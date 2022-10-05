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Найкоротший шлях до миру - це зброя, членство в НАТО, "план Маршалла", санкції та "депутінізація" світу, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко на Конференції правлячої Консервативної партії Великої Британії представив свою "Формулу Перемоги" над Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Що нам потрібно? Більше зброї. Це інший тип війни - це війна безпілотників, авіації, засобів радіоелектронної боротьби, високоточних ракет великої дальності та артилерії. І Велика Британія демонструє лідерство в цьому", - зазначив Порошенко.

За словами п'ятого президента, також важливо послити санкції та запровадити повне ембарго на російські товари та сировину.

"Треба зупинити російський експорт по всьому світу. 80% російського експорту йде через комерційні судна, ми повинні прийняти принципове рішення і зупинити це. Третє – це "план Маршалла" щодо відбудови України", – наголосив лідер "ЄС".

Одним із головних пріоритетів Порошенко назвав швидке членство України в НАТО та ЄС.

"Зараз Україна є найбільш єврооптимістичною нацією у світі. 93% українців підтримують інтеграцію в ЄС. І 82% підтримують інтеграцію в НАТО. Чи є НАТО достатньо сильним, чи НАТО рятувало нас у 2014 році, чи є НАТО "парасолькою" для Європи згідно статті 5? Дайте собі відповідь. Зараз Україна - це "парасолька" для Європи від божевільного маніяка путіна. Україна платить за це найвищу ціну. І я думаю, що Україна платить за право бути членом НАТО", - наголосив він.

"Тож найкоротший шлях до миру – це зброя, НАТО, "план Маршалла", санкції та депутінізація світу. З путіним миру не буде. Потрібна депутінізація Європи і депутінізація росії. Ми, українці, показуємо, як це робити", - підсумував Порошенко.

Також читайте: Україна заплатила дуже високу ціну за право перебувати в НАТО, ми не приймемо жодних недійсних гарантій, - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
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05.10.2022 15:42
+29
Навіть курс в Нато в Конституції прописав , але ви ж зебіли тупенькі...
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05.10.2022 15:36
+25
Усе чітко і грамотно.. але зебіли не зрозуміють
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05.10.2022 15:30
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05.10.2022 15:29 Відповісти
Так може він і домовляється, поки ніхто не знає, але всі відчувають загрозу від нього, крім одного...
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05.10.2022 15:31 Відповісти
І додати нічого!
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05.10.2022 15:29 Відповісти
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05.10.2022 15:42 Відповісти
Усе чітко і грамотно.. але зебіли не зрозуміють
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05.10.2022 15:30 Відповісти
Навіть курс в Нато в Конституції прописав , але ви ж зебіли тупенькі...
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05.10.2022 15:36 Відповісти
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05.10.2022 15:37 Відповісти
🤣
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05.10.2022 15:50 Відповісти
взагалі-то тупенькі скоріше ті,хто проє..ав вибори "на рівному місці"..З ГУКОМ.Клоуну.
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05.10.2022 16:04 Відповісти
Аякже , тупогові купилися на обіцянки блазня... а тепер всім херово.
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05.10.2022 16:09 Відповісти
пішов на... дурбецело.
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05.10.2022 17:28 Відповісти
дудра ещё и ярый вакцино-колотель. Вообщем тупизна во всей красе
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05.10.2022 20:02 Відповісти
Головна ознака расєяніна/зебіла - повтореня за ****** " меня устроит любой,кроме Порошенко!".
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05.10.2022 19:34 Відповісти
Курс в НАТО почала вимагати внести в Конституцію,як не дивно-партія Батьківщина.Та було трохи не до того,хай буде як є...Все сказано на з*їзді партії в Англії-дуже вірно.Просто викликає здивування,а хто ж тоді писав Мінські домовленності? Ну писав,то писав,а чому ж підписував?Ось так би послідовно,впевнено-пункт за пунктом.Дивись і тоді б вивели кацапські війська,а потім зайнялися б наведенням ладу по українським законам і т.д..
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05.10.2022 17:11 Відповісти
О-о-о на рахунок міських домовленостей... У Пороха не було жодного варіанту окрім них. Армії як такої не існувало. Потрібно було спасти решту військових патріотів. Всі гілки влади, армії, суду були пронизані шпигунами, корисними кремлю ідіотами та зрадниками.
Взагалі це чудо, що йому в цих умовах вдалося утримати країну на плаву, посилити армію, домогтися томосу, та безвізу.
Єдина його помилка - він не помітив, як ЗЕКоломойськ лізе в президенти. Він просто прогавив момент. Потрібно було ще за півтора року активізувати передвиборчу кампанію.
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05.10.2022 17:45 Відповісти
Ні ні ні. Зебіли як паз подали заявку на вступ в НАТО, а гедьман і це не зробив
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05.10.2022 17:30 Відповісти
І були послані за російським кораблем,на радість прутіну! То кому вони зробили краще?!
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05.10.2022 19:37 Відповісти
1. Під час візиту Президента України Петра Порошенка 3-4 листопада 2018 р. до Туреччини підписали угоду про постачання 6-ти безпілотних літальних апаратів, двох станцій керування і 200-т керованих ракет. Також угода передбачає постачання комплекту запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту - $69 млн.
2. Міністр оборони України Степан Полторак повідомив про початок серійного виробництва ракетної системи залпового вогню (РСЗВ) "Вільха".
3. ОТРК Грім-2.
4. Відновлення ППО.
5. Колесна САУ Богдана 155 мм.
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05.10.2022 15:49 Відповісти
Колесна САУ Богдана 155 мм.

