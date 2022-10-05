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ЗСУ вдарили по херсонському готелю, в якому розмістилися ФСБшники та військові високопосадовці РФ, знищено 7 окупантів, - Хлань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

В окупованому Херсоні був "приліт" в готель, де перебували військові високопосадовці РФ та представники ФСБ.

Про це у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Що ж, російські опкупанти-любителі сауни й басейну довідпочивалися. Сьогодні був приліт у готель Нінель у Херсоні, де ФСБ-ки і військові високопосадовці облюбували собі містечко. Місцеві повідомляють, про 5 двухсотих серед перших і 2 серед других. Семеро окупантів відправились на концерт до Кобзона", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти створили так звану "Почту Херсона" на базі "Укрпошти". Організаторам повідомлено про підозру

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Це гарно .
Турист з ФСБ - то мертвий турист .
Слава ЗСУ !!
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05.10.2022 18:29
+14
Да шо ж вы за нелюди такие, хахлы! Люди как раз, небось, к иконе прикладывались...
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05.10.2022 18:31
+13
і уже гатовілісь міраточіть...
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05.10.2022 18:33
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Це гарно .
Турист з ФСБ - то мертвий турист .
Слава ЗСУ !!
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05.10.2022 18:29 Відповісти
otXer-sonili tavariщej orkav.
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06.10.2022 01:36 Відповісти
Да шо ж вы за нелюди такие, хахлы! Люди как раз, небось, к иконе прикладывались...
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05.10.2022 18:31 Відповісти
і уже гатовілісь міраточіть...
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05.10.2022 18:33 Відповісти
Тут був відосік як вони прикладуються.... к іконє.... 🤣
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05.10.2022 18:51 Відповісти
"скунс нерукоблудный"
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05.10.2022 18:52 Відповісти
Чудова сімка
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05.10.2022 18:31 Відповісти
що ти мелешь??? це адміністратор гостинно запросив оформити заезд -з12,00 і на куй
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05.10.2022 18:31 Відповісти
Визволені села на Луганщині називаються: Греки і Макіївка
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4522994-zvilnennia-luhanschyny-zsu-uviishly-do-pershykh-sil
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05.10.2022 18:36 Відповісти
Аж кондиционеры посрывало!
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05.10.2022 18:37 Відповісти
ne znav šo v Ukraine boški riuzzge-žmurov kondicionerami nazyvajut. Alj toljko boški riuzzge axfvicerov?
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06.10.2022 01:38 Відповісти
Отвал башки?
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05.10.2022 18:54 Відповісти
ФСБ треба якомога більше знищувати.
Самі військові без керівництва ФСБ не спроможні вирішувати цільові завдання
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05.10.2022 18:56 Відповісти
Я не понимаю - либо строили раньше хуже, либо ракеты сейчас не той системы.
Ну чем нужно ударить по дому, чтобы в нём выбило окна и погибло аж 7-ь человек ???

Это же не из подствольного гранатомёта стреляют, это хрен знает откуда летит ахрененный снаряд/ракета и всё ради 7-и человек ?!
Разве, что их там всего 7-ро и было
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05.10.2022 18:59 Відповісти
Ну, во-первых, с чего бы пацаков в илитную баньку пускать. Явно гаспада-таваристчи тесноты не любят. Во-вторых: collateral damage Украине тоже не нужен.

Тут, я думаю, эффект устрашения для их верхушки - что святой Хаймарс тебя даже в сортире найдёт.
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05.10.2022 19:23 Відповісти
Усталые рузьге клином летят -
Удачно попал украинский снаряд!
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05.10.2022 19:10 Відповісти
Ибо нефиг)))
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05.10.2022 21:21 Відповісти
Пишно відсвяткували референдум - музика гратиме ще довго!
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05.10.2022 21:25 Відповісти
Кхе-кхе... А от якщо назву готелю прочитати задом-наперед, вийде вишенька на торт про декомунізацію на додачу до гарного сюжету про демілітаризацію лаптєлапих армійських камандірів та денацифікацію фсб-шної мерзоти.
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05.10.2022 23:04 Відповісти
Тільки 7? Наряд на кухню! Нічого не можна доручити.
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06.10.2022 02:57 Відповісти
 
 