УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7820 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 188 4
армія РФ (13505) війна (56581) обстріл (21149) Харків (3904) Терехов (245)

Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт у Харкові, на місці прильоту пожежа, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт у Основ’янському районі Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"На місці прильоту зараз пожежа. Інформація про постраждалих та ступінь руйнування об'єкта наразі уточнюється", - додав очільник міста.

Більше інформації щодо ворожого обстрілу нині не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: нічні удари по Харкову та обстріл Куп’янська. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
москалі, що з вами не так?
показати весь коментар
06.10.2022 06:26 Відповісти
З ними якраз все так. Ви про них інакше думали?
показати весь коментар
06.10.2022 06:28 Відповісти
певно ви праві, що можна очікувати від самозванців
показати весь коментар
06.10.2022 06:31 Відповісти
"Все идёт по плану...".
Вже навіть села Харківської області у прикордонні з кацапстаном на вітання ЗСУ "- Слава нації!" відповідають " - Смерть ворогам!".
Таке важко було уявити ще рік тому.
У вогні кацапських ракетних ударів викарбовується справжня Українська Нація...
показати весь коментар
06.10.2022 07:13 Відповісти
 
 