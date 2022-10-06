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Росії не вистачає особового складу для оборони Херсонської області, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Просуваючись на південь, українські підрозділи відсунули лінію фронту ще на 20 км. Тому Росія ймовірно, планує розгортання мобілізованих резервістів на Херсонщині.

Про це, посилаючись на дані розвідки, повідомляє міністерство оборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ

"Російське командування, ймовірно, розглядає зростаючу загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться в огляді.

Для поповнення російських сил в цьому районі є один з небагатьох доступних шляхів -  пошкоджена річкова переправа через Дніпро. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ має значні успіхи у наступальних операціях на північно-східному та південному фронтах, - британська розвідка

"Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш стійкою; але політичним імперативом буде залишатися й оборонятися", - вважає британська розвідка.

Зазначається також, що Росія залучила до оборони Херсона більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу.

"Таким чином, Росія наразі має мало додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі", - йдеться огляді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ має значні проблеми не лише з мобілізацією, але й з призовом, - британська розвідка

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
А смысл сейчас для типичного кацапа воевать? 24-го февраля была тотальная мотивация: деньги, грабежи, изнасилования и просто сафари с пытками устраивать ради самоудовлетворения собственной значимости. Очень приятные вещи для русского (бурят и остальных тем более). Им день и ночь показывали весьма неплохие домишки и квартиры в Ирпене и Буче и говорили, что вы можете грабить все что унесете, насиловать кого хочешь, никаких запретов нету, получайте удовольствие. И много орков на это клюнуло.

Теперь уже не так. Даже если урукхай сможет выиграть все битвы и выжить с 4 концами (с пятью точнее), то его ждет раздолбанный артиллерией населенный пункт с полностью выехавшими женщинами и вообще без единой ценной вещи. Деньги большие платить уже перестанут, так как признали территорию за свою. В спине стоят кадыровцы, которые отнимут то, что смог украсть. Еще последний шанс заработать - это поймать первую волну мобилизации и снять с них всю тактику и ценные вещи, отправив их воевать в берцах вонючих и с каской стальной. Это довольно вкусно еще, с каждого мобилизаванного можно под 500000 рублей набрать с него и с его рюкзака. Но затем и они закончатся плюс будет налажена схема отжима еще до попадания на фронт. Все, уже воевать потерян интерес, нету мотивации. Зато есть мотивация напасть на Рублевку на шикарные дачи, где есть вообще все, о чем можно мечтать. Только поддержка генералов нужна, чтобы перекинули танки и бмп поездами до Москвы, а дальше легкое сафари против мусоров и шикарная добыча в дорогих дачах плюс местные бабы, которым не дали выехать в Европу. Просто кайф там ждет.
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06.10.2022 10:11
+7
а мобікі що ж..., з них можно просто греблю скласти...
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06.10.2022 10:11
+7
в Херсоне назревает большой кацапский могильник. Закончится всё для русни Херовым Сном
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06.10.2022 10:15
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І це радує ))
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06.10.2022 10:00 Відповісти
У британців як завжди,дитячі погляди на війну.по-перше наші продвинулись на 30 км.по-друге як вони планують когось розгортати якщо кацапська логістика під нашим контролем по-третє перевага у людях на відкритій місцевості нічого не варта,просто наші воїни майстерно ведуть війну.
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06.10.2022 10:19 Відповісти
За 2 дні 40 км від британців.
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06.10.2022 11:17 Відповісти
у повідомленні міністерства такого немає.вчіть ангілйську.
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06.10.2022 11:21 Відповісти
Тоді питання до Цензор. Інформація була учора,навіщо писати те саме сьогодні.
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06.10.2022 12:25 Відповісти
Незабаром підвезуть зеків з бомжами. Окуєнні вояки. Трєпєщі Америка.
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06.10.2022 10:06 Відповісти
а мобікі що ж..., з них можно просто греблю скласти...
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06.10.2022 10:11 Відповісти
А смысл сейчас для типичного кацапа воевать? 24-го февраля была тотальная мотивация: деньги, грабежи, изнасилования и просто сафари с пытками устраивать ради самоудовлетворения собственной значимости. Очень приятные вещи для русского (бурят и остальных тем более). Им день и ночь показывали весьма неплохие домишки и квартиры в Ирпене и Буче и говорили, что вы можете грабить все что унесете, насиловать кого хочешь, никаких запретов нету, получайте удовольствие. И много орков на это клюнуло.

Теперь уже не так. Даже если урукхай сможет выиграть все битвы и выжить с 4 концами (с пятью точнее), то его ждет раздолбанный артиллерией населенный пункт с полностью выехавшими женщинами и вообще без единой ценной вещи. Деньги большие платить уже перестанут, так как признали территорию за свою. В спине стоят кадыровцы, которые отнимут то, что смог украсть. Еще последний шанс заработать - это поймать первую волну мобилизации и снять с них всю тактику и ценные вещи, отправив их воевать в берцах вонючих и с каской стальной. Это довольно вкусно еще, с каждого мобилизаванного можно под 500000 рублей набрать с него и с его рюкзака. Но затем и они закончатся плюс будет налажена схема отжима еще до попадания на фронт. Все, уже воевать потерян интерес, нету мотивации. Зато есть мотивация напасть на Рублевку на шикарные дачи, где есть вообще все, о чем можно мечтать. Только поддержка генералов нужна, чтобы перекинули танки и бмп поездами до Москвы, а дальше легкое сафари против мусоров и шикарная добыча в дорогих дачах плюс местные бабы, которым не дали выехать в Европу. Просто кайф там ждет.
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06.10.2022 10:11 Відповісти
немного не так, как Вы описываете. Они нихера не знают, куда едут, и что их ждет. Послушайте последних свежих *******, которые в августе припёрлись в свой зажопинский военкомат. Они реально живут в своём удобном информационном пузыре.
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06.10.2022 10:17 Відповісти
Только поддержка генералов нужна, чтобы перекинули танки и бмп поездами до Москвы.

підтримка мовчпзна вже є.після поразок Генералісимуса Пу і

Путин сегодня сделал плевок офицерам РФ

І достатньо,щоб рашенгенерали нічого не робили.

а "Росгварді"" при "серйозних заворушках""не потягне"
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06.10.2022 10:34 Відповісти
Поки що тільки мрії. Ще занадто сильний глибинний страх перед пляшкою.
Але він тане разом з московитським військом.
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06.10.2022 10:39 Відповісти
в Херсоне назревает большой кацапский могильник. Закончится всё для русни Херовым Сном
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06.10.2022 10:15 Відповісти
Окупованої території буде менше в цілей для нашої арти більше.
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06.10.2022 10:21 Відповісти
Ви часом не киянин?
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06.10.2022 10:34 Відповісти
має на меті розгортання мобілізованих резервістів

зрозуміліше би було уточнити - поповнення "чмобіками" переполовинених рашистських окупаційних військ )
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06.10.2022 10:26 Відповісти
Кацапам і кремлівському фюреру- вбивці, не вистачає мізків і здорового
глузду , бо вони там всі ***@ нуті на всю голову 😡
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06.10.2022 12:27 Відповісти
 
 