Суспільству нададуть рекомендації, як пройти одну із найскладніших зим в нашій сучасній історії, - Данілов
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За результатами наради під головуванням президента, присвяченої проходженню опалювального сезону, вже найближчим часом будуть надані громадянам певні рекомендації.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Нам спільно треба буде думати, в який спосіб пережити цю доволі складну зиму. І вчора у президента відбулася велика нарада з цього приводу. Я думаю, найближчим часом будуть надані нашому суспільству певні пропозиції, в який спосіб ми спільно маємо вирішити таке складне питання - як пройти одну із найскладніших зим в нашій сучасній історії", - наголосив він.
Нагадаємо, президент Зеленський напередодні у відеозверненні заявив, що зима буде складною, але Україна готується - накопичує газ, вугілля та інше, щоб її пройти.
Будь ласка, зачекайте...
Квартирка в Криму,будиночок в Італії...
Ніхто не очікує від влади «рецептів» виживання , а сам готується в міру фінансових і фізичних можливостей, а цю екс-пердну хрінь про теплий одяг і постіль, тепловий аудит, генератори, металопластикові вікна і теплоізоляцію стін,буржуйки можете собі запхати в дупу.
Якщо в шубу,то-пєсєц холодна зима буде...
По-друге , треба закупити для родини теплі пухові ковдри, пледи з овечої або верблюжої вовни, термобілизну, кашемірові шкарпетки та одяг. Кашемір дає сухе тепло, від нього такий неймовірний комфорт який ні з чим не порівняти, він не колеться, навідміну від вовни, тому у ньому навіть можна спати.
Вибачте за інтимні подробиці, але я от зараз вдягнула кашемірові шкарпетки, кашемірову футболку та вкрилася пуховою ковдрою. Через десять хвилин мені стало жарко і довелося відкрити вікно.