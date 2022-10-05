Найкоротший шлях до миру - це зброя, членство в НАТО, "план Маршалла", санкції та "депутінізація" світу, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко на Конференції правлячої Консервативної партії Великої Британії представив свою "Формулу Перемоги" над Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Що нам потрібно? Більше зброї. Це інший тип війни - це війна безпілотників, авіації, засобів радіоелектронної боротьби, високоточних ракет великої дальності та артилерії. І Велика Британія демонструє лідерство в цьому", - зазначив Порошенко.
За словами п'ятого президента, також важливо послити санкції та запровадити повне ембарго на російські товари та сировину.
"Треба зупинити російський експорт по всьому світу. 80% російського експорту йде через комерційні судна, ми повинні прийняти принципове рішення і зупинити це. Третє – це "план Маршалла" щодо відбудови України", – наголосив лідер "ЄС".
Одним із головних пріоритетів Порошенко назвав швидке членство України в НАТО та ЄС.
"Зараз Україна є найбільш єврооптимістичною нацією у світі. 93% українців підтримують інтеграцію в ЄС. І 82% підтримують інтеграцію в НАТО. Чи є НАТО достатньо сильним, чи НАТО рятувало нас у 2014 році, чи є НАТО "парасолькою" для Європи згідно статті 5? Дайте собі відповідь. Зараз Україна - це "парасолька" для Європи від божевільного маніяка путіна. Україна платить за це найвищу ціну. І я думаю, що Україна платить за право бути членом НАТО", - наголосив він.
"Тож найкоротший шлях до миру – це зброя, НАТО, "план Маршалла", санкції та депутінізація світу. З путіним миру не буде. Потрібна депутінізація Європи і депутінізація росії. Ми, українці, показуємо, як це робити", - підсумував Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Взагалі це чудо, що йому в цих умовах вдалося утримати країну на плаву, посилити армію, домогтися томосу, та безвізу.
Єдина його помилка - він не помітив, як ЗЕКоломойськ лізе в президенти. Він просто прогавив момент. Потрібно було ще за півтора року активізувати передвиборчу кампанію.
2. Міністр оборони України Степан Полторак повідомив про початок серійного виробництва ракетної системи залпового вогню (РСЗВ) "Вільха".
3. ОТРК Грім-2.
4. Відновлення ППО.
5. Колесна САУ Богдана 155 мм.
одна.
Чому ?
2018.
Завод «Кузня на Рибальському». Гектари землі, ангари й цехи, в яких відбуваються надсекретні речі. Збиткова протягом всіх останніх років, із початком війни «Кузня» починає отримувати із бюджету шалені гроші - на виробництво різної зброї й ремонти військової техніки. Скільки конкретно гребуть власники «Кузні» з бюджету було невідомо - все оборонне замовлення в Україні під грифом «Цілком таємно».
https://www.unian.ua/politics/10468260-prezident-shcho-zaroblyaye-na-viyni.html
БЕНІАН? Порошенко заробляє на війні? Серйозно? Ти досі їси це інфолайно?
консервные банкирічкові катера
ЧУВ ДЗВІН ТА НЕ ЗНАЄ ДЕ ВІН ?
підтоплення Гетьмана Сагайдачного -необхідність..Інакше оки би просто потопили за лічені хвилини..
Інше питання -дебільна ідея часів Сивочолого-Президента про "москітний флот"..
щоб потім виконувати лише презентаційні функції і бути підтопленим...
Він би вже їх реалізовував, якби не пофігісти.
З Ахмєтовим..З Медведчуком..З Фуксом...
Почав підминати Суди під себе...
Судячи з фото зелені гниди вдячні пахану.
Ми це Хто ?
Фракція "Європейська Солідарність" і Велика Британія ?
БПП починав переговори про об'єднання з «Народним фронтом», але без особливих успіхів.
https://vybory.pravda.com.ua/files/graph/partija_dlja_vlady/
Ksenia VB
Не правда ж. Європейська солідарність була відпочатку. До неї приєднались інші.
1. Європейська солідарність -НЕ БУЛО ТАКОЇ ПАРТІЇ.
ЛИШЕ Солідарність.
2.Неможливо приєднатись до партії, яка формально не існує.
Які гади.
Інша справа Ще. Всіх розігнав, армію роззброїв.
Молодець
Обрання Порошенка у 2001 році головою партії відбулося лише з другої спроби, адже на попередньому з'їзді забракло кворуму через протест частини делегацій. Вони відмовлялися голосувати, оскільки на той момент Порошенко залишався заступником Миколи Азарова як очільника "Партії регіонів".
І сам спростував свою брехню.
Скоріш за все її ще кацапи або медвечуківці робили.
А казали тобі, не пий із зеленої калюжі, бо козлом станеш.
То тобі краще сидіти у підвалі,хрюкаючи за ****** "аби не Порох!"?!!
Ти мазохіст,чи просто расєянін?!
а це головне у Логіці.
Для них першопричиною гострої фази війни є не загарбницька сутність рашеннедоімперії,а те,що Сивочолий не став Президентом вдруге.
https://youtu.be/7JH2fyLAmiU
Далі можна було не читати - зразу зрозумів, що це сказав Порошенко!
Тим більш,що основна робота йде за лаштунками!
На полях конференції Консервативної партії Великої Британії делегація «Європейської Солідарності» провела чисельні зустрічі з депутатами британського парламенту, Бундестагу, канадськими парламентарями - фото:
Проведено переговори, зокрема, з депутатами німецького Бундестагу Günter Krings, Thomas Erndl MdB, Philipp Amthor, Detlef Seif; на них особливо акцентували увагу на постачаннях зброї і закликали спростити логістику та пришвидшити поставки важкої техніки, яку так чекають у нас на фронті.
Під час зустрічей з депутатами британського парламенту і британського уряду подякував за лідерство. Мир і стабільність в Європі може бути тільки після перемоги України, тому нам потрібно ще більше зброї і тиску на рф. Закликали парламентарів Британії, Німеччини, Канади визнати дії росії геноцидом та визнати її країною-спонсором тероризму.