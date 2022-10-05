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Трасс проти миру з РФ в обмін на українську землю: Україна може перемогти. Україна повинна перемогти. І Україна переможе"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трасс

Глава британського уряду Ліз Трасс заявила, що Україна переможе у війні і що жодна мирна угода не повинна бути ціною української території.

Про це вона сказала під час виступу на щорічній конференції правлячої Консервативної партії в Бірмінгемі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами Трасс, путінська спроба анексії захоплених територій України - лише "остання дія в його кампанії з підриву демократії та порушення міжнародних законів", і ніхто в демократичному світі не погодиться з такими діями.

Тим часом деякі, зазначила прем'єр країни, "пропонують сплатити життям українців за ілюзію миру", але цьому наративу ніхто не піддасться, і "ми стоятимемо з нашими українськими друзями стільки, скільки буде потрібно".

"Хоробрий український народ бореться не лише за свою безпеку, а й за спільну безпеку. Це битва за свободу та демократію у світі. <...> Україна може перемогти, Україна має перемогти, і Україна переможе", - сказала вона.

Читайте: Трасс розкритикувала Путіна за "явну зневагу до життів українців, від імені яких він нібито виступає"

Присутні встали та довго аплодували.

Трасс зазначила, що президент Володимир Зеленський та народ України з вдячністю "вітають солідарність" Великої Британії та союзників у цій війні проти загарбників із РФ, яка виражається у військовій, економічній та політичній підтримці.

Вона додала, що її уряд підвищить витрати на утримання та модернізацію британської армії, щоб вона була здатна протистояти новим загрозам.

Також читайте: У Великій Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Британці, які ми ж рідними ви стали за ці місяці. А може, і були завжди?
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05.10.2022 14:44
+14
"иир в обмін на території" це пряма індульгенції на подальші військові захоплення.
І не тільки козломордим
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05.10.2022 14:46
+11
Британці самі близькі нам союзники після поляків і прибалтійців Дякуємо.
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05.10.2022 15:17
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Британці, які ми ж рідними ви стали за ці місяці. А може, і були завжди?
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05.10.2022 14:44 Відповісти
Британці самі близькі нам союзники після поляків і прибалтійців Дякуємо.
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05.10.2022 15:17 Відповісти
ОТОЖБО - нікуди путлеру заглядувати не збирається / як дехто / .
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05.10.2022 14:45 Відповісти
"иир в обмін на території" це пряма індульгенції на подальші військові захоплення.
І не тільки козломордим
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05.10.2022 14:46 Відповісти
Готов целовать песок по которому ти ходила.
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05.10.2022 14:47 Відповісти
Британці та американці вміють думати стратегічно, а не рефлекторно смикатись, як *****.
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05.10.2022 14:47 Відповісти
З такими союзниками нам ніяка Імперія Зла не страшна. Завалимо оркам землю їх власними трупами і то нехай їм буде втіха та щастя від їх вселенської величі.
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05.10.2022 14:56 Відповісти
Супер!В нас просто іншого виходу нема.Будемо жити як в Ізраїлі.І періодично воювати з тими шматками мордору
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05.10.2022 15:03 Відповісти
Це дуже добре, що пані Трасс так каже. Але я щось вже давненько не пригадую, коли востаннє Британія давала нам зброю чи кошти?
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05.10.2022 15:12 Відповісти
Великобританія та США найбільше допомагають
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05.10.2022 15:21 Відповісти
Ещё Польша и страны Балтии.
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05.10.2022 17:19 Відповісти
Олексій Гончаренко, телеграм: "Дуже радий зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс (на конференції Консервативної партії в Бірмінгемі, де присутня делегація української партії Європейська Солідарність; фото за ссиллю). Вона ще раз висловила безумовну підтримку Україні. Ліз Трасс запевнила, що військова, гуманітарна підтримка буде і надалі, також продовжиться санкційний тиск. Україна та Велика Британія разом до остаточного знищення росії."

Олексій та Ліза спілкуються не вперше. Наприклад в травні було коротке інтерв'ю, запис з ютубу
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05.10.2022 15:22 Відповісти
Велико Бандерівка
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05.10.2022 15:26 Відповісти
"Україна може перемогти. Україна повинна перемогти. І Україна переможе!"
Попереджати треба- люди давляться....Маск- стейком,Меркель- штруделем...
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05.10.2022 15:33 Відповісти
Дякуемо !!!
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05.10.2022 16:28 Відповісти
Варто дозволити громадянам Великої Британії брати участь у виборах президента України і Верховної Ради - це прискорило б еволюцію нашого керівництва від неголеної мавпи до людини.
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05.10.2022 16:38 Відповісти
Было бы неплохо сделать Бориса Джонсона премьером Украины, за все то что он сделал. Даже если для этого надо переделать законодательство, это назначение все оправдает. Все коррупционеры из госаппарата вылетят с треском.
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05.10.2022 16:42 Відповісти
Благодарим Британию, нашего друга, союзника и стратегического партнера. Rule Britania...
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05.10.2022 17:17 Відповісти
Украина должна победить. И Украина победит
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05.10.2022 17:47 Відповісти
 
 