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Новини Політика України
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НБУ (1438) Шевченко Кирило (75)

Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Шевченка з посади голови Нацбанку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Ради.

Проєкт постанови направлено на розгляд Комітету Ради.

Також читайте: Голова НБУ Шевченко подав у відставку

Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Шевченка з посади голови Нацбанку 01

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
це не важливо - важливо кого Єрмак зараз призначить замість нього. Зрозуміло, що там черга з Шефіров довжиною в квартал.
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05.10.2022 20:05
+5
гівно змінить старе гівно..
нам від цього -зеро в квадраті..
бакс-він і в африці бакс
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05.10.2022 20:28
+4
Тепер поїде в Лондон викладати?
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05.10.2022 19:57
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Тепер поїде в Лондон викладати?
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05.10.2022 19:57 Відповісти
це не важливо - важливо кого Єрмак зараз призначить замість нього. Зрозуміло, що там черга з Шефіров довжиною в квартал.
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05.10.2022 20:05 Відповісти
Прибарахлился )
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05.10.2022 20:05 Відповісти
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05.10.2022 20:03 Відповісти
Наступний - Андрій Григорович Пишний.
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05.10.2022 20:03 Відповісти
После Гонтаревой там рулит ее команда.
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05.10.2022 20:12 Відповісти
гівно змінить старе гівно..
нам від цього -зеро в квадраті..
бакс-він і в африці бакс
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05.10.2022 20:28 Відповісти
Бак--він, а бакс--вони (множина).
п.с. buck (англ.)
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05.10.2022 20:44 Відповісти
Зараз якийсь заступник виконує обов'язки голови. Якщо він влаштовує ОПу, то це може тривати роками без оголошення конкурсу. Хтось знається на тих прізвищах?
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05.10.2022 21:13 Відповісти
А нах неЛох порушува Конституцію і усував попереднього Голову?
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05.10.2022 21:21 Відповісти
Бо відмовлявся неконтрольовано друкувати гривні для ОПИ на типа відновлення інфраструктури...
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05.10.2022 21:54 Відповісти
от тому і прийнятой долбоібічеський закон поро недоторканість та пожиттеву долю судді
ти простий громадянин? порушив?
згідно закону України, на нари, накуй
суддя???
взяв лям баксів хабаря, нікуя
незаконно посадив, нікуя
зрадив державі???
през просить ВР, щоб звільнити
потім якийсь верховний чи куй зна який суд скаже що це не законно,
потім скарга від цього зрадника-хабарника
і виплата за весь час і повернення на посаду
конституція та закони України їм пох.......уй
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05.10.2022 22:19 Відповісти
напевно, шевченко нехотів на вимогу ОП друкувати необмежену кількість грошей. Після його відставки НБУ можна переіменовувати у типографію, а гривні переіменовувати у купони
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05.10.2022 22:35 Відповісти
4 гривні зазору на баксі.... Зелені вже зараз можуть усім шапітом ліняти на якісь острови, доживати віку.
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05.10.2022 23:36 Відповісти
зазор чудесный: зеленые бакс берут по оф. курсу, а продают населению, по неофициальному
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06.10.2022 08:06 Відповісти
Баканова відмазав,Венедіктову яка відмазала Татарова та інших теж відмазав,тепер відмазує Шевченка. Хто там ще у нього зашкварений при посаді?
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06.10.2022 01:34 Відповісти
что такое? не дает печатать деньги?
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06.10.2022 08:05 Відповісти
 
 