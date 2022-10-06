Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 330 осіб, 266 літаків, 232 гелікоптери, 2449 танків, 1424 артсистеми, 5064 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 61 330 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 61330 (+330) осіб ліквідовано,
танків - 2449 (+14) од,
бойових броньованих машин - 5064 (+26) од,
артилерійських систем - 1424 (+10) од,
РСЗВ - 344 (+3) од,
засоби ППО - 177 (+0) од,
літаків - 266 (+0) од,
гелікоптерів - 232 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1047 (+15),
крилаті ракети - 246 (+0),
кораблі /катери -15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3854 (+13) од,
спеціальна техніка - 134 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках", - зазначають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Вот когда будут взрывы на России с гибелью женщин и самих мусорков, ой вот тогда начнется хаос. Это совсем иного уровня жертвы. Тогда они будут боятся за свое будущее, что не будет ни работы в мусарне, ни бабы для секса.
літаків - 266 (+0) од,
гелікоптерів - 232 (+0) од
на інфографіці геть другі цифри,виправіть.