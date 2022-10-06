УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12444 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
20 758 222
війна (56641) Ілон Маск (159) Ліндсей Грем (20)

Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України "віддають перевагу Росії" та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

маск

Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск посперечався з американським сенатором Ліндсей Гремом, щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Американський сенатор Ліндсей Грем розкритикував "мирний план" Маска.

На що мільярдер заявив, що необхідно "підтримувати волю людей, які живуть у будь-якому конфліктному регіоні"

"Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми маємо у будь-якому конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе. Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні регіони країни мають російську більшість і вони віддають перевагу Росії", - відповів Маск.

Маск опублікував карту електоральних вподобань за 2012 рік, де показано, що тоді більшість мешканців південних та східних областей голосували за "Партію регіонів".

"Очевидно, що не всі, хто голосував за проросійську партію, хотіли приєднатися до Росії, але було б некоректно сказати, що ніхто не хотів", - додав засновник SpaceX та Tesla.

Нагадаємо, раніше засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск у твіттері запропонував Україні укласти мир з РФ на капітулянтських умовах.

Читайте: План Маска для України - непрактичний і аморальний, - Washington Post

Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України віддають перевагу Росії та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності 01
Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України віддають перевагу Росії та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності 02
Ілон Маск заявив, що деякі східні регіони України віддають перевагу Росії та опублікував карту політичних уподобань українців 10-річної давності 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+76
"Вторая армия мира" получила в зубы от смешных провинциалов-"салоедов"

Ох, как же я кайфую в последнее время, листая россиянские паблики и странички гордых дыровцев в обоссанном тельнике. Варианты реакций там меня радуют больше даже, чем посмотреть барбекю из запоребрика на ночь.

Первый типаж, которого сейчас прям очень дохера, это "Обиженка". Его обманули: его не одели, не обули и бросили в кирзе 75го года голой жопой на отъявленного негодяя с Хаймарсом, Джавелином и в Ловах за 300 баксов.
Причем, его обманули не по сути, не в тот момент, когда сказали, что убивать соседей - дело богоугодное, почетное и прибыльное. Нет, ну всё норм, он по-прежнему уверен, что нас всех хорошо бы убить, но ***** шото как-то трудно в кирзе и каске из говна.
Дайте мне НАТОвскую экипировку, НАТОвское вооружение и НАТОвских командиров, и тогда мы покажем мощь рассейскую! Тогда ух! Тогда ого-го! Ну а так - любил я в ротовое отверстие этот цирк, нас 15 осталось из батальона, хочу на ручки.

Другой типаж - мамки и прочие самки этого альтернативного биологического вида.
- Мам, я в плену.
- Эм..Хм..Ну вы ж там всех победили?
- Нет, мам, нас двое выжило, в плену. Остальных в мешках домой повезут.
- Эм...Хм ...Ну вы ж там всех победили?
- Нет, мам, нас на убой послали!!!!
- Руководству виднее. Значит так надо. Значит так правильно, ты родину защищаешь!
- От кого я защищаю родину под Харьковом?
- От американцев!
- Тут нет американцев!
- Тебе уже мозги промыли.
И всё, и точка. Даже не спрашивают как кормят, не ****** ли кровиночку, что сделать для его обмена, куда звонить. Вообще отмороженные. Отношение к потомству как у гуппиков.

Есть те, кто до сих пор всех победит, покажет кузькину мать, большой пролетарский прибор он клал на всё, Путин сказал "Надо"!, он ответил: "Есть!".
Это в основном ЧМОбики в период транспортировки групп мелкого рогатого скота в районы переработки.
Они ещё не знают, что им дадут винтовку Мосина, икону и ***** от офицера.
Они ещё не знают, что пленного чеченца обменяют за пару часов, а его отсутствия после очередного отрицательного наступления никто и не заметит.
Он - самый яркий представитель нации: нажраться, вытворить эпичную ***** и некрасиво сдохнуть.

А самое радостное для меня то, что вообще перестало попадаться смешливое отношение к Украине. Только страх или ненависть. Никакого "один народ", никаких "братья", никаких "та как два пальца об асфальт".
И вот это нынешнее отношение запоребриков к нам, мне гораздо приятней прошлого снисходительного, барского похлопывания по плечу.

"Вторая армия мира" получила в зубы от смешных провинциалов-"салоедов".
Их репутация никогда не будет прежней.
Они деморализованы, и не понимают - как же так? Не понимают, зачем воюют и почему не могут победить.
Их пропагандистки начинают потихоньку сливаться: "Я не власть, я простая баба, у меня трое маленьких детей".

Да, их много. Они не люди. Цивилизационный налет на этих существах оказался просто маскировочной сетью.
Но они уже проиграли, просто пока об этом не знают.

