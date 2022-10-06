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Путін намагається заручитися підтримкою силовиків та готується зняти Шойгу через провали на фронті, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шойгу,путін

Президент РФ Володимир Путін готує підґрунтя для звільнення міністра оборони Сергія Шойгу, переклавши провину за поразку у війні.

Наразі глава Кремля шукає підтримки серед силовиків, намагаючись зміцнити свої позиції. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, зростаюча критика часткової мобілізації та провали на фронті змушують Путіна звинувачувати міністра оборони Сергія Шойгу.

Путін своїм указом у середу відклав мобілізацію всіх студентів, у тому числі заочників та магістрантів, і публічно заявив, що Міноборони не внесло своєчасних змін до нормативно-правової бази за списками мобілізації, що не підлягають їй, вимагавши внести корективи.

Глава Кремля, схоже, налаштовує на те, щоб Шойгу взяв на себе провину через невдачу вторгнення в Україну.

Аналітики зазначає, що Путін утримуватиметься від звільнення Шойгу стільки, скільки зможе, щоб продовжувати звинувачувати його у військових невдачах та заручитися підтримкою інших груп, насамперед серед силовиків.

Міністр, який змінить Шойгу, повинен буде взяти на себе відповідальність за невдачі, які відбудуться після початку його перебування на посаді.

Путін вже працює над покращенням своєї підтримки серед націоналістично налаштованих блогерів та силовиків, таких як творець ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та голова Чечні Рамзан Кадиров, якому присвоїв звання генерал-полковника, вважають експерти.

Водночас, російська влада затримала менеджера кількох провоєнних Telegram-каналів, що вказує на те, що Кремль встановлює обмеження на критику, дозволену у внутрішньоросійському інформаційному просторі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Царь хароший. Боярє плахіє.
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06.10.2022 06:48
+13
И с этим говном ,ватники нам предлагали жить вместе , типа мышибратья
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06.10.2022 07:21
+13
Не тешьте себя иллюзией. Стадо бунтовать не способно, только блеять.
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06.10.2022 07:34
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Царь хароший. Боярє плахіє.
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06.10.2022 06:48 Відповісти
Сцарь не может быть подзаборрным ********* маникальныно дефективным ушлебком априори..гопником опущенным попытка сделать Шойгу виноватым только подчеркивает все выше мною сказанное... на Рашке ******* искать козла отпущения... стрелочника или цапа видбувайло... однако ..даже упоротые кацапы на Рашке поняли причина всех причин на фамилию ПУТИН... тем паче что Харьков Лиман Луганск зхерсон Донецк проигрывает не Шойгу а Путин так как он САМОЛИЧНО ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЯЕТ ВОЙНОЙ И АРМИЕЙ И ВСЕМИ СИЛОВЫМИ БЛОКАМИ...
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06.10.2022 09:28 Відповісти
Эти русские воры крадут сами у себя.
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06.10.2022 06:51 Відповісти
Щодо "воров" - не казахам писать! Крадуть все, що "погано лежить"! Навіть у космогонію запхнули свій "менталітет" Як називається сузір"я Плеяд у казахському фольклорі? Правильно - "Семеро конокрадів"!!!
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06.10.2022 07:03 Відповісти
Казахам теж можна. Вони добре знають, чий Крим. 😊
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06.10.2022 07:16 Відповісти
Шойг і коней на переправі не міняють ©
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06.10.2022 06:54 Відповісти
Завтра у "царя" - "******"! Цікаво - що йому подарують? Може хтось принесе карту Російської Федерації станом на 7 жовтня 2022 року? Чи може піднесуть торт у вигляді Мавзолею?
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06.10.2022 06:57 Відповісти
хай буде торт навіть у вигляду корони,але отруєнний.
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06.10.2022 07:05 Відповісти
***** салага мокшанська.
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06.10.2022 07:08 Відповісти
Боже, хай це лайно вмре на свій ювілей від новічка, це буде найкраща іронія долі
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06.10.2022 07:11 Відповісти
Подарують мавзолей у вигляді поховання? 🤔
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06.10.2022 07:14 Відповісти
Шикарную домовину. Штоби жил там, і нє тужил. Ібо заслужил!
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06.10.2022 07:38 Відповісти
"влада затримала менеджера кількох провоєнних Telegram-каналів" - "нет войне" казати не можна, "да здраствует война" також не можна! А що у них взагалі можна?
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06.10.2022 07:06 Відповісти
Срати в чемодан.
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06.10.2022 07:36 Відповісти
Так-так, дуже добре. ***** робить ще один неправильний крок, у шахах це називається цунгцванг... Він знову із всіх варіантів обирає найгірший! Звільненням Шойги (Шойга?) він перекладе відповідальність за поразки на армію та військову верхівку, а це прямий шлях до дуже ймовірного повстання незадоволених генералів, які досі мають солдатів та танки для захоплення Кремля. Рашка так довго волала про держпереворот та хунту після Майдана, що це все в реалі буде в них!!!
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06.10.2022 07:09 Відповісти
Не тешьте себя иллюзией. Стадо бунтовать не способно, только блеять.
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06.10.2022 07:34 Відповісти
До чого тут стадо? То що їхнє "насєлєніє" нічого з ****** не зробить, а просто замість цього піде босими та голодними вмирати за його хворі фантазії, це вже давно ясно і зрозуміло....
А ось засмучені та ображені генерали можуть все ж таки ще повстати і піти танками на кремль, коли весь бруд та лайно будуть на армію списувати! Це і є військова хунта
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06.10.2022 07:52 Відповісти
И с этим говном ,ватники нам предлагали жить вместе , типа мышибратья
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06.10.2022 07:21 Відповісти
Обіс...раласька пуцька на весь світ і ЗСУ у цьому допомогли!
Хотів пуцькін увійти в історію, як великий полководець, а увійшов вже у історію, як обіс....рана маленька блоха!
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06.10.2022 07:32 Відповісти
***** він був,є і буде в історії...************** ліліпут..
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06.10.2022 08:21 Відповісти
Зараз все головні кроки в Росії робить Путін. Краще б Шойгу відбивався або його підтримували якісь олігархи.
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06.10.2022 07:43 Відповісти
Це як він їх підтримує? Надає чергове генеральське звання злішому ворогу Дон Дону чеченському? Та спускає на них всю останкінску свору?
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06.10.2022 07:55 Відповісти
Главному овце-бу дали звание главный гондон Чечни . Ура товарищи овцей-бы.
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06.10.2022 08:12 Відповісти
Значит ФСБ ни при чем, во всем виноват Шойгу! Шикарнооо!
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06.10.2022 07:55 Відповісти
Знімить шойгу і поставить кадирова.
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06.10.2022 08:06 Відповісти
Срака у путiна поперек трісне..!, незважаючи навіть на те, що вона у нього гумова .
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06.10.2022 08:14 Відповісти
путін думає знайти нового маршала перемоги Георгія Жукова. Але як бачимо методи закидування трупами -це методи вітчизняної війни і в ******** війні кількість немає значення бо це війна техніки
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06.10.2022 08:12 Відповісти
>>російська влада затримала менеджера кількох провоєнних Telegram-каналів >>

