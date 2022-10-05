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війна (56581) опитування (1405)

66% українців через війну втратили доходи повністю або частково, - група "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

війна

Кожен третій українець зазнав матеріальних втрат внаслідок розв’язаної Росією війни. Кожен третій змушений був розлучитися зі своїми близькими. Кожен другий українець втратив доходи через війну або має мізерні. Більш ніж у половини людей через війну погіршився стан здоров’я. Проте 95% українців не зверталися до правоохоронних органів у з питань, спричинених вторгненням Росії.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування "Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами росії в Україні", проведеного групою "Рейтинг" в рамках волонтерського проєкту "НЮРНБЕРГ 2022", передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, рівень доходів через війну знизився у 66% українців. В тому числі 14% втратили практично всі доходи а у 32% доходи значно зменшилися. 28% підприємців відповіли, що їх бізнес закрився, 12% - що планують закриватися, а 48% - що працюють, хоча доходи зменшилися.

32% українців зазнали матеріальних втрат внаслідок війни – позбулися житла, коштовностей, автомобіля тощо. 10% українців втратили житло: у 2% воно повністю зруйновано та непридатне для проживання, а у 8% частково пошкоджене.

У 53% українців через війну погіршилося фізичне здоров'я, а у 61% - психічне. 33% українців змушені були розлучитися зі своїми рідними. В тому числі 23% й досі живуть окремо, а 12% вже возз’єдналися.

У 19% респондентів є близькі, з якими втрачено зв’язок. У 5% близькі загинули на війні, а у 3% є примусово депортовані в росію або на окуповані території Сходу чи Криму. 7% опитаних зазначили, що особисто або їхні близькі родичі зазнали поранення, каліцтва через воєнні дії.

Також читайте: 60% жителів Євросоюзу підтримують подальше постачання озброєнь в Україну, - опитування

Разом з тим 95% українців не зверталися до правоохоронних органів з питань, спричинених вторгненням росії. Тож повного переліку і розуміння масштабів російських злочинів в Україні досі немає.

Як зазначає Олександр Копил, співзасновник консалтингової компанії K&K Group, керівник волонтерської ініціативи "НЮРНБЕРГ 2022", яка з першого дня повномасштабної війни Росії проти України збирає та каталогізує злочини російської армії проти українського населення, лише ініціативою "НЮРНБЕРГ 2022" опубліковано більше трьох тисяч фактів воєнних злочинів.

"Окрім інформування громадськості, всі факти надсилаються для подальшої роботи у відповідні правоохоронні органи України, а також до Прокурора Міжнародного Кримінального Суду в Гаазі. Впевнені, завдяки співпраці громадських ініціатив та органів державної влади, воєнні злочини будуть розслідувані, а всі воєнні злочинці будуть справедливо покарані", - зазначив Копил.

Опитування та звіт підготовлені у рамках проєкту "Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки ЄС. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), у ньому взяли участь 2000 респондентів старше 18 років з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка – не більше 2,2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У кожного десятого українця росіяни зруйнували чи пошкодили житло, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

66% українців через війну втратили доходи повністю або частково, - група Рейтинг 01
66% українців через війну втратили доходи повністю або частково, - група Рейтинг 02
66% українців через війну втратили доходи повністю або частково, - група Рейтинг 03
66% українців через війну втратили доходи повністю або частково, - група Рейтинг 04
66% українців через війну втратили доходи повністю або частково, - група Рейтинг 05
66% українців через війну втратили доходи повністю або частково, - група Рейтинг 06
66% українців через війну втратили доходи повністю або частково, - група Рейтинг 07
66% українців через війну втратили доходи повністю або частково, - група Рейтинг 08
66% українців через війну втратили доходи повністю або частково, - група Рейтинг 09
66% українців через війну втратили доходи повністю або частково, - група Рейтинг 10

