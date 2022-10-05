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Пєсков каже, що росіяни знову повернуть собі визволені українськими військовими території

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

песков

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив упевненість, що російські окупанти знову захоплять визволені українськими військовими території України, на яких раніше РФ провела псевдореферендуми і які Путін "приєднав до Росії".

Про це він сказав російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

Журналісти запитали, чи немає суперечностей між словами Путіна про те, що "прийняті території" з Росією назавжди і тим, що російські війська відступають з деяких територій.

"Тут немає жодного протиріччя, вони будуть з Росією назавжди, вони будуть повернуті", - відповів Пєсков.

Він також додав, що Херсонська і Запорізька області України "увійшли до складу Росії" в тих кордонах, на яких діяла військово-цивільна адміністрація окупантів "на момент прийняття".

Дивіться: Лиман після звільнення від російських окупантів. ФОТОрепортаж

"Але я ще раз повторюю, там певні території будуть повернуті. І ми продовжимо радитися з тим населенням, яке виявить бажання жити з Росією", - додав Пєсков.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+46
хер за щоку собі повернеш а не території
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05.10.2022 15:40
+41
собака бреше, вітер віє..
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05.10.2022 15:40
+29
Будь ласка! Досить цитувати це створіння
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05.10.2022 15:41
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собака бреше, вітер віє..
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05.10.2022 15:40 Відповісти
Все просто - куйло прийме закон про "временно окупированные територии" - залишить "праблему открытой" пока деткі куйла знову не назбирають зброї і не рушать "отбівать свое".
Ядеркой тут не пахнет.
А мокшанам рот прикроет и границы закроет.
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05.10.2022 15:54 Відповісти
Але режим куйла теж не вічний
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05.10.2022 16:05 Відповісти
Говорят , что кур доят 🇷🇺💩🤮
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05.10.2022 15:59 Відповісти
Коммунизм показался на горизонте сказал дедушка внуку..внук-- а деду что такое горизонт?? Э!? ну то такое условная линия где Солнце встает утром и садится вечером..... внук подумал и уточняет то есть условно говоря линия никогда до нас не приблизится.... как и мы к ней..... верно внучек верно... вот Так и Рашка вернет себе что то...
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05.10.2022 16:34 Відповісти
хер за щоку собі повернеш а не території
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05.10.2022 15:40 Відповісти
а хто в нього його забирав?)
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05.10.2022 15:43 Відповісти
У твоїх вологих мріях, клоун...
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05.10.2022 15:40 Відповісти
Ви тільки у рот ще раз візьмете
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05.10.2022 15:41 Відповісти
Будь ласка! Досить цитувати це створіння
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05.10.2022 15:41 Відповісти
Сначала отмой свои усы от фекалий путлера, а потом начинай что-то нам угрожать.
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05.10.2022 15:42 Відповісти
Це вiд нявки налипло на вусах...путлер сере в чумайдан..
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05.10.2022 16:21 Відповісти
***** запитує журналіст:
- За что ви так любите Пескова?

- За усы.

- Они такие красивые?

