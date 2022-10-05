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Україна закликає запровадити санкції проти "Росатома" через спробу привласнення Запорізької АЕС, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,аес,запорізька

Міністерство закордонних справ України розглядає як нікчемний указ президента РФ Володимира Путіна щодо "прийняття у федеральну власність" тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться у заяві МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Довгий перелік злочинів та грубих порушень Росією міжнародного права з початку її повномасштабної агресії проти України сьогодні поповнився ще одним злодіянням – незаконною спробою взяти під своє управління Запорізьку атомну електростанцію. Розглядаємо відповідний указ президента РФ з цього приводу нікчемним", - зазначили в МЗС. Підкреслюється, що цей злочин ще більше посилює ризики та загрози у сфері ядерної безпеки, спричинені російською окупацією ЗАЕС.

МЗС пропонує Європейському Союзу, державам "великої сімки" та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики РФ.

Також МЗС закликає країни-члени Міжнародного агентства з атомної енергії обмежити співробітництво у рамках будь-яких проєктів з Росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу, а також розраховує на чітку позицію та ініціативну роль у цих питаннях з боку Генерального директора МАГАТЕ.

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"Попереджаємо громадян Росії, які виконуватимуть злочинні накази щодо привласнення об’єкта цивільної ядерної інфраструктури України, про кримінальну відповідальність за свої незаконні дії та незворотність покарання. Вимагаємо від російської сторони забезпечити безпеку та недоторканність громадян України, які продовжують виконувати критичні функції на атомній електростанції", - підкреслили в МЗС.

Наголошується необхідність максимальної мобілізації зусиль всіх членів світового співтовариства з метою забезпечення якнайшвидшої деокупації Запорізької АЕС та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки.

Нагадуємо, 5 жовтня Путін підписав указ, згідно з яким уряд РФ має забезпечити "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької АЕС та іншого майна, необхідного для здійснення її діяльності".

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Указ призидента роЗЗсии это подписанное признание в воровстве.
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05.10.2022 22:21
+5
В Угорщині росатом який є невід'ємною складовою терористичної росії спокійно собі будує атомну станцію заробляє євро , що на це скаже єврокомісія?
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05.10.2022 22:31
+4
Больше того они уже добились исключения этих санкций
Из нового 8 пакета ЕС
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05.10.2022 22:48
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свою трахалку пора наращивать...
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05.10.2022 22:01 Відповісти
Наша трахалка по клавішам барабанить.
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05.10.2022 22:25 Відповісти
тобто заморылысь зубоскалыты у тупых дизель-шоу з кварталамы и закупылы клавиатуры?
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05.10.2022 22:31 Відповісти
По клавішам піаніни.
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05.10.2022 22:35 Відповісти
тэпэр пойняв
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05.10.2022 22:40 Відповісти
Все що привласнила русня треба повертати силою ніякі санкції особливо погоди не зроблять, можуть де в чому обмежити але не критично знайдуться обхідні шляхи....
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05.10.2022 22:06 Відповісти
тобто хай кацапи далі твелами торгують ?
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05.10.2022 22:21 Відповісти
Вони знайдуть спосіб продавати але через третіх осіб... так трохи втратять але не критично в моменті...
тут річ в іншому - куйло злитів з катушок ... його влада в приполярнійнігерії безмежна( щоб там хто не говорив про баштикремля) .... і зауважте він патологічний брехун, усі його рішення ( укази, повілєванія) виключно провальні, і завдяки цьому від одразу прикриває програш брехнею(пропагандою чи насиллям тобто тотально винищує думку що його брехні можна протистояти.....
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05.10.2022 22:47 Відповісти
Указ призидента роЗЗсии это подписанное признание в воровстве.
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05.10.2022 22:21 Відповісти
Російська Імперія була вигадана Петром І у 1721-му році. США були створені у 1776-му. Майже однолітки, але яка різна доля!
Якщо США розвинулися в соціальному, економічному і політичному напрямках, то московія лишалась московією всі ці роки (Російська Імперія, Радянський Союз, Російська Федерація), але зараз вони скочуються до тартарії. І єдине, що вони вміють на цьому етапі деградації - красти!
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05.10.2022 22:23 Відповісти
ну не токо...ублажать сослуживцев в окопах у козломордых тоже хорошо получается...
https://twitter.com/Eugen_Karas/status/1576991026702876672?s=20&t=7*********************
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05.10.2022 22:38 Відповісти
Це ж тварини, що поробиш 😁
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06.10.2022 00:02 Відповісти
Это нужно было делать 5 марта 2022 года, олени зеленые.
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05.10.2022 22:30 Відповісти
ЗАЕС була збудована при совку і ***** вважає її своєю.
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05.10.2022 22:30 Відповісти
З якого переляку, він її сам не будував, за гроші совка? так то і наші гроші теж, хочуть порахувати все "по-честному", то якщо так, то русскім більшість підрпиємств навіть на території рашки не належить і вони мають віддати вагому частину українцям а решта поділити між іншіми колишніми 14 республіками, і то ще не згадую про автономіні республіки на кшталт Якутії, ага золото, діаманти. Гроші-то совка не в москві і не в пітері росли, вони там тільки засвоювалися і просиралися.
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06.10.2022 00:28 Відповісти
В Угорщині росатом який є невід'ємною складовою терористичної росії спокійно собі будує атомну станцію заробляє євро , що на це скаже єврокомісія?
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05.10.2022 22:31 Відповісти
Больше того они уже добились исключения этих санкций
Из нового 8 пакета ЕС
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05.10.2022 22:48 Відповісти
най будує, потім як добудують, відберуть, прецедент русскіє створили, вони ж ******* прецеденти.
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06.10.2022 00:30 Відповісти
.
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05.10.2022 23:33 Відповісти
Кацапи розуміють гарно тільки коли їх дрином бєш по голові.
Головне щоб ЗСУ звільнили ЗАЕС
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06.10.2022 00:00 Відповісти
В Угорщині московія будує новий об'єкт для ядерного шантажу Европи
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06.10.2022 07:14 Відповісти
 
 