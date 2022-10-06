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Нардепи хочуть кошти від націоналізованих активів спрямувати на свої округи, замість військових потреб, - Железняк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бюджет,откат

У держбюджеті-2023 немає статті витрат на соціально-економічні витрати та Державний фонд регіонального розвитку. Проте, схоже, нардепи знайшли можливість не обділити свої депутатські округи.

Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ

"Перший – аналог соцеконому, вноситься законопроєктом №8027 з гарною назвою "Створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії". Заглядаємо всередину: а там, виявляється, кошти від вже націоналізованих активів хочуть витратити на округи. Звичайно, під виглядом ліквідації агресії.
Цитата: "Рішення про виділення коштів з фонду приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом", - написав Железняк.

Щодо Державного фонду регіонального розвитку, за словами Ярослава Железняка, депутати планують прийняти депутатську правку про повернення ДФРР на суму 2 млрд грн

"Всі гроші з конфіскації мають зараз йти на військові видатки. Ми не можемо витрачати будь-які доходи на щось інше, оскільки міжнародні гроші на війну за визначенням не можемо використовувати", - зазначив нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У держбюджеті-2023 на марафон "Єдині новини" буде витрачено майже 600 млн гривень, - Железняк

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+18
Наголосувала 73% біомаса, тепер жеремо усі разом..
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06.10.2022 09:18
+15
Нардепы - это СН и обломки зажоперов ? Никаких сомнений
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06.10.2022 09:13
+12
Мда,лаяти Запад про мізерну логістику зброї можна і модно,при тому що самі кошти в кишені через модернізацію законів, бажають. Про які Леопарди можуть писати....просити,якщо що не день,то нові шпаринки для грабунку
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06.10.2022 09:15
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Нардепы - это СН и обломки зажоперов ? Никаких сомнений
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06.10.2022 09:13 Відповісти
Гниди!

Дороги замість набоїв 👿
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06.10.2022 10:05 Відповісти
Діду дай ракети!

хоча своя Вільха-М бьє на. 120 км
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06.10.2022 10:06 Відповісти
Про залізобетонні укріплення на Харківському, Чернігівському та Київському напрямках депутатам наср.Ть

нехай солдати знову своїми тілами оборону тримають 👿
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06.10.2022 10:10 Відповісти
Тобто просто перевести до своїх офшорів !
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06.10.2022 15:57 Відповісти
Мда,лаяти Запад про мізерну логістику зброї можна і модно,при тому що самі кошти в кишені через модернізацію законів, бажають. Про які Леопарди можуть писати....просити,якщо що не день,то нові шпаринки для грабунку
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06.10.2022 09:15 Відповісти
Про Леопарди треба писати щоб допомагати нашим ЗСУ .а про шпаринки для грабунку.для того щоб лохи знову не вибрали вальдемара.
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06.10.2022 09:19 Відповісти
Пусть заткнутся и сидят, если не в окнах, то молча. После раши ВСУ доберется и до них.
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06.10.2022 09:17 Відповісти
Наголосувала 73% біомаса, тепер жеремо усі разом..
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06.10.2022 09:18 Відповісти
і через діюче Г+Г і надалі буде
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06.10.2022 09:21 Відповісти
Якщо прийти до влади законним шляхом неможливо, то треба будувати шалаш в разлівє та пхати туди найдостойнішого. Інакше все життя будемо сморкатись в хусточки та клясти недолугий наріт, який не хоче голосувати так як треба
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06.10.2022 09:25 Відповісти
касап ротгожин, геть запоребрик!
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06.10.2022 10:02 Відповісти
"Накрило всіх!"
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06.10.2022 09:31 Відповісти
ніяк в голові не вкладається...як можна бути такими моральним уродами((((
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06.10.2022 09:21 Відповісти
Слуги урода - такі як є!
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06.10.2022 09:32 Відповісти
Нардепи яких фракцій?
Певно зелені виродки
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06.10.2022 09:22 Відповісти
Разом з опзж! Партії нема - партійці є! О как!
Вперше в історії парламентаризму! Здобуток зезидента!
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06.10.2022 09:35 Відповісти
Це все тому, що хтось дуже брехливий колись набрехав серед інших своїх брехливих обіцянок, що наступні вибори будуть на відкритій партійній системі
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06.10.2022 09:22 Відповісти
То може досить? Треба казати хто - Зеленський! Алеж як по фонтанам бігав!
Нажаль нв ійні фонтанів нема - самі міни.
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06.10.2022 09:38 Відповісти
Ну а хто ж? Ще 2014 року по фантанам бігав

