Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Шевченка з посади голови Нацбанку

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Ради.

Проєкт постанови направлено на розгляд Комітету Ради.

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