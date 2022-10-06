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ФСБ не випускає з Росії громадян України із паспортами РФ, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

окупація

На російських кордонах з Латвією та Естонією спостерігається накопичення громадян України, які намагаються виїхати з території рф. Люди очікують від 2 до 6 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"В спеціальних пунктах фільтрації ФСБ перевіряє громадян України на наявність в них паспорту рф. За нашою інформацією, якщо у громадянина України немає паспорту рф, йому дозволяють виїхати. А якщо встановлюють, що у громадянина України є ще і російський паспорт, то таку людину не випускають із росії", - зазначає міністерство.

Зазначається, що громадян України, які прописані в окупованому Криму, але не мають паспорта РФ, на проходження кордону пропускають. Вони можуть вільно перетинати КПП. Це підтверджують і представники консульських установ України в Естонії та Латвії.

"При перетині кордону нашим громадянам допомагають волонтери. Вони забезпечують людей їжею, водою тощо. Тим, хто не хоче або не має змоги чекати, пропонують скористатися безкоштовним переїздом до іншого пункту пропуску. Наприклад, до росiйсько-казахського кордону, звідки також можна дістатися до інших країн", - додали в Мінреінтеграції.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
А які вони громадяни України. якщо в них російський паспорт? Це ті. що танцювали *яблочко* в Севстополі в 2014? Чи ті. що кричали в Українському Донбасі *путін ввєді*?. А як почалась *могілізація* почали склеювати українські паспорти?
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06.10.2022 11:45
+17
ФСБ не випускає з Росії громадян України із паспортами РФ

Есть такие громадяни, они даже устроились по две пенсии получать

Ну если эти громадяни с паспортами РФ,то они уже

НЕ громадяни Украины
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06.10.2022 11:47
+16
Да, получил паспорт-сиди в раше. Готовся, мобилизируйся..
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06.10.2022 11:43
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Название статьи - ребус какой-то..
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06.10.2022 11:40 Відповісти
А что не ясно, тут проще пареной репы - небы с камня падають.
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06.10.2022 11:49 Відповісти
Це точно. Сам тричі перечитав, не в'їхав. Довелось статтю почитати.
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06.10.2022 11:49 Відповісти
******* концтабір
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06.10.2022 11:40 Відповісти
А что на ето скажет Маск?
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06.10.2022 11:42 Відповісти
С лубянки что ему нашепчут.
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06.10.2022 11:58 Відповісти
А рабинович маск скажет сдаваться .
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06.10.2022 12:20 Відповісти
Да, получил паспорт-сиди в раше. Готовся, мобилизируйся..
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06.10.2022 11:43 Відповісти
А які вони громадяни України. якщо в них російський паспорт? Це ті. що танцювали *яблочко* в Севстополі в 2014? Чи ті. що кричали в Українському Донбасі *путін ввєді*?. А як почалась *могілізація* почали склеювати українські паспорти?
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06.10.2022 11:45 Відповісти
Таких большинство, но много и тех, кого насильно в граждане ********* записали. Крымских татар, наприимер. Так проще привлекать к суду, могилизации и прочее.
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06.10.2022 12:03 Відповісти
Відповім як бувший мешканець Криму у якого також з'явився російський паспорт. По-перше щоб автоматично не стати громадянином кацапії потрібно було писати заяву про незгоду і в дуже стислий термін після окупації півострова. Багато хто про це навіть і не встиг почути. Друге - якщо ти не хочеш виїзжати на підконтрольну частину України з голою сракою в нікуди, то потрібно владнати питання з продажом нерухомості. Тобто переоформленням на російську юрисдикцію і потім продаж, А для цього потрібен паспорт. Якщо тобі потрібна медицина-потрібен паспорт. Робота- потрібен паспорт. Але якщо в тебе нічого немає і ти молода здорова людина, то так, береш свої труси з тещиної хати і з українським паспортом просто їдеш з півострова. Або якщо ти десь накрав грошей до захвату Крима і просто живеш у найманому пентхаусі в Ялті, то також паспорт кацапії непотрібен. Такі живуть там і понині. Практично патріоти. Паспорт же тільки український. А я з жінкою, по вашому, не патріот. Бо ми ті паспорти одержали. Не зразу, через рік. Коли зрозуміли що це не жарти і надовго. Тож потрібно було проводити кроки по вирішенню питання житла на материковій частині. Але для цього потрібен був спочатку паспорт з куркою. Може тепер зрозуміло в якій ситуації опинились люди?
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06.10.2022 12:35 Відповісти
але з того часу, пройшло ВІСІМ років (діти вже в школу пішли)!!!! Можна було продати, навіть побудувати, шо - хочеш!! То ім там весь цей час було - нормуль, а тепер просто мабілізація не сподобалась, тепер всі згадали про Украіну!!!!😡😡😡😡

