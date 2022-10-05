Росіяни вивезли у невідомому напрямку понад 1000 українських біженців, що чекали на кордоні з Естонією
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Понад тисячу українських біженців, які зібралися за південно-східним кордоном Естонії, росіяни вивезли на вантажівках у невідомому напрямку.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Як зазначається, Агентство поліції та охорони кордонів Естонії (АПП) намагається з'ясувати долю українців.
"Біля кордону очікувало трохи більше тисячі людей, але сьогодні їх вже немає – їх посадили у вантажівки та вивезли, – сказав Ляенеметс. – Ми не знаємо, куди їх вивезли. Зараз поліція та Департамент прикордонної охорони працюють над отриманням цієї інформації".
За словами міністра, АПП використовує безпілотники, щоби визначити, куди відправила російська влада біженців.
Начальник прикордонного пункту Пітер Маран припустив, що біженцям могли надати тимчасове житло російські волонтери, щоб люди, які кілька днів провели на вулиці, не мерзли.
Глава МВС Естонії не відкидає підготовку Росією провокації – спроби масового незаконного перетину кордону. Він висловив побоювання, що за такого сценарію до реальних біженців можуть приєднатися громадяни Росії, а також агенти російських спецслужб. Однак точної інформації щодо місцеперебування українців наразі немає.
Будь ласка, зачекайте...
І ЄрZе запише чергові відосики та посцить ними і сьогодні і завтра, і аж до...
навіть арєстовічу нема кому через війну бубен натовкти...
Эстонцы
Глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг в комментарии «Медузе» опроверг заявление властей Эстонии, что российские власти вывезли в неизвестном направлении украинских беженцев, находившихся на российско-эстонской границе
Заявление министра внутренних дел Эстонии о том, что российские власти «посадили в грузовики и увезли» около тысячи человек с приграничных с Эстонией КПП не имеет никакого отношения к действительности и не подтверждается ни одним свидетельством очевидца.
Действительно, с середины прошлой недели на границе Псковской области с Эстонией и Латвией развился крупный гуманитарный кризис из-за прибытия в очень короткие сроки множества людей, граждан Украины (в том числе получивших в 2022 году и российское гражданство), желающих выехать в страны ЕС.
На каждом из пяти КПП (два на границе с Эстонией и три на границе с Латвией) на территории Псковской области скопились сотни людей, привезенных на автобусах (как правило, компании «Южный экспресс», дислоцированной в Крыму), а также приехавших на личном транспорте. Людей, привезенных на автобусах, высаживали перед КПП и сообщали, что на той стороне границы их встречают другие автобусы или машины. Но люди оказывались в огромной очереди.
К началу этой недели мы оценивали очереди на каждом из КПП в 300-500 человек пешеходов, привезенных на автобусах, и от 150 до 300 автомобилей. Время нахождения в очереди достигало 7 суток, люди были вынуждены находиться всё это время под открытым небом, спать на земле при отсутствии палаток и питания. Среди ожидающих в очереди людей пожилые люди и дети.
К понедельнику была развернута масштабная кампания сбора пожертвований для покупки продуктов и вещей для беженцев, ситуация вышла в СМИ. Власти России, в том числе Псковской области, выглядели в этом свете крайне скверно. Вечером в понедельник на всех пяти КПП начался ускоренный пропуск пешеходов, и к середине вторника пешеходные очереди были почти полностью устранены, но при этом очереди автомобилей сохранились и составляют сейчас на некоторых КПП до 200 машин. Власти таким своеобразным способом смягчили «картинку», но проблема очередей на границе как таковая не решена.
Начиная с воскресенья, волонтеры Псковского «Яблока» дважды в сутки приезжают на все КПП доставляют горячее питание и необходимые вещи (одежду, обувь, дождевики, лекарства, предметы гигиены). Ежедневно мы обеспечиваем питанием и вещами около тысячи человек в очередях. Информацию о происходящем и потребностях людей мы получаем с мест.
Сотни людей, стоящие в очередях, самоорганизовались, помогают друг другу. Всё происходящее находится на постоянном общественном контроле. Никакой возможности в такой ситуации вывезти не только тысячу, но и десять человек на грузовиках в безвестном направлении невозможно.
Их бы не выпустили вообще и Эстония не пустила
Гіфку зробив з відео у Твіттері, викладеного тиждень тому.