Огласите весь список, пожалуйста...
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06.10.2022 08:19 Відповісти
Снять его проще простого. Уже же снимал министра Иванова 15 лет назад, когда форсировал в пропаганде историю с Сычевым, которого деды избили и затем ему не оказали помощь, что пришлось ампутировать ноги и половые органы.

Такой же вброс происходит и сейчас, когда специально показывают в СМИ кадры, где народ ноет на условия.

В любом случае на данный момент у кацапов все стабильно. Проблемы будут тогда (и, наверное, только тогда), когда мы сможем поражать их штабы на расстоянии в 300-500км разнообразными ракетами. А до этого Ваньков будут на мясо пускать. Ну, или как второй вариант, взорвать Рамзанку Дырову, который на данный момент полностью на стороне Чмони, так как его возможность выиграть в президентских выборах на данный момент тотальная, с учетом конечно же контроля росгвардии, и поэтому он не будет участвовать в военном перевороте. То есть банально все целиком зависит от ситуации на поле боя и никак иначе, а военный переворот может быть лишь при угрозе личной безопасности генералов и полковников, которые прячутся где-то поглубже.
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06.10.2022 09:02 Відповісти
Юрій Швець вчора розповів серед іншого цікавого про виступ в совєті ********* росісі (сенаті) гаспажі Нарусової. Хто не знає, це вдова Собачака, чемодани та портфелі якого носив колись Недопалок-Хуйло, а також мамашка відомої Ксюші Общак.
Так от, на обговоренні щодо ліквідації "пєрєгібов" при реалізації мобілізації вона заявила, що на її окрузі, чи яко воно там у них називається, мобілізували біля 125 воЄнов непридатних до військової служби. Коли по, звісно, "мудрій вказівці" ***** таких стали повертати додому, виявилось, що 96 з 125 вже тю-тю, тобто згинули десь на Данбасі, чи в степах Херсонщини, від українських куль та снарядів.
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06.10.2022 09:17 Відповісти
Може, досить вже посилатись на кацапську консерау швеця?
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06.10.2022 10:55 Відповісти
Щоб зняти Шойгу треба
отримати дозвіл товариша Сі
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06.10.2022 09:41 Відповісти
путлєру смоли гарячої залити в рот аби відчув задоволення. Якщо чесно то тільки смерть росії дасть Україні мир та спокій адже кацапи є фашистами 21 століття і вважають свою націю найстрашнішою та найсильнішою, а насправді це орда п'яниць, наркоманів, де сила превалює над розумом, а матюки як засіб спілкування.
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06.10.2022 09:50 Відповісти
Силовики в рашке ненавидят рамзанку дыркина, и похоже что именно его назначат на место шойгу. Еще одно доказательсво, что путька неадекватный, поехавший дед.
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06.10.2022 09:58 Відповісти
Ого, есть менеджеры телег
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06.10.2022 10:10 Відповісти
"Шойга, мне жаль что твоим оленям обломали роги, но Рамазан не вынесет двоих."
В.В.Путлер
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06.10.2022 12:53 Відповісти
 
 