Дванадцять окупантів із 103-го полку армії РФ здалися в полон бійцям 59-ї бригади ЗСУ. ВIДЕО

Дванадцять окупантів із 103-го полку 150-ї мотострілецької дивізії армії РФ здалися в полон бійцям 59-ї бригади ЗСУ.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував відеозапис із короткими першими допитами полонених. Всі полонені - мобілізовані з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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