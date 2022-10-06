Нардепи хочуть кошти від націоналізованих активів спрямувати на свої округи, замість військових потреб, - Железняк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У держбюджеті-2023 немає статті витрат на соціально-економічні витрати та Державний фонд регіонального розвитку. Проте, схоже, нардепи знайшли можливість не обділити свої депутатські округи.
Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат України Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Перший – аналог соцеконому, вноситься законопроєктом №8027 з гарною назвою "Створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії". Заглядаємо всередину: а там, виявляється, кошти від вже націоналізованих активів хочуть витратити на округи. Звичайно, під виглядом ліквідації агресії.
Цитата: "Рішення про виділення коштів з фонду приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом", - написав Железняк.
Щодо Державного фонду регіонального розвитку, за словами Ярослава Железняка, депутати планують прийняти депутатську правку про повернення ДФРР на суму 2 млрд грн
"Всі гроші з конфіскації мають зараз йти на військові видатки. Ми не можемо витрачати будь-які доходи на щось інше, оскільки міжнародні гроші на війну за визначенням не можемо використовувати", - зазначив нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Дороги замість набоїв 👿
хоча своя Вільха-М бьє на. 120 км
нехай солдати знову своїми тілами оборону тримають 👿
Певно зелені виродки
Вперше в історії парламентаризму! Здобуток зезидента!
Нажаль нв ійні фонтанів нема - самі міни.
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Где список покупок за полгода беспошлинного ввоза автомобилей, ведь они же все зарегистрированы. Я хочу посмотреть, кто там купил бэнтли или другое дорогое авто, не имеющее или малоимеющее военное применение, а также с большим расходом топлива из-за излишней мощности. Есть такие люди. Это же самые настоящие подонки. А если они на госслужбе и купили авто (мускулкар из 80-ых с расходом 20-25 литров на сотню) за 150 тысяч евро без уплаты пошлины, то их необходимо просто расстрелять.
Та им насрать на народ и на Украину. Им лишь бы урвать денег, купить недвижимость во Франции и Кипре (для нищебродов-неудачников по их мнению, кто мало способен красть), а захватит ли кацапстан нашу страну, уничтожит ли народ - им ***** на это. Я клянусь, именно так и обстоят дела. Ничего для них не изменилось. И никого не трогают, прокуратура и суд в доле, силовики тоже, а порядочные люди в армии или работают для армии и народа и у них нету лишних сил на эту политическую муть. Арестов нету, штрафрот для арестованных тоже.
С нетерпением ждем следующие выборы в Раду и все вспомним. Эти твари себя уже показали!!!
Коли кажуть ви всі президенти-будуть грабити...
Коли кажуть по чому борщ і цибуля-будуть грабити...
Коли кажуть що посадять багатих-будуть грабити...
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