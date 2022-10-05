Для отримання громадянства України необхідно буде скласти іспит зі знання Конституції, історії України та української мови: Комітет Ради підтримав законопроєкт

Комітет ради підтримав законопроєкт, згідно з яким громадянство України надаватиметься особам, які успішно складуть тест на знання Історії України, Конституції та мови.

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Роман Грищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочеш громадянство України - здай тест на Історію України, знання Конституції та української мови. Щойно на комітеті підримали відповідний законопроєкт. Скоро голосування в Верховній Раді", - зазначив парламентар.

За словами Грищука, законопроєкт розробив Кабмін на виконання прохання президента.

"Президенту цю ідею донесли громадяни України петицією, яка набрала 26 578 підписів", - додав нардеп.

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