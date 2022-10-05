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У США радять Україні визволити південні території до настання зими, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зсу

Американські офіційні особи та законодавці попередили, що Україна зіткнеться з критичною битвою за повернення території на півдні країни до настання зими, якщо вона хоче позбавити Росію шансу зміцнити свій контроль над регіоном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише Financial Times.

У Пентагоні заявили, що Київ повинен скористатися своїм імпульсом на сході, щоб відкинути російські сили, які окупували стратегічні регіони на півдні, що є воротами до Чорного моря.

"Бойовий сезон добігає кінця. Українці взяли верх і повинні продовжувати використовувати свою перевагу", - сказав Кріс Мерфі, демократ із комітету Сенату із закордонних справ.

У той час як Україна досягла успіху у своєму блискавичному контрнаступі в Харківській області та несподіваному витісненні російських сил з Лиману Донецької області, західні союзники вважають визволення Херсону вирішальним випробуванням.

"Якщо ви контролюєте Херсон, ви точно можете перешкодити росіянам піти на Одесу, я думаю, що ми всі віримо, що росіяни дійсно цього хочуть", - сказав високопоставлений військовий чиновник США.

Офіційні особи заявили, що українським військам необхідно терміново відвоювати південь до зими, оскільки ґрунт у регіоні не промерзав протягом останніх трьох років, а це означає, що незабаром місцевість стане надзвичайно багнистою. І це, за словами чиновників і аналітиків, дає перевагу тим, хто захищається.

Читайте: Росіяни обстріляли з важкої артилерії населені пункти Херсонщини. Є важко поранені, - поліція. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+39
Радять вони! А зброї більше дати не варіант?
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05.10.2022 15:20
+28
Какой дорогой ценой приходится платить за освобождение территорий, ввиду предательства на местах, и полной неготовности к войне кварталом шапито 95.
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05.10.2022 15:30
+24
Пи#дець. ₴бать вони дивні. Ракет та танків хрен допросишся,зате порад- завжди будь ласка.
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05.10.2022 15:24
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Радять вони! А зброї більше дати не варіант?
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05.10.2022 15:20 Відповісти
Вірю що до зими Херсон буде наш.
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05.10.2022 15:24 Відповісти
Херсон це справа декількох тижнів. Треба йти далі на лівий берег. Мелітополь та ЗАЕС треба брати цього року. Погодні умови дозволяють.
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05.10.2022 15:25 Відповісти
не думаю що будуть форсувати Дніпро,краще перекинути сили на Запорізький напрямок і атакувати звідти.
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05.10.2022 15:27 Відповісти
Можливо і так, але зі сторони Золотої Балки на лівому березі ніяких серйозних позицій нема. Тим паче що ця область тепер контролюється нашою артилерією з правого берега. Взагалі всі околиці Енергодару на десятки кілометрів тепер контролюються артилерією. Тому у звільненні ЗАЕС особливої проблеми не бачу. Але якщо підемо в лоб на Василівку то втрати можуть бути суттєвими. Тому треба діяти нестандартно.
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05.10.2022 15:38 Відповісти
Від Золотої Балки до Енергодара значна відстань. По Енергодару ніхто бити не буде а кацапи сидять на самій станції. до околиць Енергодара можно було дістати і так з півночі від Нікополя.
Навряд чи будуть форсувати Дніпро у найширшому місті через Каховське водосховище без ліквідації правоборежного плацдарму кацапів. там є набагато перспективніші можливості наприклад через острови південніше Херсона.
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05.10.2022 15:47 Відповісти
"В США советуют Украине освободить южные территории".. Ну, пусть дадут побольше современного вооружения, да поскорее, и их рекомендации будут выполнены..
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05.10.2022 15:33 Відповісти
Якщо радять, то дадуть.
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05.10.2022 16:20 Відповісти
Це ваша особиста думка. Поки не має підтверджень, що об'єми поставок озброєння від наших союзників будуть збільшуватись
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05.10.2022 18:06 Відповісти
І навіщо таке казати?
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05.10.2022 15:23 Відповісти
Пи#дець. ₴бать вони дивні. Ракет та танків хрен допросишся,зате порад- завжди будь ласка.
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05.10.2022 15:24 Відповісти
В асфальте с ЗЕлей вместе поищите.....а Америка шашлыки пойдёт пока приготовит.....и вас угостит.....такие неблагодарные вы зебилы..(
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05.10.2022 15:31 Відповісти
"Ты чьих будешь? Чей холоп спрашиваю?" (с)
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05.10.2022 16:04 Відповісти
пецин
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05.10.2022 16:13 Відповісти
та якийсь занадто тупий, як на петіного
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05.10.2022 17:12 Відповісти
холопы, природные, это 73
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05.10.2022 16:15 Відповісти
Ты стоя на коленях перед куйло.....в глазах его что увидела???
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05.10.2022 16:22 Відповісти
Тебе галоперидолу дать, чучело?
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05.10.2022 18:48 Відповісти
да ты прям лекарь блатной в Ж заводной...ты только можешь дать под свой хвост зелёный....гребень ты пушишь на ровном...ату тебязебила кусок((
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05.10.2022 20:11 Відповісти
То дайте більше гарної зброї, швидше і діло піде.
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05.10.2022 15:25 Відповісти
За семь месяцев войны,уже пора выпуск своего вооружения наладить! сколько можно клянчить???работать не хотят!!!
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05.10.2022 17:20 Відповісти
Однако оружия как для обороны дают

