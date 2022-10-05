Виїзд гуманітарних колон на окуповану територію в Запорізькій області призупинено

Виїзд призупинено з безпекових міркувань. Також в районі умовного пункту заборонені масові заходи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

"Зважаючи на трагічні події 30 вересня та систематичне порушення правил ведення війни стороною ворога прийнято рішення про призупинення виїзду гуманітарних колон на тимчасово окуповану територію. Заборона триватиме до завершення проведення процесуальних заходів на місці події, та вжиття необхідних заходів безпеки для унеможливлення скупчення громадян та автотранспорту під час формування колон", - повідомили в ЗОВА.

Також з огляду на небезпеку формувань скупчень людей поблизу позицій ворога введено заборону на проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів в районі умовного пропускного пункту та місця формування гуманітарних колон.

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