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Уражено десятки районів зосередження техніки противника, знищено 4 ЗРК та склад боєприпасів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

Авіація Сил оборони завдала понад п’ятнадцять ударів по ворогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито дев’ять ворожих БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також вісім інших важливих об’єктів ворога.

Також читайте: 9 безпілотників-камікадзе "Shahed-136" знищено на Півдні, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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Жаль только,что это в течение суток,а не сразу после Запорожья.Как то тварей надо учить...
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06.10.2022 07:52 Відповісти
А Хмельниччина? Учора Біла Церква, а Нікополь, то як вістовий. Запоріжжя-дивне місто,вірніше його керівники
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06.10.2022 08:19 Відповісти
Класс! А по мнению главной письки росии - они сейчас наступают.
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06.10.2022 07:59 Відповісти
Под Бахмутом у них и правда есть продвижение. Заняли село к югу - согласно deepstate
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06.10.2022 09:20 Відповісти
Авіація це сила.Було би в нас її більше.
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06.10.2022 08:12 Відповісти
і що з того, вони ж самі не падають на цілі, потрібні ракети, які вони випускають по цілям..., а їх певне не так багато...
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06.10.2022 09:10 Відповісти
Якщо би були літаки,то й ракети би були.
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06.10.2022 09:14 Відповісти
 
 