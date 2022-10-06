Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 330 осіб, 266 літаків, 232 гелікоптери, 2449 танків, 1424 артсистеми, 5064 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 61 330 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 61330 (+330) осіб ліквідовано,

танків - 2449 (+14) од,

бойових броньованих машин - 5064 (+26) од,

артилерійських систем - 1424 (+10) од,

РСЗВ - 344 (+3) од,

засоби ППО - 177 (+0) од,

літаків - 266 (+0) од,

гелікоптерів - 232 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1047 (+15),

крилаті ракети - 246 (+0),

кораблі /катери -15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3854 (+13) од,

спеціальна техніка - 134 (+2).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках", - зазначають у Генштабі.