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На фронті загинув В’ячеслав Зайцев - ветеран-захисник ДАПу, науковець, депутат Запорізької міськради

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

П’ятий Президент України Петро Порошенко оприлюднив інформацію про загибель на фронті українського воїна В’ячеслава Зайцева. У 2014 році він був серед "кіборгів" - захисників Донецького аеропорту. Повернувшись у рідне Запоріжжя, працював науковим співробітником у заповіднику "Хортиця". Від партії "Європейська солідарність" був обраний депутатом міської ради Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Порошенко написав у фейсбуці. 

Він зазначив: "Ще одна втрата для нашої команди та для всієї України…

Він захищав свою рідну Хортицю і всю Україну. Звістка про загибель В‘ячеслава Зайцева — як грім серед ясного неба. У рідному Запоріжжі його знає кожен як дуже чесну та добру людину. Та і для міста він зробив багато — як науковець, досліджуючи пам‘ятки Запорізького козацтва, і як депутат міської ради від "Європейської Солідарності". В‘ячеслав до останнього подиху служив своїй державі і захищав її.

На фронті загинув В’ячеслав Зайцев - ветеран-захисник ДАПу, науковець, депутат Запорізької міськради 01

Пам’ятаю, коли, будучи президентом, мав честь потиснути руку та нагородити орденом "За мужність" безстрашного захисника Донецького аеропорту. Коли він пішов у 2014 році захищати Україну, то вибрав для цього найгарячіші точки. А повернувшись згодом додому – приєднався до нашої команди як депутат, захищав інтереси ветеранів АТО, вів наукову діяльність.

У лютому знову взяв до руки зброю, пішовши на фронт в лавах Збройних Сил України.

В’ячеслав загинув у бою. У нього залишилась дружина та донечка. Мої щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам‘ять Герою…"

10 жовтня 2015 року В'ячеслав Зайцев дав велике інтерв'ю Цензор.НЕТ, згодом вів на нашому ресурсі  свій блог. 

На фронті загинув В’ячеслав Зайцев - ветеран-захисник ДАПу, науковець, депутат Запорізької міськради 02

Фото - Вікторія Ясінська

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+62
Вічна пам'ять герою!
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05.10.2022 18:36
+47
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.10.2022 18:36
+43
Гинуть найкращі...
Вічна пам'ять Воїну!
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05.10.2022 18:37
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Вічна пам'ять герою!
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05.10.2022 18:36 Відповісти
Вiчна пам"ять !!!!!!
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05.10.2022 19:39 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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05.10.2022 18:36 Відповісти
Гинуть найкращі...
Вічна пам'ять Воїну!
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05.10.2022 18:37 Відповісти
Вічна та світла пам'ять…….Спрчивай з миром, В´ячеславе……
Родині та близьким співчуття.
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05.10.2022 18:37 Відповісти
Спочивай(!)
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05.10.2022 18:38 Відповісти
низький уклін
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05.10.2022 18:41 Відповісти
Упокій Господи в мирі його душу,і створи вічну пам'ять в серцях живущих
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05.10.2022 18:42 Відповісти
Мдааа...А с кацапской стороны ********..зэки ..бомжи..подонки ..мрази ... Даже если один украинец к тысяче этих особей-всё равно невосполнимая годами потеря.
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05.10.2022 18:44 Відповісти
Як писав у 1916 році Морис Палеолог, французький амбасадор у Петрограді (на хвилинку, Франція була союзником росіян, тобто для необ'єктивності через ворожість підстав немає)

"...при подсчете потерь обоих союзников центр тяжести не в числе, а совсем в другом. По культурности и развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 млн. жителей 150 млн. неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные; это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши потери чувствительнее русских потерь..."
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05.10.2022 19:14 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.10.2022 18:47 Відповісти
Росія очищає себе від зеків і бомжів а Україна втрачає кращих своїх патріотів
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05.10.2022 18:54 Відповісти
Вічна Пам'ять і Вічна Слава! 🇺🇦

За дубовим столом привітає тебе Одноокий Дід - то нехай валькірії несуть тебе до чертогів Вальхали...

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05.10.2022 19:00 Відповісти
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05.10.2022 19:05 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!
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05.10.2022 19:10 Відповісти
С.У.М.
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05.10.2022 19:16 Відповісти
"Від партії "Європейська солідарність" був обраний депутатом міської ради Запоріжжя."

Джерело: https://censor.net/ua/n3371748

*
А зепутани ховаються за спинами справжніх Чоловіків.
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05.10.2022 19:31 Відповісти
Знов загибель побратима якого знав багато років!
Знов серце запекло від такої втрати!
ПОМ"ЯТАЄМО!!! ПОМСТИМОСЯ!!!
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!!!
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05.10.2022 19:40 Відповісти
Гинуть кращі, а квартальні морди отримують нагороди.
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05.10.2022 19:41 Відповісти
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05.10.2022 20:37 Відповісти
Вечная память!
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05.10.2022 20:09 Відповісти
Знову "Європейська солідарність".
Де воюють Слуги?
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06.10.2022 00:10 Відповісти
НАЖАЛЬ, ГИНУТЬ НАЙКРАЩІ, А ТАКЕ ЛАЙНО ЯК, НАПРИКЛАД СУДДЯ ЛЬВОВ, ЗАПРОДАНЕЦЬ КЛЯТИЙ, ТАК ТАКЕ ЛАЙНО ТОЧНО НЕ ПОСТРАЖДАЄ!
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06.10.2022 00:18 Відповісти
Нестерпна біль за нашими мужніми Героями і справжніми патріотами
Украіни !
Сумуємо 😪😪😪
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06.10.2022 00:24 Відповісти
Geroji uxodiat v večnostj, a riuzzge xeroiji - dikim svinjam na korm.
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06.10.2022 00:25 Відповісти
Ну так, патріоти гинуть за Україну, а нагороди отримують президентськи кабани!
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06.10.2022 02:59 Відповісти
Дмитро "Каленчук" Вовнянко:
Загинув Вячеслав Зайцев. Депутат Запорізької міської ради від "Європейської Солідарності". Кіборг - учасник оборони Донецького аеропорта. Учасник боїв в Південному оточенні і біля Дебальцева. Відомий у Запоріжжі громадський діяч.
З лютого 2022 р. - у Збройних силах України.
Гліб Бабич, Юрій Каракай... Хіба тільки вони? Ми втрачаємо однодумців. Втрачаємо просто тому, що дуже багато порохоботів зараз на війні. Бо ми не можемо стояти осторонь.
Але я вірю. Війна не тільки забирає героїв. Війна ще й народжує героїв. Молоді люди яким не байдуже, уже готові брати на свої плечі тягар розбудови держави. Пам'ять про Славу Зайцева вестиме їх.
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06.10.2022 18:46 Відповісти
 
 