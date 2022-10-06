Путін намагається заручитися підтримкою силовиків та готується зняти Шойгу через провали на фронті, - ISW
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Президент РФ Володимир Путін готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, переклавши провину за поразку у війні.
Наразі глава Кремля шукає підтримки серед силовиків, намагаючись зміцнити свої позиції. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
На думку аналітиків, зростаюча критика часткової мобілізації та провали на фронті змушують Путіна звинувачувати міністра оборони Сергія Шойгу.
Путін своїм указом у середу відклав мобілізацію всіх студентів, у тому числі заочників та магістрантів, і публічно заявив, що Міноборони не внесло своєчасних змін до нормативно-правової бази за списками мобілізації, що не підлягають їй, вимагавши внести корективи.
Глава Кремля, схоже, налаштовує на те, щоб Шойгу взяв на себе провину через невдачу вторгнення в Україну.
Аналітики зазначає, що Путін утримуватиметься від звільнення Шойгу стільки, скільки зможе, щоб продовжувати звинувачувати його у військових невдачах та заручитися підтримкою інших груп, насамперед серед силовиків.
Міністр, який змінить Шойгу, повинен буде взяти на себе відповідальність за невдачі, які відбудуться після початку його перебування на посаді.
Путін вже працює над покращенням своєї підтримки серед націоналістично налаштованих блогерів та силовиків, таких як творець ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та голова Чечні Рамзан Кадиров, якому присвоїв звання генерал-полковника, вважають експерти.
Водночас, російська влада затримала менеджера кількох провоєнних Telegram-каналів, що вказує на те, що Кремль встановлює обмеження на критику, дозволену у внутрішньоросійському інформаційному просторі.
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А ось засмучені та ображені генерали можуть все ж таки ще повстати і піти танками на кремль, коли весь бруд та лайно будуть на армію списувати! Це і є військова хунта
Хотів пуцькін увійти в історію, як великий полководець, а увійшов вже у історію, як обіс....рана маленька блоха!
Огласите весь список, пожалуйста...
Такой же вброс происходит и сейчас, когда специально показывают в СМИ кадры, где народ ноет на условия.
В любом случае на данный момент у кацапов все стабильно. Проблемы будут тогда (и, наверное, только тогда), когда мы сможем поражать их штабы на расстоянии в 300-500км разнообразными ракетами. А до этого Ваньков будут на мясо пускать. Ну, или как второй вариант, взорвать Рамзанку Дырову, который на данный момент полностью на стороне Чмони, так как его возможность выиграть в президентских выборах на данный момент тотальная, с учетом конечно же контроля росгвардии, и поэтому он не будет участвовать в военном перевороте. То есть банально все целиком зависит от ситуации на поле боя и никак иначе, а военный переворот может быть лишь при угрозе личной безопасности генералов и полковников, которые прячутся где-то поглубже.
Так от, на обговоренні щодо ліквідації "пєрєгібов" при реалізації мобілізації вона заявила, що на її окрузі, чи яко воно там у них називається, мобілізували біля 125 воЄнов непридатних до військової служби. Коли по, звісно, "мудрій вказівці" ***** таких стали повертати додому, виявилось, що 96 з 125 вже тю-тю, тобто згинули десь на Данбасі, чи в степах Херсонщини, від українських куль та снарядів.
отримати дозвіл товариша Сі
В.В.Путлер