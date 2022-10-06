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Понад 50% українців отримують новини із соцмереж, а для 40% основним джерелом залишається телебачення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

соцмережі

Більшість українців отримують новини із соціальних мереж "Фейсбук" і "Телеграм", а для 40% основним джерелом інформації продовжує бути телебачення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соціологічне дослідження компанії Gradus Research Company.

Як зазначається, під час опитування понад половину респондентів вказували, що отримують інформацію із соціальних цифрових платформ.

Учасники назвали соцмережу "Фейсбук" основним джерелом споживання новинного контенту - цю платформу обрали 90% респондентів. Майже така сама кількість (89%) учасників повідомили, що вони отримують новини через телеграм.

Цифрова аудиторія регіональних проєктів Суспільного перевищила 4 млн підписників.

Згідно з дослідженнями, 40% респондентів продовжують отримувати новини з телебачення.

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Понад 50% українців отримують новини із соцмереж, а для 40% основним джерелом залишається телебачення 01


Понад 50% українців отримують новини із соцмереж, а для 40% основним джерелом залишається телебачення 02


Понад 50% українців отримують новини із соцмереж, а для 40% основним джерелом залишається телебачення 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
зелемарафон рулит.
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06.10.2022 11:29
+5
40% підтримки ЗЕ та СН на виборах після Перемоги - забезпечено! (якщо, звісно, цей "єдиний анал" буде існувати й надалі).
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06.10.2022 11:34
+4
а як же пенсіонери в смартофонах? чи це була не та партія для роялю
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06.10.2022 11:19
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а як же пенсіонери в смартофонах? чи це була не та партія для роялю
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06.10.2022 11:19 Відповісти
Не переживайте вони в Facebook-у
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06.10.2022 12:36 Відповісти
більше схоже що у фейс факу
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06.10.2022 13:42 Відповісти
40% ?
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06.10.2022 11:21 Відповісти
Правильнее всего отримувать новини отовсюду откуда можно
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06.10.2022 11:21 Відповісти
Не грузите телевизор - это рупор пропаганды.. а пропаганда это рупор государства.
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06.10.2022 11:23 Відповісти
зелемарафон рулит.
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06.10.2022 11:29 Відповісти
откуда столько динозавров?
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06.10.2022 11:30 Відповісти
40% підтримки ЗЕ та СН на виборах після Перемоги - забезпечено! (якщо, звісно, цей "єдиний анал" буде існувати й надалі).
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06.10.2022 11:34 Відповісти
"Єдині новини" обов'язково будуть існувати й надалі, бо це 40% підтримки Зє і його СН на виборах після Перемоги.
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06.10.2022 11:49 Відповісти
"Єдині новини" - это то же бенино Г+Г, которое работает на второй срок ЗЄ
Как сказал Беня в интервью Гордону, что Петя проиграл ЗЄ, потому что у него не было такого канала как Г+Г
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06.10.2022 12:50 Відповісти
Основне джерело інформації, це Інтернет, що стосується т/в, то Прямий, Еспресо і 5-й подають більш менш правдиву, тверезо зважену інформацію. Окрім цього, на цих каналах цікава аналітика всіх подій. Інші т/в канали з єдиного марафону, маніпулятивні та використовуються, як пропагандистський рупор Банкової, що прославляє зелену команду та їхнього гугняного лідера.
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06.10.2022 12:31 Відповісти
Facebook і єдині новини це одне й те саме
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06.10.2022 12:35 Відповісти
40% любителів мертвячуківських журнашлюх. Капец.
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06.10.2022 12:48 Відповісти
 
 