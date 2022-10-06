ФСБ не випускає з Росії громадян України із паспортами РФ, - Мінреінтеграції

На російських кордонах з Латвією та Естонією спостерігається накопичення громадян України, які намагаються виїхати з території рф. Люди очікують від 2 до 6 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"В спеціальних пунктах фільтрації ФСБ перевіряє громадян України на наявність в них паспорту рф. За нашою інформацією, якщо у громадянина України немає паспорту рф, йому дозволяють виїхати. А якщо встановлюють, що у громадянина України є ще і російський паспорт, то таку людину не випускають із росії", - зазначає міністерство.

Зазначається, що громадян України, які прописані в окупованому Криму, але не мають паспорта РФ, на проходження кордону пропускають. Вони можуть вільно перетинати КПП. Це підтверджують і представники консульських установ України в Естонії та Латвії.

"При перетині кордону нашим громадянам допомагають волонтери. Вони забезпечують людей їжею, водою тощо. Тим, хто не хоче або не має змоги чекати, пропонують скористатися безкоштовним переїздом до іншого пункту пропуску. Наприклад, до росiйсько-казахського кордону, звідки також можна дістатися до інших країн", - додали в Мінреінтеграції.

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