одна.

Чому ?
2018.
Завод «Кузня на Рибальському». Гектари землі, ангари й цехи, в яких відбуваються надсекретні речі. Збиткова протягом всіх останніх років, із початком війни «Кузня» починає отримувати із бюджету шалені гроші - на виробництво різної зброї й ремонти військової техніки. Скільки конкретно гребуть власники «Кузні» з бюджету було невідомо - все оборонне замовлення в Україні під грифом «Цілком таємно».

https://www.unian.ua/politics/10468260-prezident-shcho-zaroblyaye-na-viyni.html
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05.10.2022 15:57 Відповісти
Таких як ти треба вираховувати і мочити !!!
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05.10.2022 16:11 Відповісти
Одна. І? Чому не наклепали більше за 3 роки? Вона ж пройшла випробування акурат перед виборами Боневтіка. Най би наробив їх з парочку дивізіонів. Як і Вільхи, і Нептунів. **** не зробили вже готові для реалізації?
БЕНІАН? Порошенко заробляє на війні? Серйозно? Ти досі їси це інфолайно?
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05.10.2022 16:47 Відповісти
Він не їсть - воно його(лайно) розповсюджує!
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05.10.2022 19:39 Відповісти
Тому що "Кузня" замість "САУ Богдана клєпала консервные банки річкові катера
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05.10.2022 17:37 Відповісти
Бо їм до вподоби коли по фонтанам бігають та мародєрять,ніж реальне покращеня рівня житя!
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05.10.2022 19:31 Відповісти
Мабуть тому ж, чому ЗЕ не закінчив війну, коли "просто перестав стрілять". Нє?
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05.10.2022 15:39 Відповісти
Завдяки тому що він зробив, українська армія дає по зубах свіноусам.
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05.10.2022 15:42 Відповісти
Та нєє, не зайде отій "більшості", їм краще арестовичєй слухати, як про.обувати "Мрію" з "Гетьманом Сагайдачним" і за це героєм бути, а Порошенко- то "піариться". А зе- жодного притомного шагу в зовнішній політиці(хіба коли йому нормальний текст РАПТОМ напишуть- а він його БЕЗ ДОПОВНЕНЬ завчить), та й кожного тижня, як бачимо, до зе хтось з Європи чи Штатів приїздить пістона півшостому вставляти, щоб не рискав в пошуках "миру в очах путіна".
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05.10.2022 15:41 Відповісти
про.обувати "Мрію" з "Гетьманом Сагайдачним"
ЧУВ ДЗВІН ТА НЕ ЗНАЄ ДЕ ВІН ?
підтоплення Гетьмана Сагайдачного -необхідність..Інакше оки би просто потопили за лічені хвилини..

