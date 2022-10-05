На Запорізькій АЕС планується запустити один із шести реакторів, - МАГАТЕ
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На Запорізькій АЕС, яку наразі контролюють російські окупанти, планується перезапустити один із шести енергоблоків.
Про це повідомили у МАГАТЕ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Керівництво українського оперативного персоналу поінформувало експертів МАГАТЕ, що зараз ведеться підготовка до запуску блоку №5 на зниженій потужності для виробництва пари та тепла для потреб АЕС. Для завершення всіх підготовчих робіт потрібен деякий час.
Напередодні президент "Енергоатому" Петро Котін в інтерв'ю AP розповів, що на ЗАЕС протягом декількох днів можуть перезапустити два реактори. Це потрібно, щоб захистити установки безпеки, коли наближається зима і температура падає.
"Якщо у вас низька температура, ви просто заморозите все всередині. Буде пошкоджено техніку для забезпечення безпеки. Тож потрібне опалення, і єдине опалення буде надходити від реактора, що працюватиме", — сказав Котін.
Нагадаємо, уночі проти 11 вересня на Запорізькій АЕС зупинили останній робочий енергоблок №6, який до цього часу живив власні потреби станції. Тож усі блоки АЕС перевели у найбільш безпечний стан — холодний зупин. Зараз електроенергія, необхідна для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки на ЗАЕС, надходить ззовні на станцію від енергосистеми України.
На станції продовжують працювати українські фахівці, попри присутність представників "Росатому" та російських окупантів. За ситуацією на ЗАЕС також спостерігають представники МАГАТЕ.
5 жовтня Путін підписав указ, згідно з яким уряд РФ має забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, необхідного для здійснення її діяльності".
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********процессом? Вассермана позовут?
за два вареника на добу.
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