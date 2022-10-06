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Дві жінки загинули внаслідок удару по Запоріжжю, ушпиталено 3-річну дитину. Щонайменше 5 людей під завалами, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівках у Запоріжжі. Наразі відомо про двох загиблих.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Попередньо щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки! Одна жінка загинула. Ще одна померла в машині швидкої допомоги. Під завалами будинків щонайменше перебуває 5 чоловік", - зазначив він.
За словами Старуха, багато людей врятовано.
"Серед них трирічна дівчинка, дитину ушпиталено. На місці подій триває рятувальна операція", - резюмує він.
Зазначимо, що на світанку 6 жовтня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю.
Топ коментарі
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Чи то жива українська мова, що продовжує розвиватися , чи то КАЛЬКА з чужого... Якщо вже Ушпиталено, то чому не ЗАшпиталено?
А без НАРАЗІ взагалі ніяк...
Але маю зауважити, що немає законів граматики, а є правила. Це зовсім не тролінг. Я сумніваюся, що ви дійсно стежили за змінами в українській граматиці, але точно можу сказати, що правила пунктуації, які ви з легкістю обходите, весь час залишалися незмінними. На це можна було б не зважати, якби ви прокоментували повідомлення по суті, але ж ви торкнулися саме лінгвістичної теми.
Ви ж кажете, що давно не живете в Україні, але при цьому знаєте, звідки й коли прийшло слово - ну хіба не дивна ви людина!
Одним словом, не забивайте собі голову тим, у чому не розбираєтесь.
Царство Небесне загиблим, пораненим - одужання.