пользуясь случаєм, хачю пірідать прівєт "фсб" - вернай дарогай ідьоті, таварісчі"!!!! (допомога в сегрегаціі))))
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06.10.2022 12:51 Відповісти
Мій допис був пані, яка гамузом звинуватила всіх отримавших паспорти. Так, ми одержали, зробили свої справи і виїхали. Ті, які досі там, я вже багато про це на Цензорі писав, в своїй більшості не #тамженашілюди. На жаль. І їх не потрібно визволяти. Вони самі втечуть, або решту потрібно звідти виганяти.
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06.10.2022 13:02 Відповісти
як кажуть тепер "чухраінці", в Польші - пІрІпрошую, але пані виразно написала, шо йдеться, про тих "чухраінців", які "почали склеювати (колись порвані) укр. паспорти, після початку мобілізаціі"!! ТИХ, кого ТЕПЕР не випускають з кацапіі!!!! (див. комент пані)!!
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06.10.2022 13:13 Відповісти
та може бути по-різному, на тимчасово окупованих територіях русскіє грозилися людям дітей відібрати і до рашки вивезти, не можна стверджувати що всі вони отримали русскіє паспорта добровільно, особливо якщо зараз, бо в 2014 ще був якийсь вибір виїхати з тим що маєш при собі, а зараз просто не випускають, як в пастці.
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06.10.2022 14:26 Відповісти
это хорошо, взял -иди
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06.10.2022 11:46 Відповісти
ФСБ не випускає з Росії громадян України із паспортами РФ

Есть такие громадяни, они даже устроились по две пенсии получать

Ну если эти громадяни с паспортами РФ,то они уже

НЕ громадяни Украины
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06.10.2022 11:47 Відповісти
Я можу зрозуміти людей, у яких був вибір: або паспорт, або голодна смерть.
Або людей, що отримали паспорт саме доя того, щоб вибратися через мордор з окупованих ним територій України.
Їм я співчуваю.
Але багато такіх, яки самі зробили вибір.
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06.10.2022 11:48 Відповісти
правильно роблять - отримав "пашпарт с куріцей" - хай сидить в вигрібній ямі...
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06.10.2022 11:49 Відповісти
Минск, а потом путёвка в Анталию 600 долларов. В минск куча дорог, перевозчики знают как отвезти
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06.10.2022 11:51 Відповісти
Які ж вони громадяни України, якщо вже взяли собі паспорт з куркою?
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06.10.2022 11:53 Відповісти
коллапс в законодательстве, что с такими делать никто не придумал. Пользуются паспортами как хотят.
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06.10.2022 11:58 Відповісти
Хтось може й з біди його взяв (спробуйте в Криму без нього жити), тай не може позбавитися. Якщо купа державних чиновників це г... мала. З останніх суддю Львова згадайте.
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06.10.2022 11:54 Відповісти
Львова якраз випустять куди захоче. Підозрюю, у нього паспорт Ізраілю є теж )
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06.10.2022 11:56 Відповісти
девятый год пользуются этой "бедой" и никто против ничего не сказал. Все это сказки про беду, чтобы отмазать всех и предателей тоже.
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06.10.2022 12:01 Відповісти
"може й з біди його взяв (спробуйте в Криму без нього жити), тай не може позбавитися"
Позбавитись очень просто - при выходе из расеи на кордоне рвет этот паспорт в клочья, а не тихонько пристраивает в карманчик ближе к сердцу
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06.10.2022 12:01 Відповісти
Не так все просто. Дані про видачу паспорта громадянину імярек залишаються в БД мвс рашки. Тому рашко-погранці завжди знають про рашко-громадянство бажаючего здриснути з рашки. І позбутися цього громадянства не те, що позбутися якоїсь паперової книжечки.
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06.10.2022 12:18 Відповісти
Есть пачпорт Параши - значит он не гражданин Украины. По пачпорту он уже не украинец Марко Юрийовичь Мавзоненко из села Кочеты, а кацап Макакий Юртушкович Мавзон из дярёвни Петушарово.
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06.10.2022 11:59 Відповісти
За двомя зайцями?
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06.10.2022 12:00 Відповісти
А якщо встановлюють, що у громадянина України є ще і російський паспорт
А нахрена они паспорт с курицей брали ???

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06.10.2022 12:02 Відповісти
Их в самолёте спросили: "Курицу или рыбу?". Они ответили "Курицу".
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06.10.2022 13:36 Відповісти
У кожного свій шлях у житті, який він обирає. Хитрозроблені отримували потайки паспорти рашки, щоб перебувати у ній з комфортом, а тепер нехай ловлять камні з неба.
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06.10.2022 12:02 Відповісти
Я так понимаю что после "присоединения земель" к роиссе, автоматически становятся гражданами роисси.
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06.10.2022 12:08 Відповісти
якшо, до цього часу є кримчани БЕЗ паспортів підєраціі, то нєфуй слухати казки "а міня заставілі"!!!! як писав класік - "jedem - das seine"!!!!))
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06.10.2022 12:15 Відповісти
и правильно делают....хотели в Рашке жить, могилизируйтесь молча
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06.10.2022 12:23 Відповісти
Все верно! Тут соглашусь с россиянцами
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06.10.2022 12:25 Відповісти
нехай там сидять..чому ви за них так сильно хвилюєтеся, то запроданці.. через їхні заклики Расея, таке в нас робиться, гинуть дорогі нам люди
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06.10.2022 13:16 Відповісти
Граждане Украины с паспортами РФ? Так бывает?😂😂
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06.10.2022 20:39 Відповісти
 
 