- Нет, они прикольно щекочут ж*пу
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05.10.2022 16:47 Відповісти
Ну ходить путлер пусть ходит, хоть в чемодан, хоть под себя, хоть под длинный стол. Но вылизывать после великого акта денаци, тьфу, дефекации есть особо приближенное к жопе лицо с пушистыми усами. Потому что только письков может четко различить где у путлера лицо, а где жопа.
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05.10.2022 16:53 Відповісти
700 тисяч рашистів, після рашистської "могилізації" ,забили болт на рабсєю і втекли ,не захотіли "жизни в параше"
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05.10.2022 15:42 Відповісти
Обрати внимание тех которых могут мобилизовать!!! А это по факту все работоспособное население (в смысле не все, а в том плане что это все рабочие руки, головы и т.д.!!) А кто бы хотел сбежать так тех и не посчитаешь!!
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05.10.2022 18:54 Відповісти
Піськов, якщо ти в заручниках, моргни. Замість повішання отримаєш довічне.
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05.10.2022 15:42 Відповісти
Відсосете в ЗСУ!
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05.10.2022 15:43 Відповісти
уССатий постійно #опу путіна повертає, щоб "найсмачніше" лизнути
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05.10.2022 15:44 Відповісти
Когда Пэскофф уже посоветуется со своим мозгом на тему бреда, который регулярно проперживает?
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05.10.2022 15:45 Відповісти
Гопник з пітерської підворітні. Ми еще вернемся, Ми вам покажем
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05.10.2022 15:45 Відповісти
Вірю то боідуре. Так само як повії що вона цнотлива.
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05.10.2022 15:45 Відповісти
Всё идёт по плану у них.
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05.10.2022 15:46 Відповісти
пєсочьний чєлавєк бл...
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05.10.2022 15:46 Відповісти
Знову це чмо вилізло та здохни ти разом з путіном.
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05.10.2022 15:46 Відповісти
Моя версия таких заявлений. Кремлены внимательно следили и продолжают следить за украинским обществом. За заявлениями людей во власти и реакцией общества на них. Кацапы тупо передирают слова украинцев, когда были самые тяжелые времена. Так у кацапов появились "маневренная оборона", "выравнивание фронта" и тд. Заявления писькова это чистая калька на заявления Зеленского, что захваченные кацапней земли будут возвращены.
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05.10.2022 15:46 Відповісти
тактика "дзеркала"...
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05.10.2022 16:08 Відповісти
Скорее тактика дурака, который не способен сам ничего хорошего придумать, а только ворует чужое. Начиная песнями и заканчивая научными работами.
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05.10.2022 16:14 Відповісти
Правильно собака сере, тіко на правильно ложе
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05.10.2022 15:47 Відповісти
наверно... в следущей жизни...когда ты станешь... удодом ***!!!
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05.10.2022 15:47 Відповісти
Яке воно кончене - і сидит далеко - хер достанеш .
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05.10.2022 15:48 Відповісти
подожди усатый ган\дон вместе со своим шефом будешь в северную корею драпать, если еще вас будут готовы там принять, поскольку вы уже не будете иметь никакой ценности.
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05.10.2022 15:50 Відповісти
*Вот письков, пресс-секретарь, он иногда такою пургу несет.*(с)
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05.10.2022 15:51 Відповісти
хер эбонитовый тебе и твоему шефу...твари конченные
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05.10.2022 15:51 Відповісти
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05.10.2022 15:51 Відповісти
гидочня ротата.
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05.10.2022 15:57 Відповісти
Ідійоти
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05.10.2022 15:58 Відповісти
Щось ***** жовтий, як труп. Стрес замучав педофіла
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05.10.2022 15:59 Відповісти
Ботокс несвежий
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05.10.2022 16:00 Відповісти
Не понял, а кто выбил передние зубы старому пирдуну ***** ? Его сутенер, за то что кусал своим клиентам пипетки?
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05.10.2022 16:18 Відповісти
...як таких тварюк земля носить.
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05.10.2022 15:52 Відповісти
Это как в детстве - полез забияка драться, получил по соплям и потом убегая грозится : "Подожди, подожди, я сейчас своего брата-боксёра приведу, ты у меня получишь !!!"

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05.10.2022 15:52 Відповісти
Или так : вот я выросту, потом ты у меня получишь, гад такой.
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05.10.2022 16:19 Відповісти
Опять *пургу несет*.
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05.10.2022 15:52 Відповісти
Это означает то, что раша намерена воевать до последнего пьяного чмобика. Срочно нужны дальнобойные ракеты. Надеюсь, что власть работает над организацией их производства.
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05.10.2022 15:52 Відповісти
видишь, пригожинский, какую белиберду ты тут пишешь? не может власть производить ракеты большой дальности сейчас. все производственные мощности разрушены в первый месяц войны. вам что дали волю для неконтролируемого флуда ,а фантазии не хватает?
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05.10.2022 17:04 Відповісти
"ишшо ниначенале!"
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05.10.2022 15:52 Відповісти
Пітерська підворітня
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05.10.2022 15:53 Відповісти
ваша думка дуже цікава для нас, залишайтесь на зв'язку...
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05.10.2022 15:53 Відповісти
Урод. ё#аный
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05.10.2022 15:55 Відповісти
пусть запад всех детенышей-байстрюков этих мразей вернет на историческую родину в мокшанские болота.
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05.10.2022 15:55 Відповісти
уже вернули. и сынка медведева, и сынка пискова и сынка матвиешки. то вот эти писковы и злятся.
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05.10.2022 16:01 Відповісти
к сожалению не всех...
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05.10.2022 16:09 Відповісти
сынок медведева теперь стал де-путаной госдуры. почитайте об этом.
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05.10.2022 16:08 Відповісти
письков еще тот провидец, опять спутал права финнов, японцев, якутов и тувинцев на возврат исторически утраченных территорий.
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05.10.2022 15:56 Відповісти
захоплювальники закінчаться.. Баби не встигають "єщьо нарожать"..
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05.10.2022 15:57 Відповісти
повернуть? та вони ніколи їхніми і не були клоуни
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05.10.2022 15:58 Відповісти
Іди краще від "гойдай" Хутіна, так, як про це писалось в Опричниках.
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05.10.2022 15:59 Відповісти
пургу несет
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05.10.2022 15:59 Відповісти
Говорить можно, что и Пуйло будет вечно живой.
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05.10.2022 16:01 Відповісти
руZZкій мір НЕ виліковний...!!

