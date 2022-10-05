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депутат (1577) Львівщина (1930) Козицький (108) ДІАМ (12)

У парламенті вимагають від голови Львівської ОВА Козицького пояснити запрошення в регіон бізнесу ексрегіонала Мисика

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

козицький

Нардеп Михайло Бондар закликав розібратись із законністю будівництва та виділення землі для ексрегіонала Володимира Мисика на Львівщині. Він звернувся до голів Львівської ОВАі Оброшинської сільради та керівництва ДІАМ.

Про це Бондар написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Народний депутата України Михайло Бондар надіслав звернення щодо законності будівництва у селі Оброшине Львівського району хлібопекарського комплексу ТМ "Кулиничі". За інформацією зі ЗМІ завод належить Володимиру Мисику, який був народним депутатом 7-го скликання від "Партії регіонів".

"Під час своєї каденції він (Володимир Мисик – прим ред.) голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року, які прямо встановлювали диктатуру в країні та призвели до численних жертв Майдану. За час свого депутатства Володимир Мисик був неодноразово помічений у "кнопкодавстві" (неособистому голосуванні), також у 2016 році він ініціював поправку до бюджету, яка могла призвести до блокування надання безвізового режиму з ЄС", - пише Бондар.

Народний депутат також наводить інформацію і про зв’язки Володимира Мисика з Віктором Януковичем.

"Саме Володимир Мисик подарував засудженому за держзраду колишньому президенту Віктору Януковичу "золотий батон", а також був фігурантом трьох антикорупційних розслідувань. З відкритих джерел відомі численні факти фінансування Мисиком В.Ю побудови храмів Московського патріархату на території України", - зазначає Бондар у зверненні до очільника Львівської ОВА Максима Козицького, голови Оброшинської сільської ради Івана Галича та голови ДІАМ Семена Кривоноса.

За словами Бондара, присутність такого підприємця на Львівщині та розширення його бізнесу прямо загрожує національним інтересам по створенню демократичної незалежної держави, провокує соціально-політичну загрозу зростання антиукраїнського середовища на Заході України та нівелює європейські цінності чесності та демократичності, за які зараз кладуть свої життя українські воїни.

"З огляду на вищенаведене та турбуючись про національні інтереси, прошу надати відповідь про законність виділення ділянки під забудову цьому підприємцю, дотримання всіх законів України та регламентів воєнного часу, зокрема, але не виключно:

  • наявність належним чином оформлених документів на земельну ділянку та її цільового призначення під промислове будівництво
  • згоду громади на будівництво такого промислового об’єкта на її території
  • наявність належним чином оформлених "Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки", які є однією з передумов старту будівельних робіт
  • наявність технічних умов для забудови – комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які мають відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод і телекомунікації
  • наявність дозволів на виконання будівельних робіт
  • наявність в генпідрядника ліцензії на вид господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та/чи значними (СС3) наслідками", - пише Михайло Бондар.

