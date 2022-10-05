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Окупанти примушують працівників Запорізької АЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з "Росатомом", - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російськи окупанти продовжують тиск на працівників Запорізької АЕС в захопленому місті Енергодар.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.
"В тимчасово захопленому місті Енергодар окупанти продовжують здійснювати морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Так, за наявною інформацією, працівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+9 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар05.10.2022 19:23
+8 Галина Павловська a9e3eb9f
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+7 Alex Smith bb5fe51c
показати весь коментар05.10.2022 20:50
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Будь ласка, зачекайте...
У вас є свої бюджети, які вам уряд "********" Порошенка у вигляді децентралізації зробив.
Дожимайте своїх місцевих гандонів-дупутатів, щоб вам закупали, а не гавкайте на людей, що зі свого бюджету для себе закупили.