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!

Все вірно сказав ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ ЗАЛУЖНИЙ: капітуляція раZZії- це останній день війни і ПЕРШИЙ день підготовки до нової війни з раSSією...
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05.10.2022 16:03 Відповісти
Сам думає, трохи піськуньця включу, але треба вже на чемодан, вон як куйло.
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05.10.2022 16:08 Відповісти
Ну а что им ещё остается? Трындеть и нести пургу - это его работа.
Не обращаем внимания на слова, смотрим на факты.
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05.10.2022 16:10 Відповісти
Гетман Залужный в курсе?
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05.10.2022 16:10 Відповісти
Думаю, он такой фигнёй не интересуется
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05.10.2022 16:46 Відповісти
только системный отстрел этих мразей непосредственно в москве, остановит войну...
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05.10.2022 16:13 Відповісти
Даже старый дрыщ ***** когда-то кукарекал, что Пипискин иногда такое несет...
Похоже, это как раз тот случай.
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05.10.2022 16:21 Відповісти
да чтоб ты здох, лишнехромосомный...!
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05.10.2022 16:23 Відповісти
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05.10.2022 16:24 Відповісти
А тепер рубрика "Мрії довбо(ОЙ)ба"...
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05.10.2022 16:28 Відповісти
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05.10.2022 16:34 Відповісти
Оно ещё не знает. Нужно посоветоваться с населением
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05.10.2022 16:44 Відповісти
Скоріш Аляску повернеш ...
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05.10.2022 16:40 Відповісти
Сколько ни говори халва вернём...
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05.10.2022 16:41 Відповісти
ага. вашому теляті нашого б вовка з'їсти. пистеть своим брехливым тром, оно не мешки ворочать
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05.10.2022 16:41 Відповісти
потрібно лаптєстан розвалювати на кусочки. Інакше діла не буде.
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05.10.2022 16:41 Відповісти
ахаха клоун усатый, думает что его 300к бомжей снова чет захватят.
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05.10.2022 16:44 Відповісти
Неужели сынка своего пошлет?
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05.10.2022 16:46 Відповісти
Спочатку руський воєнний корабель проверніть...
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05.10.2022 16:59 Відповісти
Я не розумію чому в коментах частина людей так бурно реагує. А чого ви очікуєте від рашистів, що вони почнуть говорити правду? Ця заява спрямована виключно на власну аудиторію, зомбі все схавають.
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05.10.2022 17:06 Відповісти
Відсмокчеш, щур завафлений.
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05.10.2022 17:58 Відповісти
Письков оседлает "Калибр" и всё освободит, что у него было в животе.
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05.10.2022 18:09 Відповісти
Повернуть, як тільки пєськов собі в піську свисне!
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05.10.2022 18:22 Відповісти
О-о-о! Ось вона - чарівна "відмазка".
Чисто по Карлсону "...он улетел, но обещал вернуться..."
Відмазка нас влаштовує. Валіть, і грозіть нам із-за поребрика.
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05.10.2022 18:27 Відповісти
Сосать ты будешь хер обсыпаный ПЕСКОм
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05.10.2022 18:33 Відповісти
Письков сказал...

А кого колебет этот мудачек?!
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06.10.2022 06:10 Відповісти
 
 