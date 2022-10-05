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Окупанти примушують працівників Запорізької АЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з "Росатомом", - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Російськи окупанти продовжують тиск на працівників Запорізької АЕС в захопленому місті Енергодар.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.

"В тимчасово захопленому місті Енергодар окупанти продовжують здійснювати морально-психологічний тиск на працівників Запорізької АЕС. Так, за наявною інформацією, працівників погрозами примушують отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з державною корпорацією з атомної енергії "Росатом", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін доручив передати Запорізьку АЕС під управління Росії

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Це щоб таке творилось на ядерному об'єкті, нікому в страшному сні не привиділось би, це вперше в світі недодержава-терористка таке утнула.
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05.10.2022 19:23
+8
Путін забирає Запорізька АЕС,а Європа дозволяє Путінській підстилці Орбану добудувати АЕС в м.Пакш,яку будуть за рашистські кошти.Просто жах що робить мадярська морда.
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05.10.2022 19:56
+7
Я конечно понимаю,что земрази спецом сдали ЗАЭС,как и киевскую и херсонскую области,и там кроме пару человек с ТрО с автоматами никого не было, надеюсь после войны зеублюдков повесят за предальство,но почему эти люди - сотрудники не бежали в первые дни оттуда....
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05.10.2022 20:50
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А що це дасть в плані функціонування ЗАЕС?
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05.10.2022 18:58 Відповісти
живий щит мабудь..й мізки про всяк випадок..бідні люди..
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05.10.2022 19:14 Відповісти
а до чого тут - послухати??? на ЗАЕС слухати?? я в плані управління, бо цапи своїх спеців вивезли до парасії вже
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05.10.2022 20:33 Відповісти
дякуючи Богу, дійшло до Вас - ото, в останньому реченні
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05.10.2022 20:43 Відповісти
Жопа ЗАЕС, навряд вже запрацює, до звільнення - вибють трансоформаторні, грп... Ніхто не дасть рашистам наживатись, да й після звільнення в якому стані вона буде враховуючи що 5 з 6 блоків закінчивсь проектний термін експлуатації.
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05.10.2022 19:14 Відповісти
проектні строки всі ж були подовжені ще до війни
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05.10.2022 19:17 Відповісти
Це щоб таке творилось на ядерному об'єкті, нікому в страшному сні не привиділось би, це вперше в світі недодержава-терористка таке утнула.
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05.10.2022 19:23 Відповісти
Хорошо хоть не заставляют над касапом надругаться..
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05.10.2022 19:27 Відповісти
Документи, підписані з примусу під загрозою смерті чи фізичного насилля, вважаються нікчемними. Людей шкода, що їм доводиться таке терпіти.
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05.10.2022 19:44 Відповісти
Путін забирає Запорізька АЕС,а Європа дозволяє Путінській підстилці Орбану добудувати АЕС в м.Пакш,яку будуть за рашистські кошти.Просто жах що робить мадярська морда.
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05.10.2022 19:56 Відповісти
Руководитель НАЭК "Энергоатом" Котин грозится, чтобы никто не вздумал подписывать никаких документов о переходе. И что теперь людям на ЗАЭС делать? Не подпишешь - заберут в гестапо
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05.10.2022 20:02 Відповісти
Выключили рубильник и ушли. Другое дело с хорошей зарплаты уходить в дворники даже из-за оккупанта не хочется
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05.10.2022 20:27 Відповісти
З усім, крім абсолютно дебільного містечкового патріотизму, згодний.
У вас є свої бюджети, які вам уряд "********" Порошенка у вигляді децентралізації зробив.
Дожимайте своїх місцевих гандонів-дупутатів, щоб вам закупали, а не гавкайте на людей, що зі свого бюджету для себе закупили.
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05.10.2022 21:28 Відповісти
Я конечно понимаю,что земрази спецом сдали ЗАЭС,как и киевскую и херсонскую области,и там кроме пару человек с ТрО с автоматами никого не было, надеюсь после войны зеублюдков повесят за предальство,но почему эти люди - сотрудники не бежали в первые дни оттуда....
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05.10.2022 20:50 Відповісти
Бежали и? А надо было бросить атомную станцию без управления? Тут иногда котел газовый работающий стремно бросать с закрытыми окнами квартиры надолго.
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05.10.2022 22:17 Відповісти
эти працівники должны были давно уволиться и уехать оттуда
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05.10.2022 21:16 Відповісти
 
 