Інше питання -дебільна ідея часів Сивочолого-Президента про "москітний флот"..
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05.10.2022 16:03 Відповісти
А, так ти знаешь коли фрегат Гетман Сагайдачний був поставленний на глубоку модернизацію, і ким?
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05.10.2022 16:14 Відповісти
ага.. ціною під мільярд гривень...

щоб потім виконувати лише презентаційні функції і бути підтопленим...
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05.10.2022 16:55 Відповісти
Ти тупий ? Ти де освіту отримував нещастя.
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05.10.2022 17:30 Відповісти
Ця "дебільна ідея" чудово працює у Швеції,не країни НАТО,з великою частиною морського кордону!
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05.10.2022 19:43 Відповісти
Ну що зебили,досi смiэтеся,чи плачете вже?
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05.10.2022 15:43 Відповісти
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05.10.2022 15:44 Відповісти
А также транзит газа и аммиака.
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05.10.2022 15:48 Відповісти
У Пороха як завжди максимально реалістичні плани.
Він би вже їх реалізовував, якби не пофігісти.
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05.10.2022 15:51 Відповісти
Частину реалізував...

З Ахмєтовим..З Медведчуком..З Фуксом...
Почав підминати Суди під себе...
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05.10.2022 15:59 Відповісти
Без Пороха в нас війна, і ті ж ахмєтови, фукси і медвечуки неабияк збагатились при Зе.
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05.10.2022 16:12 Відповісти
Ну хто з Медведчукам працював так це відомо, чиї зелені є холуями.
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05.10.2022 16:18 Відповісти
І у тебе є документарні факти про все те, шо ти там наваял. Так дуй у дбр, а то вже три роки і ні хе ра. Скіки членограй вже змінив 100% генпрокурорів. А вам, зеленим ує ба нам не йметься. Йди за гаражи там тебе чекають - https://t.me/DV_5ua/5544
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05.10.2022 16:22 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/21/7241264/


Судячи з фото зелені гниди вдячні пахану.
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05.10.2022 16:25 Відповісти
+
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05.10.2022 15:57 Відповісти
"Треба зупинити російський експорт по всьому світу. 80% російського експорту йде через комерційні судна, ми повинні прийняти принципове рішення і зупинити це

Ми це Хто ?

Фракція "Європейська Солідарність" і Велика Британія ?

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05.10.2022 16:08 Відповісти
Не правда ж. Європейська солідарність була відпочатку. До неї приєднались інші, так виник блок ПП. Ти не чув про Матьківщину і БЮТ ?
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05.10.2022 16:13 Відповісти
Європейська солідарність була відпочатку.

БПП починав переговори про об'єднання з «Народним фронтом», але без особливих успіхів.

https://vybory.pravda.com.ua/files/graph/partija_dlja_vlady/

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05.10.2022 16:50 Відповісти
Нуу іііі ?
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05.10.2022 16:52 Відповісти
ви збрехали:

Ksenia VB

Не правда ж. Європейська солідарність була відпочатку. До неї приєднались інші.

1. Європейська солідарність -НЕ БУЛО ТАКОЇ ПАРТІЇ.

ЛИШЕ Солідарність.

2.Неможливо приєднатись до партії, яка формально не існує.



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06.10.2022 09:42 Відповісти
І що? Оті обличчя грабували росіский оборонпрому і поставляли нам озброєння, яке ми ніде би не купили.
Які гади.
Інша справа Ще. Всіх розігнав, армію роззброїв.
Молодець
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06.10.2022 10:53 Відповісти
Була "солідарність",а не "ЄС" .
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05.10.2022 16:52 Відповісти
Пройшовши до парламенту, Петро Порошенко через два роки сформував у Раді депутатську групу "Солідарність" і розпочав підготовку до перетворення її на повноцінну політсилу.



