На думку глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, президент РФ Володимир Путін розраховує на те, що труднощі зими посилять втому західного світу від війни в Україні.

Про це Боррель сказав під час виступу в Європарламенті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Як зазначив Боррель, наслідки війни для багатьох країн, безумовно, погані з точки зору цін, енергії та продовольства.

"Ми повинні дуже активно взаємодіяти з рештою світу, щоб допомогти їм подолати наслідки цієї війни. Ми маємо докласти великих дипломатичних зусиль, роз'яснень, щоб світ зрозумів, "чому" ця війна і як вона може закінчитися", - сказав він.

Боррель наголосив, що війна не може закінчитися через втому західного світу, на що і розраховує Путін.

Читайте: Україна може перемогти РФ на полі бою, але важлива також і політична перемога, - Боррель

"Путін вважає, що демократії слабкі, що системи громадської думки не витримають холодної зими. Він чекає на прихід "генерала Зими", який завжди у підсумку рятував російську армію. Він чекає холоду, перебоїв з постачанням газу, високих цін і низьких температур, щоб підірвати нашу волю і надалі підтримувати Україну. Це місце, де можна попросити європейців зрозуміти, що стоїть на кону. Тому що наша підтримка України - це не просто питання щедрості. Наша підтримка України має бути незмінною, оскільки безпека України нерозривно пов'язана з нашою безпекою. Від того, що там вирішується, залежить і наше майбутнє", - заявив він.

Також читайте: Рада ЄС досягла принципової згоди щодо нових санкцій проти РФ, - Боррель

"Ця війна може закінчитися лише у спосіб, який забезпечить мир. А для забезпечення миру Україні має бути повернута її територіальна цілісність і повний суверенітет; Росія має бути змушена визнати свою політичну і моральну відповідальність за війну, заплатити за відбудову і відповісти за людські злочини, які там відбулися. Саме це, і ніяке інше, має бути нашою метою. Тому і санкції. Саме тому військова допомога. Саме тому дипломатичні дії. На цих трьох фронтах ми повинні продовжувати працювати, не покладаючи рук: зараз не час для зволікань", - сказав очільник європейської дипломатії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+25
На этот раз генерал Зима тоже за Украину.
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05.10.2022 14:24
+21
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05.10.2022 14:31
+15
Боррель, мав би знати - що Українці, далеко не французи чи які небудь німці, і що з нами, ніякий "генерал зима", кацапам не допоможе...
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05.10.2022 14:25
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москалі ж теж померзнуть, хіба ні
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05.10.2022 14:23 Відповісти
Схоже вони самі якраз тут і вимерзнуть - у нас вологість вище, а вони до неї не пристосовані.
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05.10.2022 14:29 Відповісти
Навіть якщо так, то... А скільки мобіків надав Пітєр? А Владівосток? А Мурманськ? Хоч одну БТГ терористів зможуть сформувати?
ОТОЖ!
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05.10.2022 15:10 Відповісти
даже не в этом дело, а в том что у них снабжение и обеспечение на низком уровне, покуда доставят зимнею форму половину просто сп#здят, а то что доставять будет низкого качества.. это же пид@рашка, что с них взять убогих
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05.10.2022 14:46 Відповісти
ой как бы у нас средняя + 5 а у Путина минус 55.... а в среднем.... ЗИМА МАТЬ ЕЕ...
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05.10.2022 14:51 Відповісти
- 40 в Рибінську (на березі Волжського водосховища) переноситься легко, а от -5 в Києві на березі Київського пробирає до кісток...
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05.10.2022 15:16 Відповісти
я б посміявся, якби ти хоч трохи знало елементарну фізику....
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05.10.2022 16:25 Відповісти
То ж не стримуй себе! Посмійся. Фізика не моя спеціальність а коли моєму організму холодно то ж воно ... дзудзман! Бр...
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05.10.2022 16:45 Відповісти
А ечё ветер )
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05.10.2022 18:02 Відповісти
На этот раз генерал Зима тоже за Украину.
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05.10.2022 14:24 Відповісти
Не цього разу, ми з України....
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05.10.2022 14:24 Відповісти
Боррель, мав би знати - що Українці, далеко не французи чи які небудь німці, і що з нами, ніякий "генерал зима", кацапам не допоможе...
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05.10.2022 14:25 Відповісти
А японцы ждали священного ветра камикадзе.
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05.10.2022 14:27 Відповісти
Західний світ поступово з 2014 року вводив санкції і щоразу продовжували на півроку а санкції запроваджені в 2022 році набагато важкі . І напевно Захід готувався до зими коли вводив санкції а також ленд-ліз .
Захід поступово відмовиться від російського газу .Тільки кожна країна в свій час. Угорщина сказала що зможе відмовитися від російського газу до 2050 року . Але все ж таки це не вічність .
Більш заможні країни раніше відмовляться
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05.10.2022 14:28 Відповісти
Он про Европу
А не про боевые действия
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05.10.2022 14:28 Відповісти
ти був в Європі? європецську зиму бачив?
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05.10.2022 16:27 Відповісти
сейчас это ему не поможет, ибо не на тех напал
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05.10.2022 14:28 Відповісти
Це у кацапів зима генерал, а у нас зима єфрейтор. Тут південь.
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05.10.2022 14:29 Відповісти
Статья про европейцев

