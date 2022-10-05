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ЄС та союзники мають дати рішучу військову відповідь, якщо РФ застосує ядерну зброю в Україні, - президент Чехії Земан

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

земан

Президент Чехії Мілош Земан вважає, що Росія погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї в Україні і закликає ЄС та союзників дати "рішучу військову відповідь", якщо це трапиться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Ризик ядерного конфлікту великий через погрози використовувати тактичну ядерну зброю в Україні. Вважаю, що в даній ситуації (якщо РФ застосує ядерну зброю. - Ред.) європейські і не тільки європейські держави мали б реагувати (на дії РФ. - Ред.) рішучою військовою відповіддю", - наголосив чеський лідер.

За словами Земана, міжнародна спільнота має направити керівництву РФ однозначно зрозумілий сигнал, що буде, якщо ним буде ухвалено рішення про застосування тактичної ядерної зброї.

Читайте: Чехія засуджує крадіжку Росією українських територій

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
навіть до старого комуніста почало доходити, шо треба перевзутися перед смертю. А муділа орбан ще понтується, доки понторізка не відпала
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05.10.2022 14:52
+9
Шо це зі старим довбнем? Перед смертю вирішив покаятись.
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05.10.2022 14:50
+6
Ти дивись, який русофоб!
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05.10.2022 14:50
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Шо це зі старим довбнем? Перед смертю вирішив покаятись.
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05.10.2022 14:50 Відповісти
навіть до старого комуніста почало доходити, шо треба перевзутися перед смертю. А муділа орбан ще понтується, доки понторізка не відпала
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05.10.2022 14:52 Відповісти
Он все понял еще 24 февраля и с тех пор топит за Украину. И с начала нового витка агрессии претензий новых к нему не было.
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05.10.2022 15:20 Відповісти
Ти дивись, який русофоб!
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05.10.2022 14:50 Відповісти
Накрити -- шоб не трапилось .
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05.10.2022 14:52 Відповісти
Сказали же, что будут отвечать зеркально, ********** старый и больной может и желает Апокалипсис, но куда деваться розовощеким и с баблом.
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05.10.2022 14:53 Відповісти
У него целый выводок ублюдков. Он думает они в бункере, под Яматау, выживут?
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05.10.2022 14:55 Відповісти
Опа...Старый алкаш и любитель Путлера протрезвел?Налейте ему опохмелиться и дайте селедки.
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05.10.2022 14:53 Відповісти
Вапщета с начала войны...
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05.10.2022 14:56 Відповісти
Навіщо ? Щоб знову почав х..ню молоти .! Нехай сидить тверезим . .
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05.10.2022 15:06 Відповісти
Ей ей, он меня удивляет все больше и больше, этот старый алкоголик. Может подшился?
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05.10.2022 14:54 Відповісти
Ему в палату интернет провели
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05.10.2022 14:57 Відповісти
Он сам сказал что не верил что Х-ло настолько ипанутый
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05.10.2022 15:11 Відповісти
Ух ты! Кто заговорил!
И как заговорил )))
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05.10.2022 14:56 Відповісти
Хоч один щось путнє з цього приводу висказав
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05.10.2022 14:59 Відповісти
7 жовтня у підора днюха
робіть висновки
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05.10.2022 15:00 Відповісти
Це Ви до німців звертаєтеся?
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05.10.2022 15:02 Відповісти
Кінець світу до дня народження то навіть крутіше, ніж зірку з неба
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05.10.2022 15:06 Відповісти
куйло погрожує ядерною бімбою тільки тому, що більше як за пів року війни в України, він оцінив "рішучу" допомогу ЄС ,США І НАТО Україні .Оцінив вісім пакетів санкцій гейропейських толерастів, оцінив "пекельні санкції" і від такої "рішучості" вчора "іранські мопеди" ,котрі окупант запустив з Півдня України,долетіли до Білої Церкви ,щоб нищити українську інфраструктуру
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05.10.2022 15:09 Відповісти
 
 