Обрання Порошенка у 2001 році головою партії відбулося лише з другої спроби, адже на попередньому з'їзді забракло кворуму через протест частини делегацій. Вони відмовлялися голосувати, оскільки на той момент Порошенко залишався заступником Миколи Азарова як очільника "Партії регіонів".
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05.10.2022 16:54 Відповісти
Ти все одно запостив брехливу картинку.
І сам спростував свою брехню.
Скоріш за все її ще кацапи або медвечуківці робили.
А казали тобі, не пий із зеленої калюжі, бо козлом станеш.
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05.10.2022 16:54 Відповісти
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05.10.2022 17:39 Відповісти
Касап! Який логін в тебе був до крайної деактивації тут на цензорі?
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05.10.2022 17:42 Відповісти
свежемобилизованное, тебе Дерьмак в срублях платит?
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05.10.2022 18:01 Відповісти
а, може, і міллер
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05.10.2022 18:49 Відповісти
Тільки дебіли досі фиркають на мінські угоди.
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05.10.2022 20:42 Відповісти
За 3 роки Порошенка українці їздили відпочівати у ЄС по безвізу,за 3 роки Зеленского сидять по підвалах під обстрілами!
То тобі краще сидіти у підвалі,хрюкаючи за ****** "аби не Порох!"?!!
Ти мазохіст,чи просто расєянін?!
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05.10.2022 19:53 Відповісти
у упоротих прихильників Петра проблеми з причинно -наслідковими зв"язками.

а це головне у Логіці.

Для них першопричиною гострої фази війни є не загарбницька сутність рашеннедоімперії,а те,що Сивочолий не став Президентом вдруге.
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06.10.2022 10:14 Відповісти
Головна ознака ************** - досі підхрюкують расеянам "аби не Порошенко!".
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06.10.2022 11:08 Відповісти
Це плани не реалістичні в короткостроковому періоді. А війну зараз треба вигравати у Росії. Наприклад візьмемо НАТО - поки там орбан (Угорщина), булгур (Болгарія чітко заявила про те що вона проти прискоренного вступу України) нашій країні нічого не світить
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05.10.2022 17:45 Відповісти
Что не так с заявкой о вступлении в НАТО?
https://youtu.be/7JH2fyLAmiU
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05.10.2022 20:44 Відповісти
"Найкоротший шлях до миру - це зброя, членство в НАТО..."
Далі можна було не читати - зразу зрозумів, що це сказав Порошенко!
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05.10.2022 18:28 Відповісти
Це зараз всі говорять.
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06.10.2022 07:02 Відповісти
Такі конференціі,з особистими контактами,приносять більше користі країні,ніж всі відосіки зе!
Тим більш,що основна робота йде за лаштунками!
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05.10.2022 19:55 Відповісти
Порошенко закликав парламентарів Британії, Німеччини та Канади визнати росію країною-спонсором тероризму
На полях конференції Консервативної партії Великої Британії делегація «Європейської Солідарності» провела чисельні зустрічі з депутатами британського парламенту, Бундестагу, канадськими парламентарями - фото:



Проведено переговори, зокрема, з депутатами німецького Бундестагу Günter Krings, Thomas Erndl MdB, Philipp Amthor, Detlef Seif; на них особливо акцентували увагу на постачаннях зброї і закликали спростити логістику та пришвидшити поставки важкої техніки, яку так чекають у нас на фронті.
Під час зустрічей з депутатами британського парламенту і британського уряду подякував за лідерство. Мир і стабільність в Європі може бути тільки після перемоги України, тому нам потрібно ще більше зброї і тиску на рф. Закликали парламентарів Британії, Німеччини, Канади визнати дії росії геноцидом та визнати її країною-спонсором тероризму.
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06.10.2022 09:43 Відповісти
 
 