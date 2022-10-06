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війна (56581) Запоріжжя (1441) обстріл (21149) ракети (2817) смерть (6558) Старух (198)

Дві жінки загинули внаслідок удару по Запоріжжю, ушпиталено 3-річну дитину. Щонайменше 5 людей під завалами, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя

Окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівках у Запоріжжі. Наразі відомо про двох загиблих.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки! Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше перебуває 5 чоловік", - зазначив він.

За словами Старуха, багато людей врятовано.

"Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція", - резюмує він.

Зазначимо, що на світанку 6 жовтня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю.

Також читайте: Наслідки ударів по Запоріжжю: 7 ракет влучили у багатоповерхівки, зруйновано цілі під’їзди (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
Це він так домагається переговорів.
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06.10.2022 08:29
+6
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06.10.2022 08:39
+6
"Путин поручил организовать для детей с новых территорий отдых на каникулах" -цинічний плюгавий кондом. Горіти у Пеклі! Як і всій русні...
Царство Небесне загиблим, пораненим - одужання.
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06.10.2022 09:03
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Тільки кривавий маніяк таким чином пропонує стати під його знамена.
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06.10.2022 08:27 Відповісти
Це він так домагається переговорів.
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06.10.2022 08:29 Відповісти
Кацапи нелюди!
Гуляйполе наслідки удару по мирним людям:
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06.10.2022 08:29 Відповісти
При таких руйнуваннях жертв буде більше.
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06.10.2022 08:31 Відповісти
Процес словотворення триває - УШПИТАЛЕНО. Якось було написано "Наразі відомо про одного постраждалого, його ушпиталено. Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчалися діти з особливими ..."

Одним словом "Нарізі ушпиталено...". Бійки у нічних клубах Тернополя: ушпиталено молодика. На Львівщині з ознаками розладів травлення ушпиталено 57 бійців Нацгвардії військової частини...

У лікарнях Запоріжжя ушпиталено 76 людей, які знаходилися в обстріляній рашистами гуманітарній колоні...

Чи то жива українська мова, що продовжує розвиватися , чи то КАЛЬКА з чужого... Якщо вже Ушпиталено, то чому не ЗАшпиталено?

А без НАРАЗІ взагалі ніяк...
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06.10.2022 08:35 Відповісти
Я також про це. Раніше було слово лікарня для цивільних і шпиталь для військових. На сьогодні слово ушпиталено визиває подив,бо не думаю,що воно вірне
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06.10.2022 08:39 Відповісти
Українська мова, як і Україна... стражденна. На мою думку, навіть тепер їй наносять шкоди подібними слово-витворами, які насаджують ЗМІ, які економлять на справді грамотних редакторах. Одним словом, пишуть як говорять, а говорять як вчилися... Дякую.
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06.10.2022 08:45 Відповісти
Багато авторів нав'язуючи своє бачення, викликають мовну катастрофу. Я пройшлася по слову ушпиталено, виявляється,що раніше воно таки відносилося до військової служби. Зі Львова пішло при короні. Шпиталізовано синонім. Госпіталізовано також є,але не рекомендовано. Як можливо ушпиталено в лікарню...
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06.10.2022 08:53 Відповісти
Якщо маєте власну думку, то хоча б спробуйте її чітко висловити.
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06.10.2022 09:03 Відповісти
Ви свою чітко висловили? Як нічого. До чого ваш допис? Що корисного в ньому?
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06.10.2022 09:07 Відповісти
Якщо людина береться судити стосовно мовних питань і при цьому нехтує елементарними правилами граматики, думка такої людини не викликає довіри. Ось до чого мій допис.
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06.10.2022 09:24 Відповісти
Ви мій прапор бачили? За мій час перебування за кордоном, Україна змінювала закони граматики не один раз. Ви ж знову протролили мене на пустому місці, бо моє написане є в Інтернеті, з повним аналізом.
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06.10.2022 11:13 Відповісти
Ну, респект вам за те, що не забули за кордоном рідну мову.
Але маю зауважити, що немає законів граматики, а є правила. Це зовсім не тролінг. Я сумніваюся, що ви дійсно стежили за змінами в українській граматиці, але точно можу сказати, що правила пунктуації, які ви з легкістю обходите, весь час залишалися незмінними. На це можна було б не зважати, якби ви прокоментували повідомлення по суті, але ж ви торкнулися саме лінгвістичної теми.
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06.10.2022 13:42 Відповісти
Я поговорила з подругою,українкою Не можна писати ушпиталили в лікарню, бо це гра слів. Шпиталь і лікарня дві різні установи. Так само і тут. Направили,відвезли і ніяк не шпиталізували. Слово госпіталізація не є кацапським і тому не повинне бути видалене з користування. Є також стаціонарне лікування, що відноситься до лікарні. Повторюсь, слово взято зі Львова в період короно інфекції.
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06.10.2022 17:06 Відповісти
А де ви там побачили "ушпиталили в лікарню"? Нема там такого, не вигадуйте.
Ви ж кажете, що давно не живете в Україні, але при цьому знаєте, звідки й коли прийшло слово - ну хіба не дивна ви людина!
Одним словом, не забивайте собі голову тим, у чому не розбираєтесь.
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06.10.2022 20:56 Відповісти
Ви таки ведете дискусію на пустому місці, не знаючи ні що пишуть . Наприклад, Саакашвілі ушпиталили в тюремну лікарню. Повторюсь, за кордоном є і лікарні і шпиталі для цивільних. Де ви бачили шпиталь в Україні для цивільних. Ви розмовляєте з працівником військового шпиталю і медпрацівником,який володіє термінологією по медчасті.
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06.10.2022 21:07 Відповісти
Я не дискутую з вами. Лише намагаюся втовкмачити, що не варто виявляти впертість у питаннях, у яких ви не є фахівцем. Я б ніколи не наважився вступати з вами у суперечку з медичних питань, бо виглядав би невігласом.
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06.10.2022 21:40 Відповісти
Ви не надали ніяких доказів проти мого посту. Тільки особисте,що я не фахівець. Вибачте, але не бачу сенсу для подальшого розвитку розмови. Не нехтуйте українською мовою
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06.10.2022 22:01 Відповісти
Це ви нехтуєте елементарними розділовими знаками. Почитайте шкільний підручник, чи що... Ви вже вибачте.
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06.10.2022 22:26 Відповісти
Мокшанські пітараси
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06.10.2022 08:35 Відповісти
Кацапи, настане день і ви гірко пошкодуєте, що напали на Україну
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06.10.2022 08:36 Відповісти
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06.10.2022 08:39 Відповісти
Це свідомий геноцид ,путін і його варвари гірше гітлера.
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06.10.2022 08:52 Відповісти
зранку дивилася новини, колись жила у Запоріжжі, судячи з прикрас на розбомблених будинках, це, мабудь, десь у центрі..., жах, боюсь, щоб Запоріжжя не спіткала доля Харкова, боронь боже...
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06.10.2022 09:01 Відповісти
"Путин поручил организовать для детей с новых территорий отдых на каникулах" -цинічний плюгавий кондом. Горіти у Пеклі! Як і всій русні...
Царство Небесне загиблим, пораненим - одужання.
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06.10.2022 09:03 Відповісти
Сегодня ночью Запорожье бомбили дважды: около 1 часа и под утро. Сколько уж там было ракет, даже сбились со счета. От ЗСУ драпают, отрываются на нас.
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06.10.2022 10:01 Відповісти
 
 