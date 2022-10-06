Дві жінки загинули внаслідок удару по Запоріжжю, ушпиталено 3-річну дитину. Щонайменше 5 людей під завалами, - ОВА

Окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівках у Запоріжжі. Наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки! Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше перебуває 5 чоловік", - зазначив він.

За словами Старуха, багато людей врятовано.

"Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція", - резюмує він.

Зазначимо, що на світанку 6 жовтня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю.

Також читайте: Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено). ФОТОрепортаж