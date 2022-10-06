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ЄС має намір формально започаткувати військову тренувальну місію для України, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рішення про військову тренувальну місію мають прийняти 17 жовтня на Раді міністрів ЄС із закордонних справ.

Про це у власному блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій написав високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ

"Під час наступної Ради міністрів ЄС із закордонних справ 17 жовтня, сподіваюся, ми зможемо формально започаткувати нашу тренувальну місію для Збройних сил України", – написав Боррель.

Боррель наголосив, коментуючи спроби Росії анексувати окуповані території України та погрози використання ядерної зброї, що Євросоюз продовжить рішучо підтримувати Україну у  її боротьбі проти російського вторгнення.

"Як ЄС, ми чітко зазначили, що ми ніколи не визнаємо цю анексію і не дозволимо залякати себе російськими погрозами та ескалацією. Навпаки, ми посилимо нашу стратегію з підтримки України – військову, фінансову та політичну, будемо підвищувати тиск на Росію застосуванням більшої кількості санкцій, та підтримувати наших партнерів для подолання наслідків цієї війни…. Разом з цим, ми готові просувати дипломатичні рішення, якщо обставини знову дозволять робити це змістовним чином", – сказав Боррель.

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Автор: Марина Макєєва
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Нужно делать это очень масштабно и качественно! Украина по сути защищает Европу. Европа строит свою защиту - обучая Армию Украины.
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06.10.2022 10:50 Відповісти
Хто кого будет тренировать?
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06.10.2022 10:52 Відповісти
 
 