Или контратак максимум

Там дальше довольно сильная оборона уже построена
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05.10.2022 15:28 Відповісти
Де оборона побудована? Всі оборонні позиції у напрямку Бериславу пройдені. Є позиції під Чорнобаївкою, а от зі сторони Антонівки нема. На лівому березі взагалі у напрямку Криму ніяких оборонних позицій нема.
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05.10.2022 15:32 Відповісти
Головна проблема буде - перехід через р.Дніпро. Як ми мости під вогневим контролем тримаємо, так само і орки будуть їх з лівого берега обстрілювати рсзв та ракетами.
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05.10.2022 21:50 Відповісти
Ху із фінансікал тімез
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05.10.2022 15:29 Відповісти
За час "простою" можна запустити виробництво різноманітного БК і навіть дещо накопичити для наступів.
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05.10.2022 15:29 Відповісти
Скажімо так, під час простою, ворог так само може накопичити різноманітний БК, підготовити новобранців, підтягнути резерви і побудувати ешелоновану оборону.
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05.10.2022 15:32 Відповісти
Зараз ми в основному використовуємо те що нам поставляють. Ці поставки регулярні і дозволять нам воювати взимку і постійно знищувати оборонні споруди ворога. Якщо ж ЗСУ вдасться отримати додаткові поставки з нашого ВПК то сумарний ефект суттєво посилить ЗСУ. Кацапам все потрібно доставляти за тисячі кілометрів, а у нас поряд.
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05.10.2022 15:42 Відповісти
Кацапи доставляють за 1000 кілометрів сотні тисяч снарядів, ракет до рсзв, мінометних мін і тд.
Яке саме виробництво ви зібрались будувати за декілька місяців, щоб ЗСУ отримали абсолютну перевагу по *********** над кацапами?
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05.10.2022 16:14 Відповісти
Абсолютної переваги найближчим часом по кількості *********** нам не досягнути, але потрібно до цього дієво прагнути. Зараз багато робиться про що офіційно не повідомляють, але вже натякають. Сподіваюсь ці "натяки" втіляться в конкретний бк. Ну от дуже хочеться...
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05.10.2022 16:21 Відповісти
Так і кцп за час простою теж саме будуть робити. Тому амери праві.
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05.10.2022 15:42 Відповісти
Спробують, але у нас є більш точна і далекобійніша зброя. Іншими словами ми витрачатимемо менше бк, а вражатимемо більше цілей ніж вороги.
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05.10.2022 16:07 Відповісти
ОТ ще тільки твого ********** ротом тут не було чути ****** на Лахту, там тобі женька пригожин баланди миску дасть сьорбнути, поки ще туди не прилетіло
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05.10.2022 15:34 Відповісти
Condom, батю свого вже здав чи по другому разу.
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05.10.2022 23:17 Відповісти
"Не на часі!" (с)
Данілов ще не перевдягнув чорну рубаху, а значить це - не питання національної безпеки і взгалі вони про те не знають.
Зараз головне - створити з зерьмаків переможців-визволителів, бо Залужний по рейтингам випереджає, а хриплосики вже не допомагають.
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05.10.2022 15:35 Відповісти
Сценаристи кварталу 95 це вміють не сумнівайтесь.
Маю надію на президента України - патріота, а не актора який грає роль патріота.
Залужий з Порохом саме те.
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05.10.2022 15:38 Відповісти
Какой дорогой ценой приходится платить за освобождение территорий, ввиду предательства на местах, и полной неготовности к войне кварталом шапито 95.
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05.10.2022 15:30 Відповісти
Была бы не убрана оборона на Юге рашисты до Херсона не дошли бы даже
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05.10.2022 15:34 Відповісти
Это понятно.....вопрос что делать сейчас.
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05.10.2022 15:36 Відповісти
"на местах"? Одновременно и по похожей схеме были открыты проходы с Юга и с Севера. Этим руководили, очевидно, из центра.
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05.10.2022 16:10 Відповісти
Может и так....после войны уже разбирательства будут кто и что командовал.
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05.10.2022 16:18 Відповісти
не "на местах", а на верхах! - не путайте.
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05.10.2022 16:45 Відповісти
"О местах" я говорил про какого то чморя СБУ в Херсонской области, которого задержали уже во время войны.
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05.10.2022 16:51 Відповісти
Садохін його хвамілія...
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05.10.2022 21:52 Відповісти
"оскільки ґрунт у регіоні не промерзав протягом останніх трьох років, а це означає, що незабаром місцевість стане надзвичайно багнистою" Джерело: https://censor.net/ua/n3371698

