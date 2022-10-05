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Новини За кордономВійна в Україні
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біженці (1023) кордон (3113) Росія (47263) Естонія (1041)

Росіяни вивезли у невідомому напрямку понад 1000 українських біженців, що чекали на кордоні з Естонією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці

Понад тисячу українських біженців, які зібралися за південно-східним кордоном Естонії, росіяни вивезли на вантажівках у невідомому напрямку.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Як зазначається, Агентство поліції та охорони кордонів Естонії (АПП) намагається з'ясувати долю українців.

"Біля кордону очікувало трохи більше тисячі людей, але сьогодні їх вже немає – їх посадили у вантажівки та вивезли, – сказав Ляенеметс. – Ми не знаємо, куди їх вивезли. Зараз поліція та Департамент прикордонної охорони працюють над отриманням цієї інформації".

За словами міністра, АПП використовує безпілотники, щоби визначити, куди відправила російська влада біженців.

Начальник прикордонного пункту Пітер Маран припустив, що біженцям могли надати тимчасове житло російські волонтери, щоб люди, які кілька днів провели на вулиці, не мерзли.

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Глава МВС Естонії не відкидає підготовку Росією провокації – спроби масового незаконного перетину кордону. Він висловив побоювання, що за такого сценарію до реальних біженців можуть приєднатися громадяни Росії, а також агенти російських спецслужб. Однак точної інформації щодо місцеперебування українців наразі немає.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
с оккупированного юга Украины через рф ехали. У меня так знакомые из Марика ехали через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, а оттуда уже в Киев.
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05.10.2022 23:10
+9
Почему вы оккупантов, рашистов нежно называете " россияне "?
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05.10.2022 23:09
+7
Нічого не зрозуміло...Де взялися українські біженці на кордоні з Естонією і до чого тут кацапи? Вони тих біженців що-туди-сюди возять по кордонах з іншими державами? Чи то біженці так біжали від кацапів що добіженцили до кордону з естонцями ,а ті біженців не пустили? Якась мутна історія.
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05.10.2022 22:57
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кацапьё наращивает обменный фонд...
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05.10.2022 22:49 Відповісти
скоро фельдмаршала жюкова с гынералом кадыркиным затребуют...
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05.10.2022 22:50 Відповісти
Та ні,вони їх в Сибір,в малозаселені містечка вивозять.Чоловіків можуть примусово гнати на фронт
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05.10.2022 22:50 Відповісти
а 73/43%зебіли навіть не відчувають своєї провини в цій катастрофі. Навіть не каються...
І ЄрZе запише чергові відосики та посцить ними і сьогодні і завтра, і аж до...
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05.10.2022 22:53 Відповісти
так отож...
навіть арєстовічу нема кому через війну бубен натовкти...
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05.10.2022 23:00 Відповісти
Центр э решил попрактиковаться....
Эстонцы
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05.10.2022 22:53 Відповісти
Нічого не зрозуміло...Де взялися українські біженці на кордоні з Естонією і до чого тут кацапи? Вони тих біженців що-туди-сюди возять по кордонах з іншими державами? Чи то біженці так біжали від кацапів що добіженцили до кордону з естонцями ,а ті біженців не пустили? Якась мутна історія.
показати весь коментар
05.10.2022 22:57 Відповісти
с оккупированного юга Украины через рф ехали. У меня так знакомые из Марика ехали через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, а оттуда уже в Киев.
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05.10.2022 23:10 Відповісти
Щойно "Медуза" з числа "хагоших гусских" написала:

Глава псковского «Яблока» Лев Шлосберг в комментарии «Медузе» опроверг заявление властей Эстонии, что российские власти вывезли в неизвестном направлении украинских беженцев, находившихся на российско-эстонской границе
 Заявление министра внутренних дел Эстонии о том, что российские власти «посадили в грузовики и увезли» около тысячи человек с приграничных с Эстонией КПП не имеет никакого отношения к действительности и не подтверждается ни одним свидетельством очевидца.
Действительно, с середины прошлой недели на границе Псковской области с Эстонией и Латвией развился крупный гуманитарный кризис из-за прибытия в очень короткие сроки множества людей, граждан Украины (в том числе получивших в 2022 году и российское гражданство), желающих выехать в страны ЕС.
На каждом из пяти КПП (два на границе с Эстонией и три на границе с Латвией) на территории Псковской области скопились сотни людей, привезенных на автобусах (как правило, компании «Южный экспресс», дислоцированной в Крыму), а также приехавших на личном транспорте. Людей, привезенных на автобусах, высаживали перед КПП и сообщали, что на той стороне границы их встречают другие автобусы или машины. Но люди оказывались в огромной очереди.
К началу этой недели мы оценивали очереди на каждом из КПП в 300-500 человек пешеходов, привезенных на автобусах, и от 150 до 300 автомобилей. Время нахождения в очереди достигало 7 суток, люди были вынуждены находиться всё это время под открытым небом, спать на земле при отсутствии палаток и питания. Среди ожидающих в очереди людей пожилые люди и дети.
К понедельнику была развернута масштабная кампания сбора пожертвований для покупки продуктов и вещей для беженцев, ситуация вышла в СМИ. Власти России, в том числе Псковской области, выглядели в этом свете крайне скверно. Вечером в понедельник на всех пяти КПП начался ускоренный пропуск пешеходов, и к середине вторника пешеходные очереди были почти полностью устранены, но при этом очереди автомобилей сохранились и составляют сейчас на некоторых КПП до 200 машин. Власти таким своеобразным способом смягчили «картинку», но проблема очередей на границе как таковая не решена.
Начиная с воскресенья, волонтеры Псковского «Яблока» дважды в сутки приезжают на все КПП доставляют горячее питание и необходимые вещи (одежду, обувь, дождевики, лекарства, предметы гигиены). Ежедневно мы обеспечиваем питанием и вещами около тысячи человек в очередях. Информацию о происходящем и потребностях людей мы получаем с мест.
Сотни людей, стоящие в очередях, самоорганизовались, помогают друг другу. Всё происходящее находится на постоянном общественном контроле. Никакой возможности в такой ситуации вывезти не только тысячу, но и десять человек на грузовиках в безвестном направлении невозможно.
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05.10.2022 22:59 Відповісти
Кароче, там ті хто отримав аусвайс з куркою.
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05.10.2022 23:05 Відповісти
Врядли
Их бы не выпустили вообще и Эстония не пустила
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05.10.2022 23:18 Відповісти
Чому б не пустила? Якщо в них є паспорт України - пустили б. Це хитрожопі малороси, що побрали рашиськє громадянство, а тепер запахло смаженим - тікають в Європу по укр.паспорту. Може там не всі такі, але більшість. Повірте, я таких "українців" зустрічала тут у Польщі.
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06.10.2022 09:40 Відповісти
Почему вы оккупантов, рашистов нежно называете " россияне "?
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05.10.2022 23:09 Відповісти
Енто триндєц, шановні друзі! Кацапське скотобидло вкотре пробиває дно.
Гіфку зробив з відео у Твіттері, викладеного тиждень тому.

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05.10.2022 23:21 Відповісти
Это любовь
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05.10.2022 23:29 Відповісти
Один з коментаторів написав під цим відео, - "Бобік і мобік". ))))
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05.10.2022 23:40 Відповісти
Se est l'amour, no?
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06.10.2022 02:32 Відповісти
 
 