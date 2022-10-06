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Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні рашисти завдали 7 ракетних ударів по звичайним багатоповерхівкам у Запоріжжі, в квартирах яких спали мирні люди.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Зруйновано цілі під‘їзди. Люди перебувають під завалами. На місцях працюють рятувальники. Лікарні та інформаційні центри при школах перебувають у повній готовності для прийому людей", - йдеться у повідомленні.

Куртєв також опублікував перші фото з місць обстрілу.

Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 01
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 02
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 03

"Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі! Рашисти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівкам. Кількість жертв уточнюється, люди знаходяться під завалами. Працюють рятувальники", - зазначив пізніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 04
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 05

Фото з місця ракетного удару публікують також місцеві телеграм-канали.

Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 06
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 07
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю, виникли пожежі, зруйновано житлові будинки, під завалами люди, - ОВА

Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 09
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 10
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 11
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 12
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 13
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 14
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 15
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 16
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 17
Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено) 18

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+83
Чтоб они все сдохли, кассабы вонючие!
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06.10.2022 06:40
+44
Потвори кацапські.
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06.10.2022 06:44
+42
кінчені кацапи
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06.10.2022 06:41
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Чтоб они все сдохли, кассабы вонючие!
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06.10.2022 06:40 Відповісти
не можуть, треба помагать.
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06.10.2022 08:35 Відповісти
Щоб вони всі здохли треба розпочати виробництво дальнобійних ракет.
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06.10.2022 10:26 Відповісти
Для виробництва дальнобійних ракет треба нейтралізувати хабадних саботажників в уряді.
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06.10.2022 10:33 Відповісти
для этого там и сидит дерьмак, чтоб такого не было.
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06.10.2022 11:14 Відповісти
кінчені кацапи
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06.10.2022 06:41 Відповісти
Потвори кацапські.
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06.10.2022 06:44 Відповісти
Найпотворніша, найогидніша і найдурніша ціль приєднання чужої території - руйнування.
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06.10.2022 06:44 Відповісти
Будьте прокляті мокшанські пітараси
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06.10.2022 06:55 Відповісти
От підарасня рашистська, шоб ви падли здохли в муках, ненавиджу!
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06.10.2022 06:56 Відповісти
Відео як жінка знімала на фото будівлі Запоріжжя
https://t.me/etozp/15226
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06.10.2022 06:57 Відповісти
****** гобліни, це ж центр міста, проспект соборний-сталеварів... Там же немає жодного військового об'єкту...
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06.10.2022 06:58 Відповісти
Горіти вам всім у пеклі мерзенні кацапські вбивці...
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06.10.2022 07:02 Відповісти
Що Запоріжжя зробило вам поганого? Кацапи?
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06.10.2022 07:12 Відповісти
Воно існує... І не їхнє
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06.10.2022 07:15 Відповісти
У березні «воєнні іксперти»казали,що у пуйла ракети от-от закінчаться...😠😠😠
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06.10.2022 07:13 Відповісти
******* майже закінчилися. Повно старих і відносно старих. Лише Україна їм в свій час передала більше 600 Х-55 за міфічні борги. І військові заводи у гоблінів (на орків вони не тягнуть) працюють у три зміни.
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06.10.2022 08:03 Відповісти
Они бьют из C300
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06.10.2022 09:08 Відповісти
Сегодня это были искандеры, пишут
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06.10.2022 10:28 Відповісти
Закончились в большинстве своем. Вы посмотрите, сколько ракет было выпущено в Сирии от кацапов. Они все могли прилететь в нас, а там были самые лучшие ракеты. Могло быть значительно хуже, могли бомбить по 30 жилых домов каждый день и никто в мире ничего не стал бы делать, такова реальность и не надо жить в выдуманном мире.

Кацапы стреляют крайне мало ракет, если учитывать их производственные мощности ракет. Но есть проблема. Ракета на самом деле собирается достаточно быстро. Не надо говорить про 5.5 млн долларов за ракету - это был старый ценник с коррупционной составляющей, где были ненужные детали и накрутки цен в десятки раз, а сейчас их себестоимость значительно снизилась, а искусственные требования уже сняты. Санкции в нынешнем виде просто смешно, хотя были и мощнейшие санкции, когда немцы удаленно рубанули конвейер и станки, полностью отключив с помощью ПО все станки до нерабочего состояния, но все это решаемые вопросы.

