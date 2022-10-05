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ЗСУ вдарили по херсонському готелю, в якому розмістилися ФСБшники та військові високопосадовці РФ, знищено 7 окупантів, - Хлань
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В окупованому Херсоні був "приліт" в готель, де перебували військові високопосадовці РФ та представники ФСБ.
Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
"Що ж, російські опкупанти-любителі сауни й басейну довідпочивалися. Сьогодні був приліт у готель Нінель у Херсоні, де ФСБ-ки і військові високопосадовці облюбували собі містечко. Місцеві повідомляють, про 5 двухсотих серед перших і 2 серед других. Семеро окупантів відправились на концерт до Кобзона", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Ігор Медушівський
показати весь коментар05.10.2022 18:29
+14 Nikolay Ivankov 071fa753
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+13 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар05.10.2022 18:33
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Турист з ФСБ - то мертвий турист .
Слава ЗСУ !!
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4522994-zvilnennia-luhanschyny-zsu-uviishly-do-pershykh-sil
Самі військові без керівництва ФСБ не спроможні вирішувати цільові завдання
Ну чем нужно ударить по дому, чтобы в нём выбило окна и погибло аж 7-ь человек ???
Это же не из подствольного гранатомёта стреляют, это хрен знает откуда летит ахрененный снаряд/ракета и всё ради 7-и человек ?!
Разве, что их там всего 7-ро и было
Тут, я думаю, эффект устрашения для их верхушки - что святой Хаймарс тебя даже в сортире найдёт.
Удачно попал украинский снаряд!