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Країни ОПЕК+ домовились скоротити видобуток, що може підірвати план про обмеження цін на російську нафту, - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

За даними The Wall Street Journal, Організація країн-експортерів нафти, а також групи її союзників на чолі з Росією у форматі ОПЕК+ домовилися скоротити видобуток нафти на 2 мільйони барелів на день.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це рішення може підірвати план країн G7 щодо обмеження цін на російську нафту на світовому ринку в контексті економічної битви Заходу з москвою",- зазначається в повідомленні.

При цьому звертається увага, що рішення ОПЕК+ було прийняте менше ніж через три місяці після того, як президент США Джо Байден відвідав Саудівську Аравію – де-факто лідера ОПЕК, щоби домовитися про збільшення видобутку нафти та зменшення її ціни.

У цьому зв’язку радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван виступив у середу із реакцією офіційного Вашингтона на рішення нафтового картелю, назвавши його "недалекоглядним", особливо на тлі агресії путіна проти України.

"У момент, коли збереження обсягів глобального постачання енергії має першочергове значення, це рішення матиме найбільш негативний вплив на країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже страждають від високих цін на енергоносії", - наголосив Салліван. Він також повідомив, що у зв’язку з нинішнім розвитком ситуації адміністрація Байдена проведе консультації з Конгресом США щодо задіяння додаткових інструментів і повноважень з метою зменшення контролю ОПЕК над цінами на енергоносії.

Також читайте: ЄС узгодив нові санкції проти РФ, в тому числі обмеження ціни на російську нафту, - Йозвяк

Зазначається, що подібних скорочень квот на видобуток нафти з боку ОПЕК+, не було з квітня 2020 року, коли це відбулося на тлі вимушеного зменшення споживання енергоносіїв на початку пандемії. За оцінками аналітиків, таким чином ОПЕК+ має намір зберегти тенденції підвищених цін на нафту й нафтопродукти.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+22
Дограються саудити, закінчиться ера нафти, заберуть у них все що вони накупували і доведеться їм знову на верблюдів пересідати
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06.10.2022 00:00
+18
Цікаво, чому ми маємо зерно відправляти по ринковій ціні? Була ж ідея зернового ОПЕК. Трошки їм підняти ціну, мито поставити. Хай дешеве зерно пошукають в росісі і Китаї.
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06.10.2022 00:10
+14
Пора Израилю возвращать исконные территории в родную гавань.
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06.10.2022 00:06
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саудиты спелись с кацапами....с*ки
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05.10.2022 23:45 Відповісти
Саудовский принц обиду не простил. Хотя ему надо помнить, что западные страны помогли Саудитам стать царской семьей. После развала рашки, вполне могут заняться и принцем
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06.10.2022 00:05 Відповісти
они всего лишь пытаются заработать больше денег пользуясь ситуацией.
Придется платить. Пока не набрали силу альтернативы. Надо же понимать что пока опек является монополией ничего кроме накручивания цен не будет нужно разваливать эту монополию и увеличивать свою добычу.
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06.10.2022 08:49 Відповісти
в самый раз нарэшти америкосам выкатить в свет холодный синтез...
чы якусь другу биду из безтопливной энергетики..
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05.10.2022 23:46 Відповісти
ну понятно что опеку это не простят но цивилизованным образом. Просто окажется что то что ни покупают прыгнет в цене, сорвутся выгодные контракты и так далее.
В конечном итоге все наладится но опек потеряет массу бабла
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06.10.2022 08:53 Відповісти
одні жили рвуть а инші наживаються.