Це лише означає, що рашистам буде важче втікати "відходити на перегрупування" з такою ж швидкістю, як на Харківщині. Та й нашим воїнам буде складніше давати копняка цим виродкам.
Але є й позитив - рашисти будуть в тій багнюці швидше перетворюватись на добрива.

Звісно це - мої фантазії, але як хочеться, щоб вони справдились!
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05.10.2022 15:31 Відповісти
Диванно-ікспердний штаб отримав мощщщьную підтримку з боку ще одного журнального *********
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05.10.2022 15:31 Відповісти
С 1 октября вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины, подписанный президентом США Джо Байденом. Документ предусматривает масштабную поддержку украинской армии не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе.

https://haqqin.az/news/262028

Это почитайте.
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05.10.2022 15:31 Відповісти
Це не стаття, а помиї. В пріоритеті перед лендліз поточні поставки зброї на безоплатній для України основі. Коли запрацює лендліз від США, про це будуть писати в США, а не азербайджанські новинні сайти.
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05.10.2022 15:40 Відповісти
Там главная информация не способ оплаты, а количество подрядчиков кто готов поставлять оружие.
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05.10.2022 15:43 Відповісти
Крім того, адміністрація США поки що не бачить необхідності в постачанні Україні озброєнь за ленд-лізом, заявила Купер. Джерело: https://censor.net/ua/n3371563
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05.10.2022 15:51 Відповісти
https://www.congress.gov/.../publ118/PLAW-117publ118.pdf

Ленд-лиз расчитан на 2022 и 2023 финансовые года.
Закон подписали 9 мая 2022 года, т.е. он действовал в финансовом 2022 году
1 октября 2022 года закончился 2022 финансовый год, и начался последний 2023 финансовый год

