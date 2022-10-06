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Суспільству нададуть рекомендації, як пройти одну із найскладніших зим в нашій сучасній історії, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

опалення

За результатами наради під головуванням президента, присвяченої проходженню опалювального сезону, вже найближчим часом будуть надані громадянам певні рекомендації.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам спільно треба буде думати, в який спосіб пережити цю доволі складну зиму. І вчора у президента відбулася велика нарада з цього приводу. Я думаю, найближчим часом будуть надані нашому суспільству певні пропозиції, в який спосіб ми спільно маємо вирішити таке складне питання - як пройти одну із найскладніших зим в нашій сучасній історії", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Зеленський напередодні у відеозверненні заявив, що зима буде складною, але Україна готується - накопичує газ, вугілля та інше, щоб її пройти.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Пару тижнів тому коли на інформмарафоні ведучий запитував діячку з міністерства чому в Ірпені з квітня звільненого до сіх пір не вставлені шибки по будівлям, то вона казала в відповідь щось на кшталт треба заклеювати вікна та відтягувати дивани від радіаторів опалення так буде тепліше. Тобто людина відморозилась, чи не розуміє що її запитують.
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06.10.2022 11:39
+6
Рекомендатори чортовi!
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06.10.2022 11:31
+6
ні, в Адміністацію президента... там буде трохи тепліше, ніж в оселях пересічених...
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06.10.2022 11:31
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поїхати в теплі краї? Що тут ***** можна порекомендувати?!
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06.10.2022 11:24 Відповісти
ні, в Адміністацію президента... там буде трохи тепліше, ніж в оселях пересічених...
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06.10.2022 11:31 Відповісти
ще можна в особняк керівника Нафтогазу Вітренка який вчив народ що треба запастись дизельгенераторами та паливом до них. Також до міністра енергетики що виграв суд в КиївОблГазу та не платить за спожитий газ в своєму особняку, ніби тому що лічильник несправний... Грійся скільки хочеш, зроби тропіки в своїй оселі та не плати!!! Девіз нашої влади - вкрав і ніяких проблем!
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06.10.2022 11:46 Відповісти
Уточнюю: Вкрав, поділися і тоді не буде проблем)
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06.10.2022 11:48 Відповісти
Так.Беріть приклад з Владімірссанича.
Квартирка в Криму,будиночок в Італії...
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06.10.2022 12:58 Відповісти
чогось згадалася "страна советов"...
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06.10.2022 11:25 Відповісти
Нашли чем напугать... наше поколение, которое пережило лихие 90-ые, две революции и две войны напугать может только кара Божья.. а БОГ полностью на нашей стороне.. все буде УКРАИНА..
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06.10.2022 11:26 Відповісти
Шашлікі жарьті пад шансончік
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06.10.2022 11:27 Відповісти
Рекомендатори чортовi!
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06.10.2022 11:31 Відповісти
Пару тижнів тому коли на інформмарафоні ведучий запитував діячку з міністерства чому в Ірпені з квітня звільненого до сіх пір не вставлені шибки по будівлям, то вона казала в відповідь щось на кшталт треба заклеювати вікна та відтягувати дивани від радіаторів опалення так буде тепліше. Тобто людина відморозилась, чи не розуміє що її запитують.
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06.10.2022 11:39 Відповісти
В Бучі асфальтують дороги, а помешкання зруйновані не відновлюють, бо владі на громадян, яких зрадили після визволення просто плювати.
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06.10.2022 11:47 Відповісти
У Данілова та Пікалова з Кошовим опалення на дачках привести до загальної норми, тоді усі переживуть зиму без проблем
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06.10.2022 11:39 Відповісти
Один Бог знає, якою буде зима, а не ви.
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06.10.2022 11:42 Відповісти
Там сьогодні чергове масове поховання розкопали - я гадав після Бучі вже питання релігії та богів знято і українці порозумнішали. Якщо ні - можеш там подивитись. Гадаю, всі закатовані дуже сильно вірили та молились.
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06.10.2022 13:37 Відповісти
Зелені довбні нададуть свої «пропозиції» найближчим часом, тобто вже зимою і цікаво, що там буде креативного, особливо для мешканців багатоповерхівок чи соціальнонезахищених громадян.
Ніхто не очікує від влади «рецептів» виживання , а сам готується в міру фінансових і фізичних можливостей, а цю екс-пердну хрінь про теплий одяг і постіль, тепловий аудит, генератори, металопластикові вікна і теплоізоляцію стін,буржуйки можете собі запхати в дупу.
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06.10.2022 11:45 Відповісти
За рекомендації спасибі, дайте ще 10 кубів дрів
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06.10.2022 12:13 Відповісти
Нам нададуть рекомендації і вони зігріють всіхЯ от дуже надіюсь що за ці рекомендації не прийдеться платити як за шашлики які нам на передодні широкомасштабного наступу рашкі обіцяли
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06.10.2022 12:14 Відповісти
...схоже, ветеринар не в курсі, що рекомендаціями приміщення не опалиш
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06.10.2022 12:39 Відповісти
В що був одягнений ???
Якщо в шубу,то-пєсєц холодна зима буде...
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06.10.2022 13:00 Відповісти
Треба запаси зробити. Скумбрії по 8 набрати, та гречки по 20грн. Кажуть дуже низькі ціни у депутатській харчєвні - можна стати депутатом. Якщо дуже холодно - можна переїхати у теплу країну, на свою віллу, в Іспанії, наприклад, дуже тепло і затишно у лютому. Не дякуйте.
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06.10.2022 13:35 Відповісти
По вашим рекомендаціям ми вже всі готувались до шашликів....
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06.10.2022 13:43 Відповісти
А рекомендації в газових котлах горять чи тільки в каміні? І скільки в тонах тих рекомендацій на одну родину?
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07.10.2022 00:23 Відповісти
По-перше , таким флісовим пледиком з Ikea , як на фото , не зігігрієшся.

По-друге , треба закупити для родини теплі пухові ковдри, пледи з овечої або верблюжої вовни, термобілизну, кашемірові шкарпетки та одяг. Кашемір дає сухе тепло, від нього такий неймовірний комфорт який ні з чим не порівняти, він не колеться, навідміну від вовни, тому у ньому навіть можна спати.

Вибачте за інтимні подробиці, але я от зараз вдягнула кашемірові шкарпетки, кашемірову футболку та вкрилася пуховою ковдрою. Через десять хвилин мені стало жарко і довелося відкрити вікно.
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07.10.2022 00:41 Відповісти
 
 