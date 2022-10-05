На Запорізькій АЕС планується запустити один із шести реакторів, - МАГАТЕ

На Запорізькій АЕС, яку наразі контролюють російські окупанти, планується перезапустити один із шести енергоблоків.

Про це повідомили у МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Керівництво українського оперативного персоналу поінформувало експертів МАГАТЕ, що зараз ведеться підготовка до запуску блоку №5 на зниженій потужності для виробництва пари та тепла для потреб АЕС. Для завершення всіх підготовчих робіт потрібен деякий час.

Напередодні президент "Енергоатому" Петро Котін в інтерв'ю AP розповів, що на ЗАЕС протягом декількох днів можуть перезапустити два реактори. Це потрібно, щоб захистити установки безпеки, коли наближається зима і температура падає.

"Якщо у вас низька температура, ви просто заморозите все всередині. Буде пошкоджено техніку для забезпечення безпеки. Тож потрібне опалення, і єдине опалення буде надходити від реактора, що працюватиме", — сказав Котін.

Нагадаємо, уночі проти 11 вересня на Запорізькій АЕС зупинили останній робочий енергоблок №6, який до цього часу живив власні потреби станції. Тож усі блоки АЕС перевели у найбільш безпечний стан — холодний зупин. Зараз електроенергія, необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки на ЗАЕС, надходить ззовні на станцію від енергосистеми України.

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На станції продовжують працювати українські фахівці, попри присутність представників "Росатому" та російських окупантів. За ситуацією на ЗАЕС також спостерігають представники МАГАТЕ.

5 жовтня Путін підписав указ, згідно з яким уряд РФ має забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, необхідного для здійснення її діяльності".