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Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт у Харкові, на місці прильоту пожежа, - Терехов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог обстріляв інфраструктурний об’єкт у Основ’янському районі Харкова.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"На місці прильоту зараз пожежа. Інформація про постраждалих та ступінь руйнування об'єкта наразі уточнюється", - додав очільник міста.
Більше інформації щодо ворожого обстрілу нині не відомо.
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