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Участь у парламентському саміті "Кримської платформи" у хорватському Загребі підтвердили понад 30 спікерів національних парламентів, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

крым,крымская,платформа

Понад 30 спікерів парламентів і керівників міжпарламентських об’єднань та асамблей підтвердили свою участь у першому парламентському саміті міжнародної "Кримської платформи",

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Саміт покликаний активізувати парламентський вимір роботи, що здійснюється Україною спільно з міжнародними партнерами у питанні деокупації Криму. І на прикладі українського Криму ми маємо обговорити питання глобальної безпеки", - зазначив Стефанчук.

Він також повідомив, що під час телефонної розмови з головою палати представників Федерального парламенту Королівства Бельгія Еліан Тільо наголосив на важливості для України участі Бельгії у саміті "Кримської платформи".

Як повідомлялося, перший парламентський саміт "Кримської платформи" планується провести 25 жовтня у Загребі (Хорватія).

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Автор: Роман Свиридович
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Лисичанськ. Тривожно
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05.10.2022 19:43 Відповісти
Касапутин хочет применить яо, против УКРАИНЫ?? пусть применит на крыме, вообще не жалко.. предали раз, предадут сто раз..
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05.10.2022 19:55 Відповісти
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05.10.2022 19:59 Відповісти
Цікаво, який гонорар забажає "Джамала" цього разу, якщо її попросять заспівати?...
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05.10.2022 20:05 Відповісти
стефанчук і зараз виплачує гонорари опзж ??
вибачте-у нього така рожа-в три дні не обсерешь
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05.10.2022 20:30 Відповісти
цікаво, чи хорватський президент обійдеться без вето на цю конференцію на території Хорватії...
Намагався же він заветувати вступ шведів та фінів до НАТО. Хоча його в парламенті "розветували", і все ж...
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05.10.2022 20:40 Відповісти
Не вижу смысла ни в каких платформах. Мы или отвоюем Крым у России военным путем, или нет. Никто нам его просто так не отдаст никогда.
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06.10.2022 04:32 Відповісти
 
 