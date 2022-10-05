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Розблокування портів для експорту металу посилить економіку і дасть шанс вижити металургії, - АрселорМіталл

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

металургія

Розблокування морських портів для експорту української металопродукції необхідне, адже без цього українська промисловість ніколи не зможе працювати на повну потужність. Крім того, це рішення допоможе посилити українську економіку.

Про це заявили у компанії "АрселорМіталл Кривий Ріг", інформує Цензор.НЕТ.

"Після вимушеної зупинки в роботі на початку повномасштабного вторгнення "АрселорМіттал Кривий Ріг" доклав значних зусиль, щоб відновити виробництво. Проте у липні ціни на металопродукцію у світі впали на третину, при цьому послуги з транспортування продукції зросли у 5 разів, насамперед, через блокаду українських портів. Це позбавило українську продукцію конкурентних переваг на зовнішніх ринках", - пояснюють у компанії.

З 1 серпня "АрселорМіттал Кривий Ріг" призупинив роботу свого ГЗК на три місяці - через суттєве зростання витрат на транспортування залізорудної сировини та недосяжність традиційних ринків.

Тож без розблокування портів не може йтися про відновлення роботи підприємств, констатували у компанії.

"Без експорту морським шляхом металурги ніколи не перевищать 50% завантаження своїх потужностей. Важливо розблокувати українські порти для експорту продукції ГМК, щоб посилити українську економіку та дати шанс українській металургії вижити, незважаючи на усі виклики воєнного часу. Ми цінуємо зусилля українського уряду, спрямовані на деблокаду портів Чорного моря і готові до активної співпраці", - резюмували у компанії.

Раніше залізорудні комбінати України звернулися до президента Володимира Зеленського з закликом посприяти в розблокуванні морських портів для експорту металопродукції. Як сказано в їхньому відкритому листі, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів, а також країна отримуватиме понад 600 мільйонів доларів валютної виручки щомісяця.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Ні дня без цієї джинси.
Власник АрселорМіттал не хоче направити свої статки не на лобістів капітуляції, а на допомогу ЗСУ?
ПОРТИ РОЗБЛОКУЮТЬ ТІЛЬКИ ЗСУ!!!
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05.10.2022 15:06
+6
То ідіть та розблоковуйте,срані індуси а не шашні з ****** крутіть.
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05.10.2022 15:00
+6
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05.10.2022 15:01
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Для этого Iris-T нам и подвезли немцы. Для защиты одесских портов
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05.10.2022 14:57 Відповісти
Ще ні. Збираються вже зовсім скоро підвезти.
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05.10.2022 15:15 Відповісти
До кінця року точно щось дадуть.
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05.10.2022 15:16 Відповісти
Говорили би прямо- треба вести перемовини з Путіним та знимати санкції.
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05.10.2022 14:57 Відповісти
То ідіть та розблоковуйте,срані індуси а не шашні з ****** крутіть.
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05.10.2022 15:00 Відповісти
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05.10.2022 15:01 Відповісти
Ні дня без цієї джинси.
Власник АрселорМіттал не хоче направити свої статки не на лобістів капітуляції, а на допомогу ЗСУ?
ПОРТИ РОЗБЛОКУЮТЬ ТІЛЬКИ ЗСУ!!!
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05.10.2022 15:06 Відповісти
Постоянно эту тему мусолят

Дело больше в их доходах

И Украине будет польза это понятно
Но для этого Х-ло потребует уступки как с зерном
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05.10.2022 15:07 Відповісти
Ахмедка заскиглив.
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05.10.2022 15:15 Відповісти
зміїний острів з бункерами та протикорабельними і зенітними ракетами великої дальності.
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05.10.2022 15:47 Відповісти
заворушилися путінські мразоти щоб зняти санкції з росії.
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05.10.2022 17:02 Відповісти
"відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця "......стесняюсь спросить... у бюджет країни чи у бюджет гудка ахметки???
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05.10.2022 17:37 Відповісти
 
 