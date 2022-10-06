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Понад 100 фактів утиску української мови довели на тимчасово окупованих територіях, - Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

кремінь

На тимчасово окупованих територіях України виявлено і доведено понад 100 фактів лінгвоциду - цілеспрямованої заборони та утисків української мови.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ, про це на брифінгу повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Таких фактів ми зібрали понад 100, які доведені, з відео-, аудіофайлами. Це стосується зовнішньої реклами, освітнього процесу, діяльності окупаційної влади, телебачення, радіомовлення, так званих пересувних зомбоящиків тощо", - сказав Кремінь.

Він зазначив, що інформація про факти лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях, як і минулого року, так і в цьому році збирається з відкритих джерел - інтернет-ресурсів, газет, повідомлень в соцмережах, телеграм-каналах, повідомлень міських голів, керівників обласних ВЦА. Це стосувалося Сумської, Чернігівської областей, Маріуполя, Мелітополя та ін.

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"З точки зору правоохоронних органів потрібен заявник, який наживо, письмово дасть згоду на надання такої інформації. У нас є співпраця з правоохоронними органами, які зацікавилися цією інформацією, і ми допомагаємо їм, щоб кожен громадянин України, який зазнав переслідувань або за мовною ознакою, що кваліфікуємся за ст. 161 Кримінального кодексу України, або за іншими статтями, став свідком. І це зрештою допоможе узагальнити всі матеріали, які можуть далі піти і до міжнародних інстанцій в тому числі", - сказав Кремінь.

Він наголосив, що утиски українців за мовною ознакою на тимчасово окупованих територіях, порушення мовних прав громадян є одним з елементів геноциду українського народу, який проводить Росія.

Автор: Анастасія Потіха
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06.10.2022 10:33 Відповісти
Нащо ти постійно цю гидоту тулиш, начебто як їх і справді утискали?...
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06.10.2022 12:59 Відповісти
Це історія і якою вона є, такою і залишиться.
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06.10.2022 13:05 Відповісти
Добре, хай буде історія де путін прийшов на допомогу, ущімльонним бєндєравцами і дозволив їм гаваріть на язикє....
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06.10.2022 14:40 Відповісти
 
 