людство, *****.
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05.10.2022 23:47 Відповісти
атмосферное электричество
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05.10.2022 23:53 Відповісти
Дограються саудити, закінчиться ера нафти, заберуть у них все що вони накупували і доведеться їм знову на верблюдів пересідати
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06.10.2022 00:00 Відповісти
Цікаво, чому ми маємо зерно відправляти по ринковій ціні? Була ж ідея зернового ОПЕК. Трошки їм підняти ціну, мито поставити. Хай дешеве зерно пошукають в росісі і Китаї.
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06.10.2022 00:10 Відповісти
Пора Израилю возвращать исконные территории в родную гавань.
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06.10.2022 00:06 Відповісти
Что-то бедуины распетушились, не пора ли их вернуть во времена кочевья!!!! Превратить их инфраструктуру в пустыню, в родные "пенаты" с верблюдами!!!
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06.10.2022 00:10 Відповісти
В ответ нам нужно сократить посевные площади зерновыми. Пускай страны ОПЕК песок жрут.
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06.10.2022 00:23 Відповісти
Договориться не значит сделать
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06.10.2022 00:32 Відповісти
шось відчуваю шо США когось дуже сильно вїбе
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06.10.2022 00:33 Відповісти
Есть в этом и позитив - Путлер начал тратить деньги.
Очевидно же, что он их всех купил !
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06.10.2022 00:38 Відповісти
та починай вже рахувати - Трампа купив, Маска теж купив
хто третім буде в вашому ФСБ вже вирішили? 😬
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06.10.2022 03:27 Відповісти
Увы, нужна твердая рука Трампа, при котором стоимость нефтепродуктов была низкая: была договоренность с Саудами и сами, США поставляли на рынок нефтепродукты.
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06.10.2022 03:05 Відповісти
не стільки тверда рука а має бути енергетична політика у інтересах народу сполучених штатів а не глобалістських еліт
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06.10.2022 03:24 Відповісти
Це все тому що Байден занадто прислухається до ліваків які прагнуть підвищення цін на пальне.
Америка при Трампі здобула енергетичної незалежності а Байден поставив хрест на нових трубопроводах з Альберти та Арктики. Пересічний американець не може придбати $50к+ електрокар.
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06.10.2022 03:18 Відповісти
Скоріше за все, при Трампі Україна би не отримала такої допомоги, як при Байдені. І орки вже би могли окупувати пів України. А скорочення видобутку нафти на 2 млн в день, це не критично. На фоні зростання скорочення попиту в зв'язку з світовим економічним сповільненням.
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06.10.2022 06:55 Відповісти
При Трампе Украина получила джавелины в первые. В то время при Обаме Байдене вам отсылали палатки и спальные мешки. Если бы Трамп был президент ракеты на 300км уже были бы у вас без всяких условий не стрелять по рашке. И самое главное при Трампе куйло не начал бы вторжение в Украину.
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06.10.2022 08:40 Відповісти
В США, по статистиці, середня зарплата 5-6 тис. доларів. Чому це не може купити?
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06.10.2022 06:56 Відповісти
нет такой средней зарплаты в США. Я могу себе позволить електрокар но никогда не куплю его потому как в американских условиях машина на батарейках ненадежная. она может быть второй или третьей машиной в семье но никак не основной. из многочисленных тестах по американским дорогам все типы элекромобилей проиграли аналогичным бензиновым машинам. Кроме того в чем смысл элекромобилей если они заряжаются електричеством полученным после сжигания мазута угля или газа? А зарядить машину нужно не менее 8 часов. Быстрых зарядок 1 час всего 2% и они очень дороги.
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06.10.2022 08:46 Відповісти
до речі у нашій wild & wonderful by God західній вірджинії штат не те що не дає податкових полегшень а бере кожного року податок на електрокар у розмірі $200 коли відновлюєш регістрацію авто. отака муйня малята
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07.10.2022 04:19 Відповісти
5 тисяч у місяць «чистими» це 60к на рік після податків тобто приблизно $95-100к на рік
це в 3-4 разів більше середньої зарплатні
ви не розумієте структкру витрат американської сім'ї - кредит за дім, страховка мед авто, діти, ще треба щось заощаджити
в мене втричі більше $5к але на Теслу не вистачає
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07.10.2022 04:15 Відповісти
Этих недоделанных "принцев" и прочих людоедов-диктаторов давно следует отправить на свалку. Это дикость и архаизм, когда какое-то чудо получает неограниченную власть и доступ к богатствам лишь по праву рождения.
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06.10.2022 07:02 Відповісти
Саудити зреагували на потрощені кремлівською мафією газогони...нафтопроводи , взагалі ,прокладені поверхнево....значить попередили гопники-вбивці-гвалтівники...... Оце так світ викохав монстра....
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06.10.2022 08:00 Відповісти
ОПЕК является преступной организацией по своей сути.Во многих странах подобные действия трактуются как нарушение антимономольного законодательства. В составе этой организации нет цивилизованых стран, зато штабквартира в Швейцарии.
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06.10.2022 08:17 Відповісти
На фоне действий "цивилизованных" стран которые начали сами назначать цены на ресурсы это звучит смешно.
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06.10.2022 12:16 Відповісти
Картельна змова.
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06.10.2022 10:59 Відповісти
«Рейганомика»к началу президентства Рейгана экономика страны уже многие годы находилась в кризисе. Высокая инфляция в 70-х, от резкого повышения цен на нефть, сочеталась с высокой безработицей. Для вывода ситуации из плачевного состояния Рейган предложил решения, в корне отличавшиеся от экономической программы его предшественника, президента-демократа Джимми Картера. Официальное название экономической политики Рейгана - «экономика, ориентированная на предложение» (supply -side economy). Суть её сводилась к снижению налогов как наиболее эффективному средству возрождения деловой активности и экономического подъема в стране. Обращаясь к американцам, Рейган не переставал повторять: «Спад - это когда работу теряет твой сосед. Кризис - это когда работу теряешь ты сам! Нам не следует ждать, что правительство решит наши проблемы!»
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06.10.2022 15:22 Відповісти
что налоговая политика Рейгана взбодрила американскую экономику и внесла свой вклад в экономический бум 90-х.
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06.10.2022 15:38 Відповісти
Чтобы покрыть снова разросшийся дефицит бюджета, США прибегли к займам в больших масштабах как внутри страны, так и за рубежом, национальный долг вырос с 997 миллиардов $ до 2,85 триллионов. Впоследствии Рональд Рейган описал этот новый долг как «наибольшее разочарование» своего президентства.
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06.10.2022 21:29 Відповісти
 
 