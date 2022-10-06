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Російські дрони-камікадзе можуть пролітати дистанцію до 1 тис. км, їх можуть запускати з Білорусі та РФ, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,дрони

Дрони-камікадзе іранського виробництва, які все частіше почали використовувати російські окупанти, можуть пролітати дистанцію до тисячі кілометрів.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, окупанти зараз частіше використовують для атаки саме дрони-камікадзе іранського виробництва, тому що вони економлять дороговартісни ракети, яких стає дедалі менше.

"Високоточна зброя коштує мільйони доларів, деякі зразки - 13 млн доларів за ракету. Тому вони використовують і надалі будуть застосовувати дрони -"шахіди", - додав Ігнат.

Водночас, наголосив, речник Повітряних Сил, щоразу українські воїни збивають ці дрони більш успішно. Частіше за все дрони знищуються зенітно-ракетними військами.

"Так, вони можуть залітати. За заявленими характеристиками - це 2,5 тис. кілометрів, але це перебільшена цифра. Проте до тисячі кілометрів вони можуть летіти і запускатись з різних точок - з Білорусі, Росії. До цього також потрібно готуватись. Поки що це південь. Не варто надто демонізувати цю ситуацію, тому що окрім цих БпЛА у Росії є значно потужніша зброя", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 9 безпілотників-камікадзе "Shahed-136" знищено на Півдні, - Повітряні сили

