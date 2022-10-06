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Уражено десятки районів зосередження техніки противника, знищено 4 ЗРК та склад боєприпасів, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Авіація Сил оборони завдала понад п’ятнадцять ударів по ворогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, підтверджено ураження дванадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, збито дев’ять ворожих БпЛА.
Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, а також вісім інших важливих об’єктів ворога.
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