Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні рашисти завдали 7 ракетних ударів по звичайним багатоповерхівкам у Запоріжжі, в квартирах яких спали мирні люди.
Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Зруйновано цілі під‘їзди. Люди перебувають під завалами. На місцях працюють рятувальники. Лікарні та інформаційні центри при школах перебувають у повній готовності для прийому людей", - йдеться у повідомленні.
Куртєв також опублікував перші фото з місць обстрілу.
"Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі! Рашисти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівкам. Кількість жертв уточнюється, люди знаходяться під завалами. Працюють рятувальники", - зазначив пізніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
Фото з місця ракетного удару публікують також місцеві телеграм-канали.
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Кацапы стреляют крайне мало ракет, если учитывать их производственные мощности ракет. Но есть проблема. Ракета на самом деле собирается достаточно быстро. Не надо говорить про 5.5 млн долларов за ракету - это был старый ценник с коррупционной составляющей, где были ненужные детали и накрутки цен в десятки раз, а сейчас их себестоимость значительно снизилась, а искусственные требования уже сняты. Санкции в нынешнем виде просто смешно, хотя были и мощнейшие санкции, когда немцы удаленно рубанули конвейер и станки, полностью отключив с помощью ПО все станки до нерабочего состояния, но все это решаемые вопросы.
То есть на данный момент нам категорически обязательно провести диверсии на территории кацапстана, уничтожив заводы калибров и искандеров так или иначе. Например, взорвать склад движков к ракетам, который находится там-то и там-то. Или взорвать газопровод в нескольких местах, который обеспечивает электрическом завод, который делает важные и нужные компоненты. У кацапов то есть все в единственном экземпляре. Отправь диверсанта, сожги один завод и они уже 2-3 месяца без ракет будут. А таких заводов 10-15 штук, они распределены по всему кацапстану и все они нужны одновременно для сборки ракеты. Аналогично очень мало толковых руководителей, кто следит за рабочим процессом. Убей мужичка шупленького 55 лет, который идет пешком домой с работы. И все, там сразу будет куча проблем, либо придется десятки тысяч фсбшников вывозить из Москвы, а это уже ближе к военному перевороту, затем туда ударить по депутатам, сорвать фсбшников назад, то есть шатать день и ночь. Это наша задача номер один, но на данный момент она не выполнена. Никто не знает, сколько уже диверсантов заброшено через Казахстан и Грузию, сколько завербовано, сколько им выплачено денег на подготовку компонентов для диверсий, включая и устройство на работу на оружейный завод в том числе и так далее. Есть ощущение, что у нас с этим сложности из-за коррупции. Очень сложно выдать кадровому сотруднику большую сумму денег, которую тот должен раздать всем потенциальным диверсантам, чтобы хоть кто-то успешно что-то сделал. Украдет. Начальство могли завербовать и дать им команду именно этого недопустить и они тут будут ловить каких-то бомжей-предателей раз в неделю, на которых уже всем плевать. Надо уничтожить инфраструктуру кацапов, энергетику и военные заводы, обязательно надо, выхода иного нет. Ракет на тясячи км у нас нету и не будет, поэтому все с земли и тут у нас карт-бланш имеется, лишь бы деньги дошли до этой работы, где процент отдачи максимум 1-2% и это еще очень хороший процент, но когда эти проценты выпадут, то ущерб кацапам будет тотальным.
о. Токмака
Просто всем горячим головам хочу напомнить, что за преступления на Майдане и до него, ни сел ни один регионал. Более того, им даже дали зализать раны и создать новую партию опзжжопников, которые дальше продолжали разваливать страну. Где же были все местные "патриоты"? Или может тогда в стране небыло войны? Зато сейчас зрада на зраде и асфальт на асфальте
УКРАЇНУ, УКРАЇНЦІВ ти не переможеш!
Иначе своими словами вы просто оскорбляете память погибших ребят на защите моего Запорожья. Уж поверьте, их очень много.