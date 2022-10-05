Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів та тепловізорів для фронту. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти з придбанням квадрокоптерів та тепловізорів для фронту.

Про це волонтерка написала на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібна допомога спецпідрозділам !! Дуже потрібні квадрокоптери!! Дрони, це розвідка, це зброси і це корегування арти по ворогу.

Потрібно купити три Мавік 3 комбо - ціна одного 115500 грн, дуже потрібно два тепловізора - ціна одного 69300 грн. Потрібні спальники, противопротудні ліки та раціі Моторола", - йдеться у дописі.

Юсупова також прозвітувала про витрати раніше зібраних коштів:

"Вже купила і відправила три дрона - 60 тис., 106200 грн та 114300 грн, два тепловізори - 60320 грн та 50 тис., рація Моторола - 34 тис. грн, ліки -27435 грн, тактичні рюкзаки -39757 грн, одяг для поранених в шпиталь - 13107 грн, планшети - 35967 грн.".





Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням трьох квадрокоптерів для фронту та одягу для поранених. ФОТО











Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти з придбанням двох квадрокоптерів для підрозділів розвідки на фронт

Реквізити для допомоги:

Пайпал

[email protected]

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142