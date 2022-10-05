У США радять Україні визволити південні території до настання зими, - Financial Times

Американські офіційні особи та законодавці попередили, що Україна зіткнеться з критичною битвою за повернення території на півдні країни до настання зими, якщо вона хоче позбавити Росію шансу зміцнити свій контроль над регіоном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише Financial Times.

У Пентагоні заявили, що Київ повинен скористатися своїм імпульсом на сході, щоб відкинути російські сили, які окупували стратегічні регіони на півдні, що є воротами до Чорного моря.

"Бойовий сезон добігає кінця. Українці взяли верх і повинні продовжувати використовувати свою перевагу", - сказав Кріс Мерфі, демократ із комітету Сенату із закордонних справ.

У той час як Україна досягла успіху у своєму блискавичному контрнаступі в Харківській області та несподіваному витісненні російських сил з Лиману Донецької області, західні союзники вважають визволення Херсону вирішальним випробуванням.

"Якщо ви контролюєте Херсон, ви точно можете перешкодити росіянам піти на Одесу, я думаю, що ми всі віримо, що росіяни дійсно цього хочуть", - сказав високопоставлений військовий чиновник США.

Офіційні особи заявили, що українським військам необхідно терміново відвоювати південь до зими, оскільки ґрунт у регіоні не промерзав протягом останніх трьох років, а це означає, що незабаром місцевість стане надзвичайно багнистою. І це, за словами чиновників і аналітиків, дає перевагу тим, хто захищається.

Читайте: Росіяни обстріляли з важкої артилерії населені пункти Херсонщини. Є важко поранені, - поліція. ФОТО