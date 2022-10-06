На фронті загинув В’ячеслав Зайцев - ветеран-захисник ДАПу, науковець, депутат Запорізької міськради
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П’ятий Президент України Петро Порошенко оприлюднив інформацію про загибель на фронті українського воїна В’ячеслава Зайцева. У 2014 році він був серед "кіборгів" - захисників Донецького аеропорту. Повернувшись у рідне Запоріжжя, працював науковим співробітником у заповіднику "Хортиця". Від партії "Європейська солідарність" був обраний депутатом міської ради Запоріжжя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Порошенко написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Ще одна втрата для нашої команди та для всієї України…
Він захищав свою рідну Хортицю і всю Україну. Звістка про загибель В‘ячеслава Зайцева — як грім серед ясного неба. У рідному Запоріжжі його знає кожен як дуже чесну та добру людину. Та і для міста він зробив багато — як науковець, досліджуючи пам‘ятки Запорізького козацтва, і як депутат міської ради від "Європейської Солідарності". В‘ячеслав до останнього подиху служив своїй державі і захищав її.
Пам’ятаю, коли, будучи президентом, мав честь потиснути руку та нагородити орденом "За мужність" безстрашного захисника Донецького аеропорту. Коли він пішов у 2014 році захищати Україну, то вибрав для цього найгарячіші точки. А повернувшись згодом додому – приєднався до нашої команди як депутат, захищав інтереси ветеранів АТО, вів наукову діяльність.
У лютому знову взяв до руки зброю, пішовши на фронт в лавах Збройних Сил України.
В’ячеслав загинув у бою. У нього залишилась дружина та донечка. Мої щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам‘ять Герою…"
10 жовтня 2015 року В'ячеслав Зайцев дав велике інтерв'ю Цензор.НЕТ, згодом вів на нашому ресурсі свій блог.
Фото - Вікторія Ясінська
Будь ласка, зачекайте...
Вічна пам'ять Воїну!
Родині та близьким співчуття.
"...при подсчете потерь обоих союзников центр тяжести не в числе, а совсем в другом. По культурности и развитию французы и русские стоят не на одном уровне. Россия одна из самых отсталых стран в свете: из 180 млн. жителей 150 млн. неграмотных. Сравните с этой невежественной и бессознательной массой нашу армию: все наши солдаты с образованием; в первых рядах бьются молодые силы, проявившие себя в искусстве, в науке, люди талантливые и утонченные; это сливки и цвет человечества. С этой точки зрения наши потери чувствительнее русских потерь..."
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
За дубовим столом привітає тебе Одноокий Дід - то нехай валькірії несуть тебе до чертогів Вальхали...
Джерело: https://censor.net/ua/n3371748
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А зепутани ховаються за спинами справжніх Чоловіків.
Знов серце запекло від такої втрати!
ПОМ"ЯТАЄМО!!! ПОМСТИМОСЯ!!!
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!!!
Де воюють Слуги?
Украіни !
Сумуємо 😪😪😪
Загинув Вячеслав Зайцев. Депутат Запорізької міської ради від "Європейської Солідарності". Кіборг - учасник оборони Донецького аеропорта. Учасник боїв в Південному оточенні і біля Дебальцева. Відомий у Запоріжжі громадський діяч.
З лютого 2022 р. - у Збройних силах України.
Гліб Бабич, Юрій Каракай... Хіба тільки вони? Ми втрачаємо однодумців. Втрачаємо просто тому, що дуже багато порохоботів зараз на війні. Бо ми не можемо стояти осторонь.
Але я вірю. Війна не тільки забирає героїв. Війна ще й народжує героїв. Молоді люди яким не байдуже, уже готові брати на свої плечі тягар розбудови держави. Пам'ять про Славу Зайцева вестиме їх.