Газ и все такое
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05.10.2022 14:30 Відповісти
ага, газ-мяс, і фсье такоє.... алжирський, норвезький, азербайжанський газ аплодує стоячи
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05.10.2022 16:28 Відповісти
"Украина замерзнет 2022" - стратегический план ****** кремленов. Если единственный шанс остановить ВСУ это мороз, то дела у кацапов мягко говоря так себе.
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05.10.2022 14:30 Відповісти
При этом непонятно, на каком основании они считают, что сами не замёрзнут. При той подготовке и экипировке, которую мы видим
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05.10.2022 14:33 Відповісти
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05.10.2022 14:31 Відповісти
Генерал "зима" нічого кацапам не допоможе якщо є капітани "бухло" і "куди ділися 1.5 млн комплектів форми?" Допоможе їм хіба що таваріщ "міньєт".
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05.10.2022 14:31 Відповісти
Українці мають згуртуватися та допомогати військовим: теплі речі, буржуйки, паливо, тощо.
А кацапи нехай вірять в "свєрхдержаву".
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05.10.2022 14:32 Відповісти
Сергей Ауслендер

Кратко о мобилизации:
1. «Покупать за свой счет незаконно - жалуйтесь», пишут ордынские СМИ. При этом мобилизованным начали выдавать портянки и кирзовые сапоги. Носков и ботинок «вторая армия мира» не припасла.
2. В частях у мобилизованных старослужащие пытаются отбирать купленное за свой счет снаряжение. Те дают отпор, повсеместно в учебках - мордобой.
3. Медкомиссий нет в принципе - поэтому мрут, как мухи, от инсультов и инфарктов. Размещают не просто в плохих, а буквально в скотских условиях. В Белоруссии готовят... коровники для приема российских военных. Бухают страшно - уже есть случаи госпитализаций с белой горячкой и тяжелыми алкогольными интоксикациями.
4. Готовность вновь формируемых частей - начало декабря. Подготовки, как таковой нет. Реально учат строевой. Мне писали подписчики из Орды: в одной из учебок выкатили БТРы-60. 5 штук. Выпуск - 70-х годов. Завести сумели два. Один сгорел - коротнула проводка.
5. К холодам не готовы вообще. Нет зимней одежды, снаряжения, палаток, печек - буквально ничего, кроме бухла. См. пункт 3. Потери от обморожений и простуд будут, возможно, еще больше, чем от огня украинской артиллерии.

Как я и писал, да, собственно, это и так ясно - первая волна мобиков поляжет полностью. До 1 декабря у ВСУ хорошая фора выйти к Днепру, освободить Херсон и дойти до Луганска.
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05.10.2022 14:33 Відповісти
Про строевую я уже не раз читал, мол, никакой другой подготовки, только строевая. Ну вот она им очень пригодится в бою... Когда пойдут в психическую
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05.10.2022 15:48 Відповісти
ага, знатно передохли москалики в лютому
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05.10.2022 14:36 Відповісти
Борель вроді розумний дядько, але інколи таке скаже, як в калюжу пердь...
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05.10.2022 14:36 Відповісти
думають прийде генерал Зима, а прийде генералка *****
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05.10.2022 14:39 Відповісти
Генералогиня, проше.
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05.10.2022 14:47 Відповісти
волонтёры из Тамбова и Саратова везут чмобам бусами булерьяны, буржуйки с термоэлектрическими преобразователями, бензопилы, колуны, бензогенераторы... В общем, зима станет эпическим ******** для окопных расейских чмобов и лугандонских мобов.
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05.10.2022 14:40 Відповісти
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05.10.2022 14:48 Відповісти
если растягивать мехи, то это согревает. На клавиши в рукавицах нажимать необязательно. Минут пять порастягивал - передал другому. Остальные пританцовывают в такт.
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05.10.2022 16:00 Відповісти
Ще б крісло передав. Із нього дров більше.
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05.10.2022 16:08 Відповісти
В гармоні міхи мають бути шкіряними. Якщо що - кацапам можна довго їх відварювати, потім з'їсти і на якийсь час втамувати голод... Але крісло горить довше... А от якби й крісло було шкіряним, то можна було б не тільки зігрітися, а ще й довго гризти його оббивку... Так не віддав же той кацапій дід крісла своїм кацапам...
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06.10.2022 21:22 Відповісти
Та у кацапів головна складова раціону - "водка" (не наша горілка, а та субстанція, що тільки крижаною і можна пити). Під цю водку їм і собачий корм заходить, ще й своє телебачення сприймається як адекватне.

