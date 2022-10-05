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Велика Британія ніколи не визнає спроби РФ захопити територію України та притягне Путіна до відповідальності, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

МЗС Великої Британії заявило, що ніколи не визнає спроби Росії захопити територію України.

Про це йдеться у зверненні МЗС у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Незаконна анексія Росією української території та її продовження нападів на мирних жителів є кричущими порушеннями міжнародного права. Ми ніколи не визнаємо спроби захопити територію силою. Ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жорстокість", - зазначили у міністрестві.

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Автор: Богдан Гуньковський
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05.10.2022 14:36 Відповісти
 
 