Формулировка "President shall establish" с юридической точки зрения не обязывает, т.к. имеет разную трактовку. Чтобы обязывало, должно было быть must

Ленд-лиз это козырь в рукаве

когда потребуется можно будет воспользоваться, до окончания (1 октября 2023) закона, еще есть время

Пока не воспользовались - значит, пока нет необходимости
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05.10.2022 18:04 Відповісти
якщо не визволять, значить цьому заважав оманський офшор
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05.10.2022 15:32 Відповісти
так поради треба підкріпити ракетами ATACMS.
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05.10.2022 15:32 Відповісти
Я конечно не эксперт, но может США дали что то другое тоже дальнобойное, но это не АТАКМС. Что то там в крыму взрывается, а до него около 250 км, от ближайших позиций ВСУ.
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05.10.2022 15:39 Відповісти
Это были Гром-2 из оставшихся
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05.10.2022 15:42 Відповісти
Это уже как минимум в 3-й раз, сколько их там могло оставаться..... Может все таки где то в безопасном месте налажено производство.
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05.10.2022 15:44 Відповісти
Мощная атака только по Новофедоровке

Остальное там по мелочи сравнительно
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05.10.2022 15:48 Відповісти
Можна. Якщо б було чим потужно обстрілювати Крим звідки йде поповнення силою та зброєю кацаповійськ на херсонщині та в Запоріжській області.
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05.10.2022 15:36 Відповісти
двести самолётиков и всё будет гуд
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05.10.2022 15:45 Відповісти
Фэйрчайлд Рипаблик A-10 «Тандерболт» II - американский одноместный двухдвигательный штурмовик, предназначенный для оказания непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин, других наземных целей.
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05.10.2022 15:46 Відповісти
Пушка там отличная
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05.10.2022 15:52 Відповісти
Пушка писец )
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05.10.2022 15:56 Відповісти
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05.10.2022 16:00 Відповісти
Она весь самолет по сути занимает
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05.10.2022 16:04 Відповісти
Бородавочник 👍👍👍
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05.10.2022 21:54 Відповісти
Тільки хотів про це написати. Для штурмовика А-10 ніяка зима чи багнюка не страшна. Тому наші перемоги в руках Господа і його посланців на Землі: Джо Байдена, генерала Залужного і ЗСУ в повному складі.
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05.10.2022 15:51 Відповісти
Я дивуюсь, як там льотчик встигає сам з усим справлятися.
Такі літаки ефективні проти партизан, чи військ з придушеною ПВО.

СУ-25 збиваються постійно.
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05.10.2022 16:26 Відповісти
плюс 200

