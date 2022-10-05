Росіяни вивезли у невідомому напрямку понад 1000 українських біженців, що чекали на кордоні з Естонією

Понад тисячу українських біженців, які зібралися за південно-східним кордоном Естонії, росіяни вивезли на вантажівках у невідомому напрямку.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Як зазначається, Агентство поліції та охорони кордонів Естонії (АПП) намагається з'ясувати долю українців.

"Біля кордону очікувало трохи більше тисячі людей, але сьогодні їх вже немає – їх посадили у вантажівки та вивезли, – сказав Ляенеметс. – Ми не знаємо, куди їх вивезли. Зараз поліція та Департамент прикордонної охорони працюють над отриманням цієї інформації".

За словами міністра, АПП використовує безпілотники, щоби визначити, куди відправила російська влада біженців.

Начальник прикордонного пункту Пітер Маран припустив, що біженцям могли надати тимчасове житло російські волонтери, щоб люди, які кілька днів провели на вулиці, не мерзли.

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Глава МВС Естонії не відкидає підготовку Росією провокації – спроби масового незаконного перетину кордону. Він висловив побоювання, що за такого сценарію до реальних біженців можуть приєднатися громадяни Росії, а також агенти російських спецслужб. Однак точної інформації щодо місцеперебування українців наразі немає.