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Це плять нам за ці хибні думки,що кацапи - браття. В мене 20 років із-за цьогор за столом спори були
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05.10.2022 15:53
+4
Поки Вам вистачає вчасно заплатити за Інтернет здихати Ви точно не збираєтесь.
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05.10.2022 16:03
+3
Змінити прапор на наш.
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05.10.2022 16:11
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а зепід..ри зробили резервацію - не маєш роботи - здихай...
ох..ний підхід до людей))) можна дякувати - не соромтеся
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05.10.2022 15:50 Відповісти
Поки Вам вистачає вчасно заплатити за Інтернет здихати Ви точно не збираєтесь.
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05.10.2022 16:03 Відповісти
Що, на заробітки в мааскву не пускають?
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05.10.2022 16:10 Відповісти
Це плять нам за ці хибні думки,що кацапи - браття. В мене 20 років із-за цьогор за столом спори були
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05.10.2022 15:53 Відповісти
А в мене і досі ці спори і не тільки за столом.
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05.10.2022 16:35 Відповісти
Ви уважно статтю перечитайте декілька раз, може щось і зрозумієте
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05.10.2022 16:04 Відповісти
и как дальше жить?
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05.10.2022 16:09 Відповісти
Змінити прапор на наш.
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05.10.2022 16:11 Відповісти
самыйлегкий ответ, а как же все жить семьям с детьми?
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05.10.2022 16:13 Відповісти
это что? 60 % должно вымереть?
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05.10.2022 16:14 Відповісти
А ты помнишь за что в 2019 году голосовали? Я напомню. Война выгодна только Порошенко, завтра ее закончим. Х...ло хочет мира. Нужно договариваться. Ну и т.д.
И после выборов, за неделю до войны - нужно разминировать и дальше территории, мы бы что-то давали на армию, если бы не нужно было строить дороги.
Из армии с сентября 2019 по февраль 2022 года было уволено 40 тысяч человек. Средняя зарплата в армии в 2019 году - 160% от средней по Украине, в начале 2022 - 74% средней.
Проблемы имеет тот, кто их создает.
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05.10.2022 16:22 Відповісти
сменил и как жить?
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05.10.2022 16:15 Відповісти
Які доходи в Миколаєві.
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05.10.2022 16:28 Відповісти
при чем тут бывшие президенты, я о том, понимает ли мир, что этой войной обрекает Украинцев на погибель, если не поможет по максимуму?или им все равно, лишь бы рашку ослаблять
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05.10.2022 16:29 Відповісти
Ватник, вопрос стоит сейчас иначе. Раисса хочет полного уничтожения украинцев, как нации. А Украина при поддержке мира этого не допускает.
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05.10.2022 16:39 Відповісти
я не ватник, А ОДИН ИЗ ТЕХ, КТО 66% ЛИШЕНЫ ВСЕХ ДОХОДОВ, ДОМ РАЗБОБЛЕН,Г НИКОЛАЕВ
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05.10.2022 16:44 Відповісти
Посмотри результаты последних парламентских выборов в Николаеве и пойми почему так получилось. Если не поймёшь, то это не лечится.
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05.10.2022 18:46 Відповісти
а нам что делать? от меня НИЧЕГО, все решают денги
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05.10.2022 19:43 Відповісти
Думать в следующий раз, когда рука будет тянуться проголосовать за пацифистов и срусскую партию и бить по ней другой рукой со всей силы, тогда, как показывают опыты Павлова, разовьётся рефлекс.
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05.10.2022 19:54 Відповісти
Чё ты тут туфту несёшь,а?какие-то выборы,руки,ноги...не плети чушь голимую.чел.без дома и денег остался ,а ты херню лепишь мудак
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05.10.2022 22:19 Відповісти
Вася, му...к тут только ты. Николаевская область 85% голосовала за пацифистов зеленых, которые разминировали и разводили 2,5 года и за срусских коллаборантов из ОПЗЖ. Теперь пусть думают в следующий раз за кого голосовать.
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05.10.2022 22:34 Відповісти
Я серед 32 відсотків.
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05.10.2022 16:32 Відповісти
ВСЕ БУДЕ УКРАИНА!
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05.10.2022 18:00 Відповісти
Наш директор закрив підприємство відразу як почалась війна. 26 людей без засобів до існування вже сім місяців, а Держ Праці каже - все законно слуги народу дозволили!!!! Директору- власнику з його мільйонами лафа, ще й приторговує складськими залишками тишком від податкової і це під час війни.
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05.10.2022 20:59 Відповісти
Украина -коррупция,одно и тоже
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05.10.2022 22:22 Відповісти
 
 