Tanya Adams
показати весь коментар
06.10.2022 10:59
+72
та що цей придурок ніяк не заспокоїться, хто тебе питає. займайся тим в чому розбираєшся.
показати весь коментар
06.10.2022 10:58
+43
показати весь коментар
06.10.2022 11:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Насчет РФ. В мире немало разных авторитарных государств, некоторые из которых находятся под санкциями (КНР, Иран, Пакистан,КНДР, Бирма, Венесуэла и т.д.), но ни одно из них с настоящее время, не присоединяло с помощью вооруженной агрессии к себе территорию чужого государства, не творила то, что делает сейчас РФ в Украине. РФ и ее руководство совершает тягчайшее преступление в международных отношениях, которое никто никогда не простит.
показати весь коментар
06.10.2022 13:01 Відповісти
А Маск в курсе, что вся Мексика разговаривает на испанском языке, но это не значит, что Мексика - часть Испании.
показати весь коментар
06.10.2022 13:02 Відповісти
Забаньте этого батарейкина в его же Твиттере и поскорее отправьте его на Марс проводить опросы среди марсиянцев!
показати весь коментар
06.10.2022 13:20 Відповісти
Ошибся я на счёт Маска.
Думаю он проталкивает взгляд части политиков в США.
Он упорно показывает свою глупость всем и ведёт оболванивание своих поклонников.
Готов скпзать ему в лицо ,что он fool.
показати весь коментар
06.10.2022 13:22 Відповісти
я ему уже это написал, только похлеще
показати весь коментар
06.10.2022 19:52 Відповісти
Маск бізнесмен, а не інженер і не політик, його бізнес зараз отримує втрати через війну в Україні, так як Тесла сильно закредитована компанія а після купівлі Твітера за кретині гроші він ще більше погрузне в них.... А війна в Україні збільшує інфляцію і це примушує ФРС піднімати ставку і відповідно йому прийдеться більше платити по кредитах....

Ну а ще Маск не власник своїх бізнесів там є мажор акціонери і він просто так нічого не говорить значить комусь з бізнес еліти потрібна зміна суспільної думки США перед виборами...
показати весь коментар
06.10.2022 13:23 Відповісти
Маски сброшены!
показати весь коментар
06.10.2022 13:26 Відповісти
Не думал, что Маск настолько тупой. Кто-нибудь заткните его! В конце-концов, если кто-то хочет жить в роzzии что мешает ему туда переехать?? Чемодан, вокзал, роzzия и нет проблем!
показати весь коментар
06.10.2022 13:29 Відповісти
Бізнесмен він талановитий.. а взагалі довбойоб довбойобом.
показати весь коментар
06.10.2022 13:38 Відповісти
Видно, кацапка, яку від взявся відправити в космос, добряче запудрила йому мізки. Звідки ще він міг узяти карту 10-річної давності?
показати весь коментар
06.10.2022 13:50 Відповісти
Нагуглил за три минуты. В Америке, где половина населения не знала про существование Украины до начала войны, а девять из десяти не покажут на карте, довод прокатит. Не ищите злого умысла там, где всё объясняется.

З.Ы. Это не упрёк Американцам. Я вот не знал, что Голливуд находится в Лос Анжелесе, пока туда жизнь однажды не занесла.
показати весь коментар
06.10.2022 19:55 Відповісти
пошёл он ***** этот *****!и кстати нужно проверить откуда его бабло,кацапы явно посторались,ведь он самый богатый в мире!
показати весь коментар
06.10.2022 13:51 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2022 14:20 Відповісти
МАСК ХОЧЕТ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ. НАВЕРНОЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
06.10.2022 14:41 Відповісти
он заблуждается. не компетентен в вопросе.
карты 2012 давно не актуальны, после 2014, а тем в 2022.
показати весь коментар
06.10.2022 15:10 Відповісти
Этот чел теперь войдёт в историю как ссыкливое говно.
показати весь коментар
06.10.2022 15:23 Відповісти
До речі, сенатор Лідсі Грем - це сподвижник Джона Маккейна. І перший конкурент Трампа на перемогу в праймеріз слонів.
показати весь коментар
06.10.2022 16:02 Відповісти
Навіщо говорити те, в чому зовсім не петраєш? Недолугий піар.
показати весь коментар
06.10.2022 19:24 Відповісти
вы почитайте что он там дальше пишет...ну и что мол, как проголосовали. Но кто-то же из них хотел в россию?
так давайте им пол-Укрианы отдадим!!
пусть заберет свои гребаные старлинки и в суд подать на урода, чтобы варежку захлопнул.
показати весь коментар
06.10.2022 20:32 Відповісти
Перестаньте робити рекламу Маску. Він вже задовбав. Ігноруите його і він заткнеться
показати весь коментар
06.10.2022 20:51 Відповісти
Карти радянського союзу чи рашистської імперії 1913 року з "уподобаннями" йому пуйло не підганяло?
показати весь коментар
07.10.2022 22:04 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 