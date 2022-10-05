У США радять Україні визволити південні території до настання зими, - Financial Times
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Американські офіційні особи та законодавці попередили, що Україна зіткнеться з критичною битвою за повернення території на півдні країни до настання зими, якщо вона хоче позбавити Росію шансу зміцнити свій контроль над регіоном.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це пише Financial Times.
У Пентагоні заявили, що Київ повинен скористатися своїм імпульсом на сході, щоб відкинути російські сили, які окупували стратегічні регіони на півдні, що є воротами до Чорного моря.
"Бойовий сезон добігає кінця. Українці взяли верх і повинні продовжувати використовувати свою перевагу", - сказав Кріс Мерфі, демократ із комітету Сенату із закордонних справ.
У той час як Україна досягла успіху у своєму блискавичному контрнаступі в Харківській області та несподіваному витісненні російських сил з Лиману Донецької області, західні союзники вважають визволення Херсону вирішальним випробуванням.
"Якщо ви контролюєте Херсон, ви точно можете перешкодити росіянам піти на Одесу, я думаю, що ми всі віримо, що росіяни дійсно цього хочуть", - сказав високопоставлений військовий чиновник США.
Офіційні особи заявили, що українським військам необхідно терміново відвоювати південь до зими, оскільки ґрунт у регіоні не промерзав протягом останніх трьох років, а це означає, що незабаром місцевість стане надзвичайно багнистою. І це, за словами чиновників і аналітиків, дає перевагу тим, хто захищається.
Будь ласка, зачекайте...
Навряд чи будуть форсувати Дніпро у найширшому місті через Каховське водосховище без ліквідації правоборежного плацдарму кацапів. там є набагато перспективніші можливості наприклад через острови південніше Херсона.
Или контратак максимум
Там дальше довольно сильная оборона уже построена
Яке саме виробництво ви зібрались будувати за декілька місяців, щоб ЗСУ отримали абсолютну перевагу по *********** над кацапами?
Данілов ще не перевдягнув чорну рубаху, а значить це - не питання національної безпеки і взгалі вони про те не знають.
Зараз головне - створити з зерьмаків переможців-визволителів, бо Залужний по рейтингам випереджає, а хриплосики вже не допомагають.
Маю надію на президента України - патріота, а не актора який грає роль патріота.
Залужий з Порохом саме те.
Це лише означає, що рашистам буде важче
втікати"відходити на перегрупування" з такою ж швидкістю, як на Харківщині. Та й нашим воїнам буде складніше давати копняка цим виродкам.
Але є й позитив - рашисти будуть в тій багнюці швидше перетворюватись на добрива.
Звісно це - мої фантазії, але як хочеться, щоб вони справдились!
https://haqqin.az/news/262028
Это почитайте.
Ленд-лиз расчитан на 2022 и 2023 финансовые года.
Закон подписали 9 мая 2022 года, т.е. он действовал в финансовом 2022 году
1 октября 2022 года закончился 2022 финансовый год, и начался последний 2023 финансовый год
Формулировка "President shall establish" с юридической точки зрения не обязывает, т.к. имеет разную трактовку. Чтобы обязывало, должно было быть must
Ленд-лиз это козырь в рукаве
когда потребуется можно будет воспользоваться, до окончания (1 октября 2023) закона, еще есть время
Пока не воспользовались - значит, пока нет необходимости
Остальное там по мелочи сравнительно
Такі літаки ефективні проти партизан, чи військ з придушеною ПВО.
СУ-25 збиваються постійно.
JAS 39E/F Gripen вабче харошо будет )))🤣
Але здається мені, що влада "мудрого нАріду" не поспішає звільняти Південь, що дуже підозріло. І не треба тут парити про недостаток зброї! Проблема зброї це проблема влади, їй і вирішувати.
А турботи про проблеми Африки - то дешевий популізм й останнє в черзі...
не в нострадамуса ж вони ці поради беруть.