JAS 39E/F Gripen вабче харошо будет )))🤣
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05.10.2022 17:19 Відповісти
Повністю вірно! Головне Південь! А бамбас то таке, "как пойдет"...
Але здається мені, що влада "мудрого нАріду" не поспішає звільняти Південь, що дуже підозріло. І не треба тут парити про недостаток зброї! Проблема зброї це проблема влади, їй і вирішувати.
А турботи про проблеми Африки - то дешевий популізм й останнє в черзі...
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05.10.2022 15:55 Відповісти
по хорошему, сейчас самое время совершить украинцам молниеносный бросок на москву и стереть кацапсиново логово Сатаны с лица земли !!!
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05.10.2022 16:00 Відповісти
F.T.! Приезжайте в помощь. Или, что лучше, давите на своих конгрессменов
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05.10.2022 16:00 Відповісти
Не вопрос. рашистов истребим, Крым освободим. Только оружия, а особенно дальних, средних ракет и ПВО + HIMARS Чтобы мы не торговались и не нервничали, а занимались только утилизацией орков в товарных и промышленных количествах.
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05.10.2022 16:02 Відповісти
Вот какие вы не толерантные,в Крыму же "наши люди" ,как их оставить без воды и электричества,а титан для армии РФ где производить...
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05.10.2022 16:04 Відповісти
Здається не вдасться.
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05.10.2022 16:08 Відповісти
ну чому ж ні - вважаю кожна така порада містить під собою розрахунки, засоби і заходи якими це можна зробити.
не в нострадамуса ж вони ці поради беруть.
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05.10.2022 16:12 Відповісти
Мне 65 лет...и я не люблю давать советы..Почему?Потому что дурак всё равно не послушает а умному они не нужны...как то так...
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05.10.2022 16:34 Відповісти
До початку зими було б добре звільнити 70-80% Луганщини с 70-80% Донеччини та Херсон з областю на другий берег буде важко.Запорізьку теж буде дуже важко, але продавлювати треба.Все буде залежати як вони посиплються.Всі ми розуміємо що навіть на зиму не можна робити паузу давати ворогові підготуватися до нового удару.Зима на оборот буде на нашу користь.
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05.10.2022 16:36 Відповісти
Зима будет теплой, мы ее не ощутим, природа будет за нас.
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05.10.2022 16:45 Відповісти
Так дело именно в том, что тепло как раз, враг, оно делает бездорожье. Почитайте статью внимательно.
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05.10.2022 16:52 Відповісти
Ничего, будет как раз то что нужно, не сильно холодно, не сильно топко.
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05.10.2022 20:56 Відповісти
В Запорожской области вообще ничего не происходит, рашисты спокойно себе делают в Васильевке границу, обстреливают города (причем одни и те же). Карта оккупации не продвинулась с марта ни на километр. Ощущение что Зеля подарил путлеру сухопутный коридор в Крым и забать не собирается!
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05.10.2022 16:49 Відповісти
Идет наступление на 2-х направлениях, в Луганской области и в Херсонской. На 3-е, может просто не быть сил. А атаковать недостаточными силами - гарантировать бойцам их смерть.
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05.10.2022 16:54 Відповісти
Ирина, это не компьютерная игра, а реальность. Атаковать сразу и по всем направлениям это в Голливуд.
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05.10.2022 17:01 Відповісти
Голивуд не голивуд, и тем не мение 28 февраля русские атаковали сразу по всем направлениям. У людей которые остались там в оккупации уже и веры нет, что их кто- то собирается освобождать. И с ними сложно не согласится, если проанализировать все что произошло тогда и происходит сейчас с Запорожской областью.
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05.10.2022 17:37 Відповісти
Атаковали во всем направлениям поскольку барьеров на этих направлениях не было. Не было ни укреплений, ни войск. Кто за это должен отвечать - вопрос второй, но сейчас приходится наступать в иных условиях.
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05.10.2022 17:57 Відповісти
Давайте исходить что сейчас в генштабе идет непрерывная круглосуточная работа без выходных и отпусков. И там люди не глупее нас. Если начали наступление только на 2-х направлениях, значит именно это несет успех. Не надо думать что они забыли о остальных регионах, они все помнят но пока вынуждены действовать в силу своих возможностей.
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05.10.2022 18:03 Відповісти
Дай Бог, что бы вы были правы.
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05.10.2022 18:45 Відповісти
То есть вы предлагаете нам по примеру кацапов растерять 150 тыс человек в бездымных тупых атаках? Генеральный план. Займитесь, пожалуйста тем, в чем вы соображаете.
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05.10.2022 20:57 Відповісти
ракеты на 300км давай, советчики.
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05.10.2022 17:34 Відповісти
Пані Оксано Фесенко ,на мій хлопський розум ,то янкі вже дали зброю ,тому і радять .
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05.10.2022 17:42 Відповісти
всё то знаешь. в армии наверное служила. Искусством построения тактики и стратегии владеешь. Разведки мира и генералы НАТО тебе подсказывают
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05.10.2022 20:21 Відповісти
Такие таланты пропадают
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05.10.2022 20:58 Відповісти
 
 