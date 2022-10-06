Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт у Харкові, на місці прильоту пожежа, - Терехов

Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт у Основ’янському районі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"На місці прильоту зараз пожежа. Інформація про постраждалих та ступінь руйнування об'єкта наразі уточнюється", - додав очільник міста.

Більше інформації щодо ворожого обстрілу нині не відомо.

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