А так, самій цікаво, хто їх першим доб'є:

а) пан Залужний та інше шановне панство;
б) генералісімус Мороз;
в) генерал Голод;
г) рядовий Бодун;
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06.10.2022 22:11 Відповісти
Пожарник поступает в музыкальную школу.
На экзамене его спрашивают:
- Какая разница между скрипкой и контрабасом?
Пожарник подумав:
- Контрабас дольше горит.
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05.10.2022 19:49 Відповісти
И его раззутая и раздетая армия начнет мреть как мухи
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05.10.2022 14:42 Відповісти
******* військові технології дають можливість воювати взимку. А , наприклад, тепловізори діють в холод і дальше і точніше. Безпілотник оснащений такою апаратурою наводитеме арту ще досконаліше ,іт.д.і т.п. Якщо Захід не влаштує звичного кідалова, зима буде гаряча.
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05.10.2022 14:46 Відповісти
+ "зеленки" (листя) не буде...
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05.10.2022 19:50 Відповісти
Воно, недалеке і справді нічого не знає про Україну, якщо думає, що тут морози такі як у них в Сибіру.
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05.10.2022 14:48 Відповісти
Х.йло ждёт прихода Доктора смерти
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05.10.2022 14:51 Відповісти
Если учесть, что на Юге Украины зима очень мягкая, теплая, поэтому нет никакой надежды на «генерала зимы», которая спасала кацапскую армию. Даже природа отвернулась от кацапской армии и помогает Украине. Нет никакой надежды на спасение, поэтому выходите с поднятыми руками на милость ЗСУ.
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05.10.2022 14:52 Відповісти
Сдаётся мне, что эта зима будет последней для путинской армии. Особенно если будет холодно, учитывая их снабжение и обеспечение.
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05.10.2022 14:54 Відповісти
в окопе холодно всегда. Особенно когда нельзя развести костер, и даже "выхлоп" дыма буржуйки в блиндажике ярко видно в теплик БПЛА. Так что есть выбор - либо ждать "прилета" прямо в блиндажик, либо самозаготовиться до весны для лис (мороженое они не едят).
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05.10.2022 15:39 Відповісти
Так и украинцы не во франциях-германиях родились...
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05.10.2022 15:00 Відповісти
Дивна логіка. Я розумію коли лякають генералом зимою французів з Лангедоку, але українців на їх власній землі?
Тим більше що Земля зараз виходить з малого льодовикового періоду і зими зараз зовсім не такі суворі як навідь 40 років тому.
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05.10.2022 15:00 Відповісти
Он образно говорит. Он имеет в виду, что на этот раз генерал зима будет воевать за россию на территории европы с помощью цен на газ, шантажа европейцев и т.д.
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05.10.2022 15:24 Відповісти
Генерал Зима тисячі кацапів задвухсотив у Фінську війну.
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05.10.2022 15:14 Відповісти
Не цього разу.

1.Для українців зима теж не є дивиною.
2. Кацапи і в більш теплий час потерпають від голоду, поганої екіпіровки та погадної медицини.

Тому є всі шанси, що цього разу гегерал Мороз воює за Україну.
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05.10.2022 15:19 Відповісти
Ми розуміємо, що робити взимку у себе, це кацапня нехай мерзне насмерть, їх зігріють тільки Хаймаркси
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05.10.2022 15:29 Відповісти
"Генерал Зима" допомогав кацапам, коли вони оборонялися на СВОЇЙ території, а не коли були загарбниками.
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05.10.2022 15:48 Відповісти
Очікування: генерал Зима
Реальність: генерал Пи*да
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05.10.2022 15:56 Відповісти
Мдаааа...Цікаво, а як же ж воювали ЗСУ у кінці лютого і березні цього року? Подивіться архівні відео того часу, особливо із Сумщини та Харківщини. Дубарь та все заметене снігом. Особливо розбита колона росгвардії під Старим Салтовом🤣🤣🤣ЗСУ вооють цілий рік з 2014 року, без перерву на зиму
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05.10.2022 16:22 Відповісти
Цей генерал ЗИМА як раз програв всю компанію в Україні якщо Боррель забув.Ми готові до зими і їх давити.
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05.10.2022 16:41 Відповісти
 
 