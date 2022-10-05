7 330 175
Для отримання громадянства України необхідно буде скласти іспит зі знання Конституції, історії України та української мови: Комітет Ради підтримав законопроєкт
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Комітет ради підтримав законопроєкт, згідно з яким громадянство України надаватиметься особам, які успішно складуть тест на знання Історії України, Конституції та мови.
Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Роман Грищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочеш громадянство України - здай тест на Історію України, знання Конституції та української мови. Щойно на комітеті підримали відповідний законопроєкт. Скоро голосування в Верховній Раді", - зазначив парламентар.
За словами Грищука, законопроєкт розробив Кабмін на виконання прохання президента.
"Президенту цю ідею донесли громадяни України петицією, яка набрала 26 578 підписів", - додав нардеп.
Топ коментарі
+42 Елена Мазуренко
показати весь коментар05.10.2022 17:24
+26 три - пятнадцать
показати весь коментар05.10.2022 17:24
+26 Ан Мур
показати весь коментар05.10.2022 17:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
і так. У Абрамовича є паспорт України ??
Коли я готувався покласти екзамен щодо знання німецької конституції, то перші понад 60 питань відповів правильно - ну, там, розділення властей, рівність людини будь-якої стати, тощо. А потім було питання: "Перший пункт конституції ФРН". Я вибрав "право людини на життя" - и помилився. Бо насправді перший пункт: "Недоторканність гідності людини". Той день змінив назавжди моє розуміння Європи... и раисе.
проживаю наразі
А якщо його ще й на поліграф посадити .... ой що буде...
І не так, як він здав аналізи на наркоту.
Тепер чухраінські кацапоморді-колаборанти підороси з "какай разніцей" не будуть верещати, що вони "грамадяні" України, а зазирнуть у своє свдоцтво про народження де написано "мацкаль" руzкій, бо громадянство в УКРАЇНІ надавалося по крові а не по землі...!!!
Тепер, як у ПРИБАЛТИЦІ будуть ходити з тимчасовими посвідками на проживання.
Це Кучма своїм указом за змовою з кремлем у 2001 році зробив усіх 12,5 мільйона кацапомордих, "чухраїнцами" громадянами України і наказав прибрати з ПАСПОРТА громадянина УКРАЇНИ, графу НАЦІОНАЛЬНІСТЬ...!!!
АБО СТАВАЙТЕ УКРАЇНЦЯМИ і підтвердіть свою ІДЕНТИФІКАЦІЮ...!!!
АБО ЧЕМОДАН-ПОТЯГ-РАШКА...!!! назад в бараки та голодні і холодні мухосранськи землі оленячо-кацапомордої...!!!
І ВИСТАЧИТЬ СКАВЧАТИ ОЛЕНЯЧО-КАЦАПОМОРДИМ язиком...!!!
10 РОКІВ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ БЕЗ ВИЇЗДУ ( типа жити на Кіпрі чі в Німеччіни)
М
Україна після розпаду СРСР мала друге місце за кількістю пенсіонерів після Росії
А так як Україна та Росія стали країнами СНГ то була змога їздити навіть за внутрішнім паспортом і дуже легко отримати громадянство.
Для чого України люди які все життя працювали на далекій півночі а при отриманні пенсії їдуть на Україну ? А все тому що громадяни Росії вважали Україну своєю територією.
І таких людей дуже багато в Україні.
Тому не треба множити неблагонадійних громадян які мають велику ненависть до всього українського і незалежності.
Буде сильний піар-хід.
На наличие преступлений, нанесения вреда Украине...