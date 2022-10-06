Росії не вистачає особового складу для оборони Херсонської області, - британська розвідка

Просуваючись на південь, українські підрозділи відсунули лінію фронту ще на 20 км. Тому Росія ймовірно, планує розгортання мобілізованих резервістів на Херсонщині.

Про це, посилаючись на дані розвідки, повідомляє міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться в огляді.

Для поповнення російських сил в цьому районі є один з небагатьох доступних шляхів - пошкоджена річкова переправа через Дніпро.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ має значні успіхи у наступальних операціях на північно-східному та південному фронтах, - британська розвідка

"Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш стійкою; але політичним імперативом буде залишатися й оборонятися", - вважає британська розвідка.

Зазначається також, що Росія залучила до оборони Херсона більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу.

"Таким чином, Росія наразі має мало додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі", - йдеться огляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ має значні проблеми не лише з мобілізацією, але й з призовом, - британська розвідка