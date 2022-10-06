Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю, виникли пожежі, зруйновано житлові будинки, під завалами люди, - ОВА

Окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується. Перебувайте в укриттях!", - зазначив він.

"Внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Руйнувань зазнали житлові будинки. Точна кількість постраждалих ще не відома.

На місці подій вже працюють рятувальники", - пізніше додав очільник регіону.

Своєю чергою, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що у місті горять житлові будинки.

"Ворог атакував Запоріжжя. Горять житлові будинки. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо постраждалих з‘ясовується", - зазначив він.

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"Ворог поцілив ракети в житлові будинки Запоріжжя. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів", - щойно зауважив Старух.