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Ну а де ж українські дрони-камікадзе здатні долати 1000 км? Була ж ціла кіпа українських виробників БПЛА, як приватних так і державних? Чому їм нічого не замовили? Знову "проїпали"?
Чи не забагато цих "пройопів" за які українці платять своїм життям чи здоров'ям?
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06.10.2022 10:53
+7
По задумам офісу президента ******* асфальтометальні машини можуть бути дуже ефективними в боротьбі з іранськими дронами
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06.10.2022 11:19
+4
Скоріше єрмак з підручними зі сраки стирчить поперек всього.
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06.10.2022 11:11
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Все тот же вопрос: где наша, украинская современная «зброя»? Где мощные развитые системы ПВО с искусственным интеллектом? Где?!!
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06.10.2022 10:51 Відповісти
Вы хотите сбивать тысячи примитивных и дешовых дронов дорогущими ракетами с высоким интелектом? Я подозреваю что ***** именно ето и добивается. Для сбития газонокосилки не нужно высокоинтелектуального оружия. Нужно просто поставить хорошо оборону и сбивать ето говно огнестрелтьным оружием или максимум из ПЗРК
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06.10.2022 10:55 Відповісти
О! Астанавитесь. Не приписывайте мне, пожалуйста, ваши измышления. Системы ПВО и ПРО может включать радары, центры управления и целеуказания и пуковые установки.
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06.10.2022 10:58 Відповісти
не так швидко. диванні аналітики, диванні експерди та диванні пиз*уни ще не встигли розробити та зробити.
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06.10.2022 11:08 Відповісти
З ваших слів - хтось "про@бал".... т-с-с-с
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06.10.2022 13:04 Відповісти
По задумам офісу президента ******* асфальтометальні машини можуть бути дуже ефективними в боротьбі з іранськими дронами
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06.10.2022 11:19 Відповісти
На будівництві теж непогано крадуть,і на митниці,і в медицині,і в любій галузі,де можна прокрутити схеми.А ще судді з прокурорами...Куди не кинь око-скрізь гешефти.Так,що не асфальтом єдиним...
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06.10.2022 12:21 Відповісти
Точно, Порошенка сволочь в карманы страны залез и на оружие с обороной всё отжимал ещё и Одесскую трассу строил, а Супруниха в карманы мед-корпорационной мафии полезла. Получили в 2019 по рукам и уже с весны сидят)
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06.10.2022 12:33 Відповісти
Нащо вам та ******* зброя? Щоб наживатися на війні?
Подивіться краще який гарний асфальт у нас зараз!
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06.10.2022 12:39 Відповісти
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06.10.2022 13:06 Відповісти
Ну а де ж українські дрони-камікадзе здатні долати 1000 км? Була ж ціла кіпа українських виробників БПЛА, як приватних так і державних? Чому їм нічого не замовили? Знову "проїпали"?
Чи не забагато цих "пройопів" за які українці платять своїм життям чи здоров'ям?
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06.10.2022 10:53 Відповісти
То, что предлагал Касьянов и Ко годилось только для разведки (и то не всегда. Или в утиль.
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06.10.2022 11:00 Відповісти
А що, тільки Касьянов щось пропонував? До чого тут це?
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06.10.2022 11:03 Відповісти
Невже так важко зробити такiж самi дрони? Хочя як що цапки з сраки стирчять, то тодi так, питання знiмаеться.
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06.10.2022 10:59 Відповісти
Скоріше єрмак з підручними зі сраки стирчить поперек всього.
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06.10.2022 11:11 Відповісти
1000 км. Четырехцилиндровый двигатель будет жрать литра 4. Бак 40 литров. Врывчатки скоко- то не помню. Как эта ***** вообще летает?
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06.10.2022 11:18 Відповісти
Хер його знає який там рабочий об'єм двигуна... Можливо воно на ефірі працює...
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06.10.2022 12:47 Відповісти
Та вроде кубиков 50 один
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06.10.2022 12:50 Відповісти
Двигун від мопеда і бак 40 літрів і скільки корисного навантаження? Бак з паливом. Або несете якусь дурню
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06.10.2022 13:11 Відповісти
Читать умеешь? 4 мопеда, 1000 км. Калькулятор найди в телефоне
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06.10.2022 13:13 Відповісти
Дальність польоту більша, ніж дальність зв'язку (наземна станція), але ця проблема, ймовірно, вирішується за допомогою супутникового зв'язку або за допомогою GPS для польоту до приблизного місця, а потім перемикається на автоматичне наведення. Припускають, що цей безпілотник має інфрачервоні датчики для автоматичного пошуку цілі в кінці.
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06.10.2022 11:18 Відповісти
Ця хреновина ніяк не керується с точки пуску. Вона на автопілоті по навігаційні системі рухається. Тому неможливо перехопити чи знищити керування якого не існує фізично.
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06.10.2022 11:44 Відповісти
Да *баните уже по какому-нибудь областному центру РФ и Беларуси нашими БПЛА и на хвостовой балке напишите ГЕРАНЬ-2.
===============
Наша слабость в нашей сентиментальности
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06.10.2022 11:34 Відповісти
А нам какие-то пукалки понадавали на 10 км и со взрывчаткой,чтоб ворон пугать. Ну да.. а то мало ли... ещё эскалация начнётся.
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06.10.2022 12:04 Відповісти
Прочитав останній комент якогось пдрс*а Гаррі Грант, явного кацапобидлюка згідно сукупності його коментів на Ц, інші не став навіть читати.
Не знаю, чи помічають це адміни, але під подібними новинами кишить кацапобидлотними ботами з "аналітикою", як у цього бидлоїда - " ... нам какие-то пукалки понадавали на 10 км и со взрывчаткой,чтоб ворон пугать". Падлюка поганить наших сюзників, без допомоги яких ВСУ оборонялись би десь у Львівській та Волинських областях. А воно б, звичайно, вже б прислужувало в окупаційній мусорці та катувало б наших патріотів.
Що треба адмінам, що вичищати таку погань з сайту, щоб вони ПРЯМО писали такі коменти - "нам ПІНДОСИ какие-то пукалки понадавали на 10 км и со взрывчаткой,чтоб ворон пугать" ?
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06.10.2022 12:25 Відповісти
БЛИН, да шо таке - хто в Цензорі пише заглавія ?

«Російські дрони-камікадзе»⁉️⁉️⁉️⁉️
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06.10.2022 13:42 Відповісти
 
 