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На Запорізькій АЕС планується запустити один із шести реакторів, - МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

На Запорізькій АЕС, яку наразі контролюють російські окупанти, планується перезапустити один із шести енергоблоків.

Про це повідомили у МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Керівництво українського оперативного персоналу поінформувало експертів МАГАТЕ, що зараз ведеться підготовка до запуску блоку №5 на зниженій потужності для виробництва пари та тепла для потреб АЕС. Для завершення всіх підготовчих робіт потрібен деякий час.

Напередодні президент "Енергоатому" Петро Котін в інтерв'ю AP розповів, що на ЗАЕС протягом декількох днів можуть перезапустити два реактори. Це потрібно, щоб захистити установки безпеки, коли наближається зима і температура падає.

"Якщо у вас низька температура, ви просто заморозите все всередині. Буде пошкоджено техніку для забезпечення безпеки. Тож потрібне опалення, і єдине опалення буде надходити від реактора, що працюватиме", — сказав Котін.

Нагадаємо, уночі проти 11 вересня на Запорізькій АЕС зупинили останній робочий енергоблок №6, який до цього часу живив власні потреби станції. Тож усі блоки АЕС перевели у найбільш безпечний стан — холодний зупин. Зараз електроенергія, необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки на ЗАЕС, надходить ззовні на станцію від енергосистеми України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти примушують працівників Запорізької АЕС отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з "Росатомом", - Генштаб ЗСУ

На станції продовжують працювати українські фахівці, попри присутність представників "Росатому" та російських окупантів. За ситуацією на ЗАЕС також спостерігають представники МАГАТЕ.

5 жовтня Путін підписав указ, згідно з яким уряд РФ має забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, необхідного для здійснення її діяльності".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
А частина кацапів піде на вареники для тих, хто крутитиме.
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05.10.2022 21:02
+3
в майбутньому кацапи будуть крутити наші турбіни руками...
за два вареника на добу.
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05.10.2022 20:59
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и кто будет руководить этим ********процессом? Вассермана позовут?
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05.10.2022 20:59 Відповісти
Дондона
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05.10.2022 21:05 Відповісти
Вассерман годится только для топлива. И то коптить будет.
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06.10.2022 01:02 Відповісти
если всё из карманов повынимать, то копоти будет меньше.
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06.10.2022 01:08 Відповісти
в майбутньому кацапи будуть крутити наші турбіни руками...
за два вареника на добу.
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05.10.2022 20:59 Відповісти
А частина кацапів піде на вареники для тих, хто крутитиме.
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05.10.2022 21:02 Відповісти
та нє..то пєльмєні,китайська страва.
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05.10.2022 21:04 Відповісти
Ага, "котел".Про " Лиманський котел" теж багато пафосу було. Тисячі окупантів накрили там! А по факту????
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05.10.2022 21:18 Відповісти
У кацапів на станції в заручниках 10к персоналу.
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05.10.2022 21:19 Відповісти
І шо тепер? Щоб зберегти 10к, давайте просремо 25 лямів населення чи що?
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05.10.2022 21:24 Відповісти
Я цього не казав, заручників станції будуть враховувати однозначно.
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05.10.2022 21:29 Відповісти
Ага-ага, в 2015 лугандонів теж враховували. Хоча всі українці кричали - хлопці, їбаште їх *****.
Дивіться, до чого призвела грьобана ота лицемірна гуманність.
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05.10.2022 21:39 Відповісти
Скоріше в 2014, тоді треба було розбомбити всі адмінбудівлі з сєпарами в Донецькій і Луганській областях, але боялися спровокувати війну з рашкою, моральний дух залишків армії низький, добробати тільки зароджувалися, взагалі не були готові убивати.
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05.10.2022 21:50 Відповісти
Ти хоч подивись на карту, де той Енергодар знаходиться і звідки його "приспокойно можна було звільнити". Усе лівобережжя у тому районі окуповане. Форсувати Каховське водосховище шириною 5 кілометрів? Дурна?
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05.10.2022 22:48 Відповісти
Решения нет. Только на Господа Бога Надежда. Молитесь
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07.10.2022 08:31 Відповісти
 
 