То есть на данный момент нам категорически обязательно провести диверсии на территории кацапстана, уничтожив заводы калибров и искандеров так или иначе. Например, взорвать склад движков к ракетам, который находится там-то и там-то. Или взорвать газопровод в нескольких местах, который обеспечивает электрическом завод, который делает важные и нужные компоненты. У кацапов то есть все в единственном экземпляре. Отправь диверсанта, сожги один завод и они уже 2-3 месяца без ракет будут. А таких заводов 10-15 штук, они распределены по всему кацапстану и все они нужны одновременно для сборки ракеты. Аналогично очень мало толковых руководителей, кто следит за рабочим процессом. Убей мужичка шупленького 55 лет, который идет пешком домой с работы. И все, там сразу будет куча проблем, либо придется десятки тысяч фсбшников вывозить из Москвы, а это уже ближе к военному перевороту, затем туда ударить по депутатам, сорвать фсбшников назад, то есть шатать день и ночь. Это наша задача номер один, но на данный момент она не выполнена. Никто не знает, сколько уже диверсантов заброшено через Казахстан и Грузию, сколько завербовано, сколько им выплачено денег на подготовку компонентов для диверсий, включая и устройство на работу на оружейный завод в том числе и так далее. Есть ощущение, что у нас с этим сложности из-за коррупции. Очень сложно выдать кадровому сотруднику большую сумму денег, которую тот должен раздать всем потенциальным диверсантам, чтобы хоть кто-то успешно что-то сделал. Украдет. Начальство могли завербовать и дать им команду именно этого недопустить и они тут будут ловить каких-то бомжей-предателей раз в неделю, на которых уже всем плевать. Надо уничтожить инфраструктуру кацапов, энергетику и военные заводы, обязательно надо, выхода иного нет. Ракет на тясячи км у нас нету и не будет, поэтому все с земли и тут у нас карт-бланш имеется, лишь бы деньги дошли до этой работы, где процент отдачи максимум 1-2% и это еще очень хороший процент, но когда эти проценты выпадут, то ущерб кацапам будет тотальным.
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06.10.2022 09:21 Відповісти
Судячи з усього пуляли з півдня.
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06.10.2022 07:14 Відповісти
Судячи з чого... З того що вони притягнули в мєлітополь комплекси с 300? Тіпа вони звідкись ще останнім часом стріляли
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06.10.2022 07:17 Відповісти
Судячи з розташування будинку. Фасад дивиться на південь.
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06.10.2022 07:29 Відповісти
Фасад якраз то дивиться на північ, повір мені, я знаю...
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06.10.2022 07:30 Відповісти
І все ти знаєш в своїй Австрії. Аж завидки беруть.
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06.10.2022 07:35 Відповісти
Я працював колись там... А прям поруч з тим домом магазин супєрпєчєнюшка, з найсмачнішою випічкою
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06.10.2022 07:42 Відповісти
фасад вінтайма дивиться на північ
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06.10.2022 07:53 Відповісти
Проспект соборний 151
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06.10.2022 07:32 Відповісти
Пишуть з т.
о. Токмака
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06.10.2022 07:19 Відповісти
Та це всеодно на півдні...
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06.10.2022 07:22 Відповісти
***** по традиції у 5 ранку, багатоповерхові будинки...
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06.10.2022 07:16 Відповісти
Юридически роися считает Запорожье своим городом, пусть консул Украины напишет заявление в прокуратуру рф, терроризм.
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06.10.2022 07:19 Відповісти
россия повторяет судьбу динозавров - огромное тело и маленький мозг не дает возможности конкурировать с другими обитателями нашей планеты...
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06.10.2022 07:22 Відповісти
Маніяк кремлівський собі криваві подарунки робить перед днем свого пришестя з Пекла.
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06.10.2022 07:24 Відповісти
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06.10.2022 07:28 Відповісти
Сатана чистої води...
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06.10.2022 07:35 Відповісти
Доречі, судячи з фото, це не єдиний прильот, дес ще в районі інфекційної лікарні щось впало
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06.10.2022 07:28 Відповісти
