Велика Британія ніколи не визнає спроби РФ захопити територію України та притягне Путіна до відповідальності, - МЗС

МЗС Великої Британії заявило, що ніколи не визнає спроби Росії захопити територію України.

Про це йдеться у зверненні МЗС у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Незаконна анексія Росією української території та її продовження нападів на мирних жителів є кричущими порушеннями міжнародного права. Ми ніколи не визнаємо спроби захопити територію силою. Ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жорстокість", - зазначили у міністрестві.

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