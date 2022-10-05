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Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Шевченка з посади голови Нацбанку
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Ради.
Проєкт постанови направлено на розгляд Комітету Ради.
Топ коментарі
+12 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар05.10.2022 20:05
+5 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар05.10.2022 20:28
+4 Boris Dupletov UA
показати весь коментар05.10.2022 19:57
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нам від цього -зеро в квадраті..
бакс-він і в африці бакс
п.с. buck (англ.)
ти простий громадянин? порушив?
згідно закону України, на нари, накуй
суддя???
взяв лям баксів хабаря, нікуя
незаконно посадив, нікуя
зрадив державі???
през просить ВР, щоб звільнити
потім якийсь верховний чи куй зна який суд скаже що це не законно,
потім скарга від цього зрадника-хабарника
і виплата за весь час і повернення на посаду
конституція та закони України їм пох.......уй