Запоріжжя, тримайся. Миколаїв стояв, стоїть і буде стояти. Разом ми сила.
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06.10.2022 07:32 Відповісти
мышибратья
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06.10.2022 07:52 Відповісти
Центр міста
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06.10.2022 07:55 Відповісти
****** орки! Ви не люди!
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06.10.2022 07:57 Відповісти
Кацапы-****** и говноеды!Им возвернется в двойне!
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06.10.2022 08:00 Відповісти
путин шоб ты здох ,выродок!
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06.10.2022 08:19 Відповісти
Где этот ******** Маск , покажите ему это , ***** убивает его клиентов
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06.10.2022 08:19 Відповісти
Щоб ви всі здохли смердючі орки.
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06.10.2022 08:20 Відповісти
А трьох річними відосіками та асфальтом слабо закрити небо над Запоріжжям?
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06.10.2022 08:20 Відповісти
А ***** в очі заглянути слабо?
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06.10.2022 08:22 Відповісти
написал неплохо, но твои 7 лет звучит как разжигание ненависти
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06.10.2022 10:51 Відповісти
Согласен. Не стоило. Просто хотел намекнуть, что "в эту игру" можно играть вдвоем. Только ни к чему позитивному это не приведет. Закончится война. Будут очередные выборы, там пусть уже все люди и решают. А сейчас есть только одна цель, наша Украина.
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06.10.2022 11:05 Відповісти
Будут посадки на пожизненное а не "очередные выборы"
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06.10.2022 12:52 Відповісти
Это не разжигание ненависти, это факт. Зеленский на лыжах на кануне войны катался и видосики снимал,что жизнь хороша, а нужно было бомбоубежища строить и армию укреплять
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06.10.2022 11:54 Відповісти
7 років - це про що? Останні 2.5 перед вторгненням - так, дійсно найвеличніший забороняв стріляти.
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06.10.2022 12:10 Відповісти
Все как обычно. Не написав ни одного оскорбления, все забанили)) А всего-то просил не наводить раздора внутри страны и дождаться выборов после окончания войны. Ну такой сайт, точнее подписчики, что поделаешь. Кацапы не могут жить без своего царя в голове, местные без своего
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06.10.2022 12:42 Відповісти
Почему ты требование повесить кротов из ОП-ы на столбах называешь "наводить раздора"? Раздора кого с кем? Народа Украины с кацапскими агентами во власти, во главе с Гундосиком?
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06.10.2022 12:53 Відповісти
За кротов из ОП небыло ни слова. Разговор начинался, как Зеля катался на лыжах. Ну потом конечно асфальт.
Просто всем горячим головам хочу напомнить, что за преступления на Майдане и до него, ни сел ни один регионал. Более того, им даже дали зализать раны и создать новую партию опзжжопников, которые дальше продолжали разваливать страну. Где же были все местные "патриоты"? Или может тогда в стране небыло войны? Зато сейчас зрада на зраде и асфальт на асфальте
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06.10.2022 13:18 Відповісти
Майдан це справа судів, і там суди були. Те яка срака у судах і зараз відомо і це не біда цієї влади - діло в системі. Будівництво ж армії і необхідних військових рішень це президент та мін оборони. Вказівку дали розробити стратегію і армія реформується, у нас же реформувалися дороги. Тому ви ху& з пальцем порівнюєте.
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06.10.2022 13:33 Відповісти
Все адекватные страны должны , военным путем остановить ***** . Не допустимо в 21-м веке стрелять по мирным городам . Дальше это будет Париж или Прага , Вена, Варшава и так далее Западные ссыкуны открывают ящик Пандоры , не вступая в войну против ***** . Китай начнет бомбить Тайвань , а Северная Корея , соседние государства
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06.10.2022 08:29 Відповісти
Ну я думаю когда прилетит по Парижу или Праге , Вене, Варшаве и так далее, все эти западные ушлепки в очередной раз обосрутся. Наши уже давным давно могли ******* в ответ по курской и белгородской области, но нельзя а то ***** обидется
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06.10.2022 12:27 Відповісти
путін-ти згориш в аду, ****!