Безсмертна мажоритарка. Як Охендовський розкрив секрет Порошенка

Президент Петро Порошенко після свого обрання у своєму виступу на сесії ПАРЄ заявляв, що новий парламент має обиратися за новим законом на пропорційній основі за відкритими списками
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06.10.2022 10:13 Відповісти
Ну і як це повпливає на вибори?Олігархи відкриють списки своїх підставних "кандидатів"з "героїчними" біографіями,проведуть "засівну" агітаційну кампанію,обісруть т.з. опонентів і..."мудрий" нарід знову в черговий раз масово "помилиться".
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06.10.2022 10:40 Відповісти
Ви вважаєте, що заявивши про потужну виборчу реформу, Петро Олексійович працював на олігархів?
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06.10.2022 11:31 Відповісти
Я прізвищ не називав,ну раз ви вже згадали, то відкрию таємницю. Петро Олексійович теж попадає під категорію "олігарх". Далі вже фантазуйте самі,на кого він там працював.
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06.10.2022 12:02 Відповісти
Как и ожидалось, всё деньги что нам будут давать в помощь эти казлы будут себе по карманам воровать, так что надо чтобы Европа контролировала денежные потоки
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06.10.2022 09:23 Відповісти
Полєсов,а по цій статті,чи застереженю Железняка,но щось асоціація по прізвищу,дуже вже неоднозначна,?Вже був матрос Железняк,ну що знов "Хай чабан ,усі гукнули,за отамана буде"? Полєсов,йдеться по конфісковані активи кацапських олігархів і підприємців.Це їх хочуть по округах "для відбудови".І саме цікаве-скрізь ***** побомбив,скрізь потрібно.Тільки депутати з Чернівців і області слиною захлинаються...
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06.10.2022 12:09 Відповісти
Ну и кто еще будет хайло открывать свое на Байдена, Шольца и Макрона, якобы они такие и сякие. Вот, сюда вот смотрите. На вот этих вот уродов.

Где список покупок за полгода беспошлинного ввоза автомобилей, ведь они же все зарегистрированы. Я хочу посмотреть, кто там купил бэнтли или другое дорогое авто, не имеющее или малоимеющее военное применение, а также с большим расходом топлива из-за излишней мощности. Есть такие люди. Это же самые настоящие подонки. А если они на госслужбе и купили авто (мускулкар из 80-ых с расходом 20-25 литров на сотню) за 150 тысяч евро без уплаты пошлины, то их необходимо просто расстрелять.

Та им насрать на народ и на Украину. Им лишь бы урвать денег, купить недвижимость во Франции и Кипре (для нищебродов-неудачников по их мнению, кто мало способен красть), а захватит ли кацапстан нашу страну, уничтожит ли народ - им ***** на это. Я клянусь, именно так и обстоят дела. Ничего для них не изменилось. И никого не трогают, прокуратура и суд в доле, силовики тоже, а порядочные люди в армии или работают для армии и народа и у них нету лишних сил на эту политическую муть. Арестов нету, штрафрот для арестованных тоже.
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06.10.2022 09:28 Відповісти
з успіхами ЗСУ іх стає усе більше і більше, бачу, як у нашому смт починають їздити випещені особі на великіх дорогих лайбах, паркуватись, як вони завжди ******* на 3 місця, скоро знов почнуть вчить народ, як треба жити, властники життя.. а були зникли десь
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06.10.2022 10:45 Відповісти
Т.е направить и развороварть по округам, как это они всегда делают или в лучшем случае потом будут рассказывать, что они лично, чуть ли не за свой счет, что-то там сделали.
С нетерпением ждем следующие выборы в Раду и все вспомним. Эти твари себя уже показали!!!
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06.10.2022 09:29 Відповісти
Тобто на власні потреби і це нормально. Вони туди прийшли щоб красти і рішать, що і хочуть робити.
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06.10.2022 09:29 Відповісти
А що це вже в нас війна закінчилася?!!! Чи може зелені десь там підкилимно вже з *уйлом" домовилася про "мир".
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06.10.2022 09:32 Відповісти
Пора вже єдині новини на фіг, щоб незалежні від влади журналісти могли розповідати всю правду про життя влади під час війни. А то тільки все те, що подобається владі і щоб ніхто не виходив за рамки цензора. Бо обнаглівша влада думає, що ніхто не побачить і не почує, що вона творить.
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06.10.2022 09:46 Відповісти
Будуть піаритись на своїх округах щоб їх лохи обрали знов.
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06.10.2022 09:46 Відповісти
Спочатку треба знищити монголоїдів, повернути границі 91 року а потім мислити простої округи!!!!!!!!
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06.10.2022 09:50 Відповісти
Монозброд є монозброд!
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06.10.2022 09:52 Відповісти
Коли кричать все для народу-будуть грабити....
Коли кажуть ви всі президенти-будуть грабити...
Коли кажуть по чому борщ і цибуля-будуть грабити...
Коли кажуть що посадять багатих-будуть грабити...

Голосуйте 73%
Ви їх надія
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06.10.2022 10:02 Відповісти
Все що потрапить нардепам у руки вони вкрадуть! Так було зажди !
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06.10.2022 10:09 Відповісти
При олігархічно-мафіозній системі "нардепи"-це упирі.Ті,що при владі-смокчуть зараз.Ті,що в опозиції-чекають своєї черги. Нарід на виборах- не зовсім розумні "статисти", які думають,що на щось "впливають",а насправді приводять до "корита" чергових "нардепів"-упирів.
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06.10.2022 10:31 Відповісти
Суки.Просто суки.хочте баньте,але слуги просто суки.
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06.10.2022 10:42 Відповісти
Зе дебілів-біля 85 % ,це неуточнено,у ВРУ та владних стуктурах УСІ-Д разом!
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06.10.2022 11:31 Відповісти
 
 