Як повідомлялось раніше, екснардеп Олександр Черненко писав що росіяни можуть використати "Кулиничі" Володимира Мисика для ударів по продовольчій безпеці країни, оскілький той є монополістом з виробництва хлібу у низці регіонів.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
коли діло стосується величезних грошей то патріотизм зникає-нагадаю як член партії свобода в львіській міськраді продав свій канал медведчуку!
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05.10.2022 16:23
+9
Навіть? Половина туристичного бізнесу Львова, якщо не більше, належить кацапам або запроданцям!
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05.10.2022 16:41
+8
Я зі Львова, і скажу Вам, що Козицький, що Садовий - тісно пов'язані з російським бізнесом. Зараз вони це заперечать - але це не правда...
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05.10.2022 16:46
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коли діло стосується величезних грошей то патріотизм зникає-нагадаю як член партії свобода в львіській міськраді продав свій канал медведчуку!
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05.10.2022 16:23 Відповісти
не мели дурниць.Про той "продаж" вже все розписано і роз'яснено, але такій свині як ти не дійде ніколи через патологічну ненависть до свободівців
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05.10.2022 16:52 Відповісти
любицького який продав канал виключили з партії свобода- що ти несеш льошка?може його повернули назад?так що локшину на вуха будеш таким недалеким як ти сама вішати!
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05.10.2022 17:01 Відповісти
Зрадники навіть у Львові !
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05.10.2022 16:35 Відповісти
Навіть? Половина туристичного бізнесу Львова, якщо не більше, належить кацапам або запроданцям!
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05.10.2022 16:41 Відповісти
Я зі Львова, і скажу Вам, що Козицький, що Садовий - тісно пов'язані з російським бізнесом. Зараз вони це заперечать - але це не правда...
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05.10.2022 16:46 Відповісти
Причому Андрюша "Доля" Садовий ще фору дасть Козицькому...
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05.10.2022 17:28 Відповісти
Я теж зі Львова і скажу що з російським бізнесом пов"язані всі,хто на кухні включає газ...А як на рахунок регіоналів?Писарчук,власник найбільшого у Львові ринку Південний,екс нардеп і голова обласної організаціі регіонів досі процвітає...А наберіть в інеті список депутатів-регіоналів в львівських обласній та міській радах.Ви ошизієте...Там навіть начальник львівської військової академіі ім.Сагайдачного,працює досі...Центральний Галицький район Львова дав за регіоналів двадцять відсотків у свій час...Так що і запрошувати не треба,тут своїх повно...
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05.10.2022 18:02 Відповісти
Кулиничі відкриють свою філію у селі Оброшине Харківське підприємство Кулиничі відкриває хлібопекарський комплекс у селі Оброшине Львівського району за 20 млн євро. На новий комплекс перевезуть потужності та працівників із Харківської області. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. "Новий завод поєднає в собі галицькі традиції хлібопечення та інноваційний підхід. Завдяки ******** технологіям заморозки ми будемо спроможні забезпечувати хлібом не лише Львів та Львівську область, а й продавати нашу продукцію країнам ЄС та всього світу. Цим самим збільшувати експорт з України", - розповів інвестор, Голова Української асоціації виробників хліба Володимир Мисик. Зазначається, що нове виробництво дозволить створити 3 тис. робочих місць, з яких тисяча людей працюватиме на заводі, і ще 2 тис. - у суміжних підприємствах. Зокрема, з них 500 осіб - це працівники Харкова, які переїхали
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06.10.2022 00:04 Відповісти
Чого такі прохфости ще не загратовані?!!
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05.10.2022 16:51 Відповісти
Бизнес разборки с попыткой примешать политику. Если обьективно-у нас действующий парламент,где слуги народа с десяток раз голосовали в паре с ОПЗЖ и при этом по вопросам грубейшим образом нарушавшим Конституцию Украины, а Зеленский эти законы подписывал. И что? Давайте их поименно рассмотрим... Выделение земли- нет проблем пусть проверят. В 90 процентов случаев по всем городам и весям это выделение происходит с нарушением законодательства. Этому чуваку то же. Этому зарубят -другому, кто даст денег выделят..
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05.10.2022 17:58 Відповісти
«Дивна» активна співпраця служок олігархів із ригоАналами та опозажопниками ***** в Україні, підтверджує правоту вчинків Сашка Білого! !
Українські Захисники зачищають Україну від рашистів *****, ціною свого життя, а в тилу, у цей же час, на пагорбах владних, мутять привладні всілякі оборудки з представітєлямі сруцкага міра від *****!!
Мутять активно це, виключно служки і під час війни в Україні !!
Співпадіння?, не думаю!!
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05.10.2022 18:38 Відповісти
кожен депутат, що голосував за ці закони, має бути позбавлений права обирати, обиратися, бути обраним до органів влад, подаватися або працювати на всіх посадах всіх установ державної служби, отримувати зп і пенсійне забезпечення з держбюджету.
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05.10.2022 19:01 Відповісти
Мискин тот и его кулиничи, давний позор Харькова.
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05.10.2022 20:52 Відповісти
Нахіба Львову кацапські "кулінічі"?
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06.10.2022 00:01 Відповісти
 
 