УКРАЇНУ, УКРАЇНЦІВ ти не переможеш!
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06.10.2022 08:29 Відповісти
Послів Угорщини, Китаю, Ізраіля, Індії, Бразилії, ПАР, Вірменії, Ірану (і хто там ще з країн проявляє ознаки "путінферштеєрів" час від часу в питаннях голосування в ООН чи поставок зброї) привезти на місце, дати в руки лопати і запропонувати взяти участь в розгрібанні завалів і евакуації тіл загиблих . . .
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06.10.2022 08:30 Відповісти
караван2 На счет асфальта с вами не поспоришь , но ни какое ПВО полностью не защитит от залпа большого количества ракет . ***** надо останавливать всем миром
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06.10.2022 08:32 Відповісти
Ответный ракетный удар по Белгороду,Мозырю,Ростову,Воронежу-любому крупному городу Параши куда достанет наша ракета Сапсан/Гром2(дальность до 600 км)-очень-бы отрезвил Парашку. Но Зеля предпочел делать дороги причем покупая битум у наших врагов спонсируя их:У РБ и Парашки
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06.10.2022 10:35 Відповісти
Эта и другие бомбардировки и убииства людей осуществляются по прямому указанию путина. По его идеологии -чем больше разрушений городов и убииства людей тем быстрее Украина согласится на его ультиматумы. Тоесть этот людоед требует полную капитуляцию ...
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06.10.2022 08:51 Відповісти
Заявляю как гражданин Украины и житель Запорожья. Пусть хоть одна гнида при мне заикнется лет через 10, что обычные русские были ни в чем не виноваты, это все кремлевские.
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06.10.2022 09:05 Відповісти
Люто плюсую гражданин Украины и житель Запорожья.
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06.10.2022 12:30 Відповісти
Выход тут один - двигать линию фронта. Или они расхерачат Зп как захотят. ГШ рапортует об уничтожении десятков с-300, а ракеты как летели так и продолжают лететь.
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06.10.2022 09:11 Відповісти
*********.....
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06.10.2022 09:13 Відповісти
боже ж мій, минулого року їхали цим проспектом в аеропорт..., летіли в Туреччину, я колись жила в Запоріжжі, їхала та думала, як все змінилося, стало гарніше, були якісь спогади..., які ж кончені тварюки ці рускіє..
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06.10.2022 09:18 Відповісти
Надеюсь вы это пишете просто от разрывающегося от боли за страну сердца.
Иначе своими словами вы просто оскорбляете память погибших ребят на защите моего Запорожья. Уж поверьте, их очень много.
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06.10.2022 09:35 Відповісти
Это просто кремлебот, не обращайте внимания, это их методичка.
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06.10.2022 09:40 Відповісти
Ця Катерина уже не вперше посипає голову попелом, що Київ не лежить в руїнах. Я її запам'ятав
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06.10.2022 10:49 Відповісти
ты была в Киеве в те дни? не сей вражду между людьми...мне кажется ты проплаченный бот чей-то, пол года назад был такой писака как ты...и писал точно такую же хрень как ты.
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06.10.2022 10:15 Відповісти
"не сей вражду между людьми" - между какими людьми? народом Украины и кремлевскими агентами во власти?
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06.10.2022 12:56 Відповісти
между людьми городов
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06.10.2022 14:32 Відповісти
внимательно почитай ее пост...
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06.10.2022 14:34 Відповісти
в полон беремо цю наволочь ....
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06.10.2022 09:40 Відповісти
"зелений ленд-ліз" більше як пів-року нічого не придбав для захисту українського народу ,і не виконує вимоги США і західних партнерів щодо очистики ОП від рашистських щурів,щоб отримати ракети для захисту українців від рашистського винищення.та смерті .Всяку куйню несе "зелений говорун" ,вішаючи лапшу "наріду" щодня , а в душі мабуть лицемірно радіє,що рашист винищує український народ і знищує їхнє житло.
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06.10.2022 09:43 Відповісти
Вот что значит не нанесение своевременных ответных ударов - поощрение террориста, он чувствует безнаказанность!
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06.10.2022 09:45 Відповісти
Выродки фашистские. Решили терактами против мирного населения на нас давить
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06.10.2022 10:17 Відповісти
Гнать и гнать рашистскую мразь подальше от наших границ чтобы ракеты их не доставали до нашей земли. А после войны демилитаризировать рашку от оружия по крайней мере буферную зону откуда оно достает по Украине
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06.10.2022 10:20 Відповісти
Утро 10-30 час. Еще два раза бабахнуло.
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06.10.2022 10:36 Відповісти
Уже три раза...
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06.10.2022 12:40 Відповісти
Почему , мы все это терпим, или это в пределах нормы стандарта , спец операции ***** ...Гибнут мирные люди, мразь, по имени ***** , нет,ни куя святого ... Хуже уже не будет . Так почему мы , не можем ответить тем же ?? Здесь не нужен ответ , виден результат разрушений , уничтожения всего живого.. Я, хочу , видеть, такой жах в самих , ибучих кацапов ....
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06.10.2022 11:01 Відповісти
Приходилось читать в каком-то тг-канале, что когда обсуждали начало разрушения нашей инфраструктуры, путину сказали. что ЗСУ может ответить тем же, разрушая российские объекты в приграничных областях. На что этот выродок ответил: пусть разрушают - там все равно живут одни украинцы. Знает, скотина, что это бывшие наши территории.
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06.10.2022 12:47 Відповісти
Интересно, а ответные удары по территории россиянцев не отдаёт и даже шугануть не пытается зе? или нет минимального количества наших ракет или всё таки по каким то причинам НАТО это делать не рекомендует до определённого момента Икс. Или все причины сразу? Кто как предполагает?
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06.10.2022 12:22 Відповісти
Только теперь я понял: насколько своевременным был указ зеленского об отмене футбольного телепула
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06.10.2022 12:44 Відповісти
покажіть расійським мамкам. ...І побажайте щоб ними було те саме
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06.10.2022 14:19 Відповісти
Бесполезно, эти самки верят своему фюреру, но не родным воюющим сыновьям.
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06.10.2022 14:28 Відповісти
спасатели просто стоят. они уже должны стать цепью и по кирпичику откапывать людей под завалами. руководство просто дебилы.
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06.10.2022 15:31 Відповісти
МРАЗИ !!!
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06.10.2022 22:17 Відповісти
 
 