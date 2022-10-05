Пєсков каже, що росіяни знову повернуть собі визволені українськими військовими території
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Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив упевненість, що російські окупанти знову захоплять визволені українськими військовими території України, на яких раніше РФ провела псевдореферендуми і які Путін "приєднав до Росії".
Про це він сказав російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
Журналісти запитали, чи немає суперечностей між словами Путіна про те, що "прийняті території" з Росією назавжди і тим, що російські війська відступають з деяких територій.
"Тут немає жодного протиріччя, вони будуть з Росією назавжди, вони будуть повернуті", - відповів Пєсков.
Він також додав, що Херсонська і Запорізька області України "увійшли до складу Росії" в тих кордонах, на яких діяла військово-цивільна адміністрація окупантів "на момент прийняття".
"Але я ще раз повторюю, там певні території будуть повернуті. І ми продовжимо радитися з тим населенням, яке виявить бажання жити з Росією", - додав Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
Ядеркой тут не пахнет.
А мокшанам рот прикроет и границы закроет.
- За что ви так любите Пескова?
- За усы.
- Они такие красивые?
- Нет, они прикольно щекочут ж*пу
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Все вірно сказав ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ ЗАЛУЖНИЙ: капітуляція раZZії- це останній день війни і ПЕРШИЙ день підготовки до нової війни з раSSією...
Не обращаем внимания на слова, смотрим на факты.
Похоже, это как раз тот случай.
халвавернём...
Чисто по Карлсону "...он улетел, но обещал вернуться..."
Відмазка нас влаштовує. Валіть, і грозіть нам із-за поребрика.
А кого колебет этот мудачек?!