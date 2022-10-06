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В окупованих Рубіжному та Старобільську посилено фільтрацію. Ворог боїться наступу ЗСУ, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина

Російські окупанти проводять посилені фільтраційні заходи в Рубіжному й Старобільську, що в Луганській області, побоюючись контрнаступу й диверсантів з боку українців.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ

"Через небезпеку наступу ЗСУ у Рубіжному окупанти для виявлення українських диверсантів ввели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи. Фільтрація і в Старобільську, де завчасно перевіряють усіх, хто хоче виїхати на територію РФ – бажаючих останніми днями значно побільшало. З "міркувань безпеки" росіяни вирішили ще й відключити там зв’язок", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Бериславський район!
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Де орки? Хто що бачив, чув?

Напишіть до бота по можливості

@nadzor_kherson_bot
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06.10.2022 09:26 Відповісти
Раз выключили, значит есть рации у кацапов рабочие у всех. Иначе они бы с ватосамками в ОРДЛО бы общались своими по обычной связи и не дали бы ее отрубить. То есть связь через аэростаты поддерживается. Висит штука на 2000-5000 метров с ретранслятором в десятках км от фронта и через нее поддерживается связь в том числе между взводами в одном городе друг с другом в 500м друг от друга, но дома мешают им плюс от наших РЭБ они прикрыты теми же домами. Связь вполне может быть цифровой и защищенной и не только на мотороллах, некоторые китайские рации по 200 баксов вполне себе рабочие после перепрошивки и замены антенны, ну и ряда операций типа раздвигания витков в катушке. Надо бы сбить эти аэростаты (ничего им не будет, упадут с целыми деталями и солнечной батареей, там мощность ретранслятора совсем небольшая, главное высота и антенна, но это несколько часов на их ремонт) и лишить кацапов вообще какой-либо связи на время штурма. Но чем сбить эту штуку в 50-100км от фронта на такой высоте, даже снайперка с 3.5кДж не дострелит и попасть невозможно, ветром сдует. Тут 12.7 или 20мм надо с трассерами штук 30 и это уже во фронте. Американцы пускай быстренько сделают осколочные ракеты с gps именно на подрыве на такой высоте подрыва с 3д координатами наведения на цель. Иначе штурмовать ОРДЛО будет сложно, у них вычищено партизанское движение очень серьезно, разломать антенны на вышке или крыше дома болгаркой аккумуляторной мало кто сможет и это огромный риск для человека. Надо БПЛА сделать с подвесом с моторчиком и алмазным диском, который будет пилить антенны кацапские, буквально 1-2 опоры срезал и она упадет и ремонт минимум 4-6 часов будет, либо кабель перерезал, если на часик надо рубануть. Вполне можно поснимать антенны в округе с ретрансляторами, где нет глушилок дронов. То шо надо будет.
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06.10.2022 09:47 Відповісти
В 14 році там був зв"язок через Zello. Я слухав що вони там калякали між собою.
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06.10.2022 09:54 Відповісти
ждуны потянулись на расею. Природа среда Старобельска начала очищаться.
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06.10.2022 10:11 Відповісти
 
 