66% українців через війну втратили доходи повністю або частково, - група "Рейтинг". ІНФОГРАФІКА

Кожен третій українець зазнав матеріальних втрат внаслідок розв’язаної Росією війни. Кожен третій змушений був розлучитися зі своїми близькими. Кожен другий українець втратив доходи через війну або має мізерні. Більш ніж у половини людей через війну погіршився стан здоров’я. Проте 95% українців не зверталися до правоохоронних органів у з питань, спричинених вторгненням Росії.

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування "Оцінка шкоди, завданої воєнними злочинами росії в Україні", проведеного групою "Рейтинг" в рамках волонтерського проєкту "НЮРНБЕРГ 2022", передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, рівень доходів через війну знизився у 66% українців. В тому числі 14% втратили практично всі доходи а у 32% доходи значно зменшилися. 28% підприємців відповіли, що їх бізнес закрився, 12% - що планують закриватися, а 48% - що працюють, хоча доходи зменшилися.

32% українців зазнали матеріальних втрат внаслідок війни – позбулися житла, коштовностей, автомобіля тощо. 10% українців втратили житло: у 2% воно повністю зруйновано та непридатне для проживання, а у 8% частково пошкоджене.

У 53% українців через війну погіршилося фізичне здоров'я, а у 61% - психічне. 33% українців змушені були розлучитися зі своїми рідними. В тому числі 23% й досі живуть окремо, а 12% вже возз’єдналися.

У 19% респондентів є близькі, з якими втрачено зв’язок. У 5% близькі загинули на війні, а у 3% є примусово депортовані в росію або на окуповані території Сходу чи Криму. 7% опитаних зазначили, що особисто або їхні близькі родичі зазнали поранення, каліцтва через воєнні дії.

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Разом з тим 95% українців не зверталися до правоохоронних органів з питань, спричинених вторгненням росії. Тож повного переліку і розуміння масштабів російських злочинів в Україні досі немає.

Як зазначає Олександр Копил, співзасновник консалтингової компанії K&K Group, керівник волонтерської ініціативи "НЮРНБЕРГ 2022", яка з першого дня повномасштабної війни Росії проти України збирає та каталогізує злочини російської армії проти українського населення, лише ініціативою "НЮРНБЕРГ 2022" опубліковано більше трьох тисяч фактів воєнних злочинів.

"Окрім інформування громадськості, всі факти надсилаються для подальшої роботи у відповідні правоохоронні органи України, а також до Прокурора Міжнародного Кримінального Суду в Гаазі. Впевнені, завдяки співпраці громадських ініціатив та органів державної влади, воєнні злочини будуть розслідувані, а всі воєнні злочинці будуть справедливо покарані", - зазначив Копил.

Опитування та звіт підготовлені у рамках проєкту "Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства", що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки ЄС. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), у ньому взяли участь 2000 респондентів старше 18 років з усіх областей, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка – не більше 2,2%.

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